Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u srijedu: Nakon more Paula donosi tešku odluku
Sjene prošlosti
RTL 20:15
Nakon jezive more Paula se budi uznemirena i donosi tešku odluku - suočit će se s prošlošću. Na glasanju o trgovačkom centru Marta izgubi zahvaljujući Olgi. Paula pod prisilom daje izjavu u korist Blanke, dok Miro i dalje manipulira s njom.
La Promesa
HRT 13:20
Nakon propasti posljednjeg markizova posla palača je u vrlo osjetljivoj ekonomskoj situaciji. Leocadia razotkrije laž.
Obiteljske tajne
RTL 00:45
Çınar je u kontejneru koji će biti prebačen na brod kako bi mogao kriomice napustiti Tursku. Osman dolazi Yakti sa željom da bude njegov odvjetnik u brakorazvodnoj parnici i borbi za skrbništvo nad kćeri te priča Yakti o smrti njegova malog sina koji se utopio u bazenu. Ilgaz pokušava ostati jak zbog Defne. Eren teško prihvaća Metinov čin.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:15
Marina shvaća da više ne može skrivati istinu pred šokiranim Mirom, koji jedinu utjehu pronađe u Uninom zagrljaju. Između Damjana i Veljka dolazi do svađe i skoro do fizičkog obračuna, no nadmaše ih Zrinka i Marina koje se dograbe.
Cacau
HRT 12:30
Lalá podupire Simonein plan da uništi Cacauino vjenčanje u Itacaréu. Predlaže da odu zajedno onamo kako ne bi bilo problema. Cacau su uspavali Baobáinim napitkom.
