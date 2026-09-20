Evo što vas čeka u sapunicama: Ivka prima misteriozno pismo

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Goran saznaje da je Perić nestao, a on dobiva kratkoročni premještaj u Split kao zamjena nestalom kolegi. Anđela odlazi s Grabovcem poslovno u Hercegovinu, ali ugane nogu i nepredviđeno ostane noćiti kod njega.

UTORAK Anđela se vraća iz Hercegovine i shvaća da je Zvone stavio ključ u bravu i ne želi je pustiti u kuću. Goran odlazi na zamjenu u Split i oprašta se s dragim ljudima.

SRIJEDA Milica i dalje živi sa Stanislavom i Spomenkom što rezultira konfliktom između majke i kćeri. Stanislav daje Spomenki mudre savjete, a ona dođe na ideju za današnju temu njene radioemisije - ljubavni savjeti za ljude u braku. Stanislav se vratio s Bilandžićevog sprovoda, a Ivka prima misteriozno pismo koje ju duboko uznemiri.

ČETVRTAK Ivka se prisjeća susreta iz mladih dana s Bilandžićem. Jedino Stanislav zna da je Ivka pozvana na ostavinsku raspravu. Martin i Milica doznaju da je EU raspisala natječaj za mjesto-domaćina Europske smotre kulture.

PETAK Stanislav neuspješno nagovara Ivku da ode na ostavinsku raspravu dok oboje informaciju o ostavinskoj skrivaju pred obitelji. Marko organizira javno čitanje.

Foto: NOVA TV

La promesa

HRT 1 13:22

PONEDJELJAK Julieta i Manuel prave se da se ne poznaju. Lorenzo plane jer je Ángela dala svoju vjenčanicu Enori i namjerava pokrenuti nebo i zemlju kako bi spriječio da Curro postane barun.

UTORAK Manuel čestita Maríji Fernández na trudnoći i ponudi joj pomoć. Glavna sluškinja pronađe pismo adresirano na majordoma koje je napisala Mercedes del Amor. Toño i Enora napokon kažu romantično “uzimam” pred svojim najmilijima.

SRIJEDA Ciro kaže Julieti da će dugo ostati na La Promesi. Manuel odluči otići na nekoliko dana kako bi se udaljio od nje. María i Carlo se raznježe kad osjete kako se dijete u Maríjinu trbuhu miče.

ČETVRTAK Curro i Ángela napokon napišu pismo kralju s molbom da se Curru vrati titula baruna, ali mladić oklijeva da ga pošalje.

PETAK Petra zamoli Martinu za financijsku pomoć za utočište. Curro odluči da neće još poslati pismo kralju.

Foto: HRT

Chicago u plamenu

RTL2 19:20

PONEDJELJAK Severideova profesionalna prošlost ponovno ga sustiže tijekom intervencije na požaru kuće koji je uzrokovao neispravan hladnjak. Dok je Herrmann na obiteljskom odmoru, Casey otkriva da je njegova privremena zamjena muškarac s kojim se Brett viđa.

UTORAK Boden razmišlja napustiti 51. postaju i postati zamjenik načelnika okruga. Nakon što je vatrogasnoj postaji otkrio zaruke, Severide zamoli Caseya da mu bude kum. Brett pak izbjegava Caseya nakon što joj je on otkrio što osjeća prema njoj.

SRIJEDA Nakon niza poziva zbog perilica i sušilica koje su se zapalile u praonicama, Severide i Casey traže proizvođača deterdženta za rublje kao mogućeg uzročnika požara.

ČETVRTAK Nakon inzistiranja Brett i Galla, Casey odluči otići liječniku na pregled ozljede glave, no boji se da bi rezultati pregleda za njega mogli značiti kraj karijere.

PETAK Severide i Casey istražuju zašto je došlo do požara u tvornici hrane za kućne ljubimce. Severide razmišlja zaprositi Stellu.

Foto: NBC

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Severideova profesionalna prošlost ponovno ga sustiže tijekom intervencije na požaru kuće koji je uzrokovao neispravan hladnjak. Dok je Herrmann na obiteljskom odmoru, Casey otkriva da je njegova privremena zamjena muškarac s kojim se Brett viđa.

UTORAK Boden razmišlja napustiti 51. postaju i postati zamjenik načelnika okruga. Nakon što je vatrogasnoj postaji otkrio zaruke, Severide zamoli Caseya da mu bude kum. Brett pak izbjegava Caseya nakon što joj je on otkrio što osjeća prema njoj.

SRIJEDA Nakon niza poziva zbog perilica i sušilica koje su se zapalile u praonicama, Severide i Casey traže proizvođača deterdženta za rublje kao mogućeg uzročnika požara.

ČETVRTAK Nakon inzistiranja Brett i Galla, Casey odluči otići liječniku na pregled ozljede glave, no boji se da bi rezultati pregleda za njega mogli značiti kraj karijere.

PETAK Severide i Casey istražuju zašto je došlo do požara u tvornici hrane za kućne ljubimce. Severide razmišlja zaprositi Stellu.

Plamen ljubavi

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Zé odlazi Joãu kako bi ga zamolio da mu doveze neku robu iz JAR-a, ali ne otrkiva mu da je to droga. João odbije, a Zé prijeti da će njegovoj obitelji pokazati snimku Sofijine smrti. Afonso sve čuje i prestravi se.

UTORAK Luísa razgovara s Marijom Paulom i prizna da svaki dan osjeća krivnju što je godinama vjerovala Zéu. Zakune se Miguelovoj majci da će Zé platiti za sve zlo koje je počinio.

SRIJEDA Luísa i Catarina pišu zadaću. Pojavi se Zé i provocira ih. Umorna od svađe, curica dobije napadaj astme. Miguel dolazi kući s Marijom Paulom. Njoj je vrlo neugodno.

ČETVRTAK Miguel i Luísa razgovaraju na recepciji. Sretni su. Miguel joj kaže da ne može potratiti život na osvetu. Luísa ga tobože sluša, ali pogleda u mobitel i vidi da ima propuštene Helenine pozive. Helena traži Luísu i Miguela kako bi im rekla Zéov plan da zapali ekohotel, a Miguel se šokira kad čuje Luísu kako govori Heleni da krene jer želi uhvatiti Zéa na djelu.

PETAK Miguel kaže Filipeu da će Zé pokušati nešto protiv eko hotela. Primjećuje da je Luísa izgubila razum nakon što su je uboli nožem. Luísa kaže Tomásu da zna da trguje drogom. On pokušava to poreći, ali onda sve prizna.

Foto: tv profil

San snova

RTL2 13:00

PONEDJELJAK Bubalo ne uspijeva zataškati aferu i sve se polako raspada. Bubalo nastoji izbjeći najgore, a Alen ga savjetuje što napraviti, tj. što je najbolje za klub. Mirko i Dado pokreću zajednički posao.

UTORAK Kristina okrene situaciju u svoju korist, a Bubalo i Zvonimir primaju samo loše vijesti. Mirko dobiva novog cimera Dadu, koji mu se bezuspješno pokušava svidjeti. Mateo i Karlo još uvijek su u svađi.

SRIJEDA Atmosfera u svlačionici se mijenja i igrači su s Dizelom opet u dobrom odnosu. No ipak, Alen i Karlo i dalje mu ne vjeruju. Mateo se toliko želi svidjeti Dizelu da Karla opet ostavlja na cjedilu.

ČETVRTAK Bubalovoj drami s novinarima nema kraja, ali on misli da nije odgovoran za to. Mirko se trudi izgladiti stvari s Dadom.

PETAK Udruženi Alen, Maja i Zvonimir dolaze do Bubala kako bi mu ispričali kako su se stvari odigrale, no on je odlučan pronaći drugo rješenje. Mirko ne želi ostaviti nogometnu akademiju u Dadinim rukama.