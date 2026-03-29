Evo što vas čeka u sapunicama: Cvita ‘glumi’ trudnoću, a Zora prikriva trbuh koji se nazire

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Cvita se promijenila, sestre je više ni ne prepoznaju. Objavljeni članak o napadu na Antu uzrokuje bijes u mjestu. Šušnjara se trudi pomoći, a Ante stiže s rukom pomirenja.

UTORAK Jakov pokušava odvratiti Katu od Domazeta. Šušnjara je u dilemi zbog pozamašne Antine ponude. Marko se zaljubljuje u Vicinu misterioznu sestru Manuelu, dok Rajka želi doznati Čavkine osjećaje prema Terezi.

SRIJEDA Nikola uspije doći do informacija koje će mu pomoći da Anti pomuti planove. Uz Mirjanino vodstvo, Cvita stavlja umjetan trbuh kako bi bila uvjerljiva glumeći trudnoću. U isto vrijeme Zora pokušava prikriti trbuščić koji se već nazire.

ČETVRTAK Doznavši za vezu Teodore i dr. Hodžića, Jakov se odluči suočiti s njima. Čavki se Manuela ne sviđa te nastoji uvjeriti zaljubljenog Marka da ona nije za njega. Domazeta progoni njegova prošlost.

PETAK Katarina pokušava nagovoriti Lekinu ženu Vjericu da svjedoči protiv Leke. Cvita je okrutna prema Zori. Marta otvoreno pokazuje svoje osjećaje prema Domazetu. Dr. Hodžić nagovara Teodoru da ostavi Jakova.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Petra se posvađa s Cristóbalom oko oca Samuela. Pukovnik Fuentes stjera Lorenza u kut. Manuelov prijedlog u vezi s tvrtkom nimalo se ne svidi Leocadiji.

UTORAK Vera i Lope skuju plan kako da stupe u kontakt s njezinim bratom Federicom. Toño se pridružuje obrani oca Samuela i donese smjelu odluku u vezi s Cristóbalom.

SRIJEDA Lorenzo je uhićen, ali kaže Leocadiju da su za sve krivi Curro i Angela. Manuel opet pokuša razgovarati s Leocadijom kako bi razjasnili što se događa s poslom.

ČETVRTAK Manuel se posvađa s Alonsom kad dozna da Martina namjerava otići. Candela i Simona pokušavaju ispipati iz Enore nešto o njezinom odnosu s Toñom..

PETAK Vera jedva čeka bratov posjet, ali u palaču dođe njezina majka. Pía se ušulja u Cristóbalov ured, a on je otkrije. Manuel i Alonso sukobe se oko posla s Leocadijom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Tim istražuje smrt studenta koji je planirao postaviti eksploziv u školi. Pronalaze njegova partnera i otkriju da je dječake zlostavljao njihov trener plivanja.

UTORAK Tim istražuje tijelo striptizete pronađeno u jezeru Michigan. Žrtva ima veze s krugom ljudi s kojima se druži Voight, što uzrokuje nelagodu između njega i Lindsay.

SRIJEDA Provalnici su pustili plin i tako onesvijestili žrtve. Istraga se pretvara u slučaj silovanja. Kad čikaška policija pomisli da su uhvatili jednog od osumnjičenika, događa se još jedna provala i žena je silovana. Dok Lindsay ispituje žrtvu, upada u zamku.

ČETVRTAK Gregory Yates, koji je ubio Lindsaynu prijateljicu Nadiju, bježi iz zatvora u New Yorku i stiže u Chicago kako bi nastavio ubilački pohod. Voight čini sve što može kako bi spriječio Lindsay da se previše približi slučaju.

PETAK Burgess uhićuje sveučilišnog profesora, koji je želio prokrijumčariti deset kilograma heroina u Kanadu. Platt pomaže Romanu da postane časnik za terensku obuku.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Mirjana se sprema za otvorenje gostionice nakon što joj je Stanislav platio kaznu. Stanislav svoj plemeniti čin krije pred Spomenkom, a veliki trošak na računu pravda iznenađenjem. Spomenka zaključi da joj kupuje brod. Vinko je na rubu od posla kod Šarana i sve više tone. Braco je na prvom ročištu s Hrvojkom kod sutkinje Galeb, ali stvari ne idu u dobrom smjeru.

UTORAK Posljednji je dan prije Cvitina odlaska u Bruxelles s Matijom. Martin se ponese neočekivano zrelo, pristane na njezin odlazak, ali ipak u pozadini kuje plan protiv Matije. Vinko i dalje radi bez ugovora pa odluči suočiti Iliju Šarana sa svojim radnim pravima. Goran primijeti kako je Bracin dosje izbrisan iz sustava. Performer Vrvilo stiže u Zaglave i inspirira se prostorom.

ČETVRTAK Braco sazna da je njegovo kriminalno djelo šverca još uvijek nije u sustavu te odlazi testirati prelazak granice. Cvita je presretna što će ostati u Zaglavama s ocem, iako Matija i Macani imaju skroz druge planove i ne pada im napamet dopustiti da Matija ode bez nje. Danas je “Dan performansa u Zaglavama”, a Milica je u problemima jer, osim Vrvila, nema glavnog performera.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Svadbeno slavlje pretvara se u noćnu moru kada Šerif bude upucan pred svima. Esme nestaje, a Adil pokušava preuzeti krivnju kako bi je zaštitio. Tužiteljica Feride stiže na mjesto događaja i odmah posumnja da se istina skriva.

UTORAK Dok se šerif bori za život u bolnici, svi pokušavaju uskladiti priče kako bi zaštitili Esme. Hıdır priznaje zločin i završava u pritvoru, ali Feride ne vjeruje u službenu verziju događaja.

SRIJEDA Adil i Furtune sklapaju krhko primirje kako bi zajednički srušili Šerifa. Plan uključuje infiltraciju. İso preuzima opasnu ulogu kako bi zadobio Šerifovo povjerenje. Esme odbija pobjeći i razmišlja o predaji kako bi spasila druge.

ČETVRTAK Šerif se oporavlja i počinje uzvraćati udarac, pripremajući osvetu koja će pogoditi Adila tamo gdje najviše boli. İso se nađe u nemogućoj misiji koja ga može uništiti iznutra.

PETAK Dok se planovi sudaraju, Esme se vraća u srce opasnosti, svjesna da više nema povratka. Šerif pokreće svoj konačni potez, a Adil je prisiljen birati između osvete i onih koje voli. Tajne izlaze na površinu i prijete uništiti sve saveze. U trenutku kada se čini da je rasplet blizu, dolazi šokantan obrat koji mijenja pravila igre. Sudbine likova zauvijek se prelamaju.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Isabel se suoči s Glorijom i kaže joj da ima svoj vjenčani list iz braka s Benjamínom. Zatim prizna Emiliju da je još njegova supruga i da mu papire za slučaj da joj se nešto dogodi.

UTORAK Alberto zatekne svoju voljenu kako se ljubi s dečkom. Carlos pozove Anu i Alberta na večeru kako bi pokušao uvjeriti Saru da nastavi pregovore. Ona pristane, ali zahtijeva da nacrte odnesu njezinu ocu u Miami i da zajedno otputuju.

SRIJEDA Ana i Alberto stižu u Miami, ali kovčezi s haljinama za sastanak kasne. Uspiju predstaviti haljine iz kolekcije na improviziranoj reviji i osiguraju ugovor.

ČETVRTAK Sara otkrije Albertu mu prave namjere. Zavede ga i govori mu da je već dugo zainteresirana za njega. Uvjerava ga da njihova priča tek počinje.

PETAK Alberto prizna Cristini da se Gloria ružno ponašala prema njemu i da gotovo ništa ne zna o svojoj majci. Ona mu savjetuje da uzme detektiva.