PREGLED DANA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u srijedu: Nakon more Paula donosi tešku odluku

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u srijedu: Nakon more Paula donosi tešku odluku
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Doznajte što vas u srijedu očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Nakon jezive more Paula se budi uznemirena i donosi tešku odluku - suočit će se s prošlošću. Na glasanju o trgovačkom centru Marta izgubi zahvaljujući Olgi. Paula pod prisilom daje izjavu u korist Blanke, dok Miro i dalje manipulira s njom.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 13:20

Nakon propasti posljednjeg markizova posla palača je u vrlo osjetljivoj ekonomskoj situaciji. Leocadia razotkrije laž.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:45

Çınar je u kontejneru koji će biti prebačen na brod kako bi mogao kriomice napustiti Tursku. Osman dolazi Yakti sa željom da bude njegov odvjetnik u brakorazvodnoj parnici i borbi za skrbništvo nad kćeri te priča Yakti o smrti njegova malog sina koji se utopio u bazenu. Ilgaz pokušava ostati jak zbog Defne. Eren teško prihvaća Metinov čin.

Foto: RTL

U dobru i zlu

NOVA TV 21:15

Marina shvaća da više ne može skrivati istinu pred šokiranim Mirom, koji jedinu utjehu pronađe u Uninom zagrljaju. Između Damjana i Veljka dolazi do svađe i skoro do fizičkog obračuna, no nadmaše ih Zrinka i Marina koje se dograbe.

Foto: Jeffrey Jemric

Cacau

HRT 12:30

Lalá podupire Simonein plan da uništi Cacauino vjenčanje u Itacaréu. Predlaže da odu zajedno onamo kako ne bi bilo problema. Cacau su uspavali Baobáinim napitkom.

Foto: promo

