Evo što vas čeka u sapunicama: Nastavlja se Blankino suđenje, pojavljuju se novi dokazi...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

PONEDJELJAK Nakon što je Marta šokirala Olgu svojim prijedlogom za naziv centra, Olga joj nastoji vratiti preuzimanjem projekta. Veronika daje Pauli ideju kako poboljšati brak pa Paula odmah kreće u akciju.

UTORAK Marta poludi jer Šimun nije vratio Milu kući na vrijeme. Tomo se ispričava Pauli i oni se pomire, a Karlo ne želi oprostiti Marti što se nije pojavila na večeri. Miro i Blanka shvate da im je jedino rješenje bijeg. Karlo prijeti Tomi, ali Paula ga smiruje.

SRIJEDA Nakon što ga je Tomo ponizio Karlo se suočava s Martom. Ona ne želi ništa priznati, no Karlu je jasno. Kipteći od bijesa, on odlazi predložiti svoj plan Miri i Blanki, koji su u bijegu. Ines je lakše ozlijeđena u prometnoj nesreći i ne može odraditi domjenak. Olga će joj pomoći, a Šimun se nudi priskočiti Olgi u organizaciji.

ČETVRTAK Uz Šimunovu pomoć Olga napokon pronalazi dostupan catering za Inesin domjenak. Tomo treba Borisu srediti prodaju aplikacije, ali nitko mu ne vjeruje, pa ni Paula. U međuvremenu, suđenje Blanki se nastavlja. Novi dokazi isplivaju na površinu i Blankin odvjetnik je jasan - traži poništenje suđenja!

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Jana uđe u tajni prolaz i čuje kako se Cruz u svojoj sobi prepire s Alonsom i Manuelom. Martina odluči izabrati stranu u sukobu oko strategije za spas imanja.

UTORAK Alonso mora početi prodavati dragocjenosti kako bi spasio palaču. Curro ide potražiti Ramona kako bi dobio odgovor na pitanje o prošlosti svojih roditelja.

SRIJEDA María Fernández posvuda vidi duhove. La Promesa tone, a markiz i markiza nemaju izbora, moraju prodavati stvari.

ČETVRTAK Cruz odluči prevariti Martinu da proda zemlju. Ángela otkrije sumnjivi brzojav za markizu. Ana i Ricardo kažu Santosu uljepšanu istinu o njihovoj prošlosti.

PETAK Cruz izgubi kontrolu i kaže Jani da nikad neće voljeti dijete koje nosi. Petra dozna da dio hrane iz kuhinje ide u Samuelovo utočište. Ángela pokuša pročitati novi brzojav za Cruz, ali netko je otkrije.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 01:50

PONEDJELJAK Yeşim želi da Ceylin dokaže da je Çagdaş kriv, u protivnom će čak iz zatvora naći način kako i dalje ubijati. Eren želi poduzeti neke korake za kćer. Cüneyt odbija pomoći Ceylin, a Ilgaz mora doznati tko je Yeşimin sudionik dok ne bude prekasno.

UTORAK Çınar ne želi da ga itko ponovno posjeti u pritvoru, srami se i kaje zbog svojih postupaka. Cüneyt shvaća da je Yekta odlučio otpustiti ga. Policija pušta Yeşimovog oca kako bi otkrila je li on njezin sudionik. Ceylin i Ilgaz shvaćaju što se zbilo, Çagdaş je doista kriv.

SRIJEDA Merdar pronalazi način kako dokazati da je Serdar kriv. Cüneyt i Ceylin smišljaju plan kako se dokopati Serdarovog mobitela. Yekta zove Osmana u svoj ured i traži od njega uslugu - želi doznati za čim Ceylin traga.

ČETVRTAK Ceylin i Osman smišljaju još jedan plan kako ponovno doskočili Yekti, koji u firmi u panici uništava ​​dokumentaciju koja bi poslužila kao dokaz da ga se optuži za sudjelovanje u pranju novca. Laçin mora pronaći dokaze.

Foto: RTL

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Joco napravi scenu Petri u vezi proslave rođenja djeteta, a Lorena tome svjedoči i uvrijedi se. Željka je izvan sebe zbog financija u firmi i nagovara Divnu da posudi novce od poznanika.

UTORAK Na proslavi rođenja djeteta, Gabrijela izvede svoj plan uništenja Crnog te on pred Lorenom pokazuje svoje pravo lice. Nika pokušava od Tome saznati tko ga je pretukao.

SRIJEDA Lorena je potresena nakon što je shvatila da se zavaravala u vezi s Crnim i mislila da se može promijeniti. Ante i Divna prisjećaju se starih vremena. Kad dođu na temu Veljka, stvari se zakompliciraju, a Divna i Ante se skoro posvađaju.

ČETVRTAK Damjan posjećuje Divnu s lošim vijestima. Njegova istraga nije urodila plodom. Željka potiče Divnu da se obrati Anti. Prkosna Divna odbija pomisliti na Antinu pomoć te odlazi posuditi novce od kamatara.

PETAK Ivana i Marina shvaćaju da mogu računati samo jedna na drugu. Konzultiraju se s Terezom koja im otkrije da Veljko nikada nije prepisao kuću na njih dvije. Crni poziva Gabrijelu na sastanak. Daje joj ponudu koju teško može odbiti. Klaudija obavještava Veljka da mu je nepoznati dobročinitelj platio jamčevinu te ga puštaju da se brani sa slobode.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Dok uprava hotela raspravlja o tome je li ulazak u partnerstvo s investitorom možda rješenje problema, među zaposlenicima se nezaustavljivo širi zabrinutost. Zvone i Martin pokušavaju obrlatiti Zdenku.

UTORAK Šima i Aljoša su se čuli s investitorom i saznali da je spreman dati ozbiljnu ponudu za hotel, ali želi biti većinski vlasnik. Zvoni je Golemac dao tri dana da pokrene promjenu prostornog plana.

SRIJEDA Uprava hotela ima sastanak s potencijalnim kupcem, a Aljoša i Šima u zadnji čas shvate da Vinko planira dobiti ovce i novce. Janko se osjeća sve lošije, Luce se zabrine i s Goranom ga vodi u bolnicu.

ČETVRTAK Vinko mašta o svojoj automehaničarskoj radionici i donosi odluku da proda hotel Macan. Međutim, ispred hotela ga dočeka osoblje koje je Vesna nahuškala na prosvjed. Ivka postaje sve ozbiljnija kockarica. Lara se od muke napije usred bijela dana.

PETAK Nakon stradavanja investitora Petrescua u hotelu nastaje kaos, a Macani zataje njegovu aktovku. Je li Petrescuov novac blagoslov ili prokletstvo? Lara u pijanstvu nastavlja svoj vrijeđalački pohod zbog kojeg se sutradan kaje, a onda shvati terapijsku snagu toga čina.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 21:25

PONEDJELJAK Susana vidi da se Soraia osjeća krivom. Tomané je zabrinut i čuje Susanu kako govori o svojim sumnjama u vezi sa Justinovom smrti i počne sumnjati da je Soraia možda pomagačica.

UTORAK Lalá oklijeva pomoći Simone jer zbog Salomãove bliskosti sa Justinom. Rosa kaže Tomanéu i Valdemaru da je Simone bila u kući i dala nešto Soraiji. Martim upozorava Tiaga da Sal možda ima veze sa Justinovom smrću.

SRIJEDA Tiago pita Martima misli li Cacau da njega zanima Sal. Jaime i Salomão se šokiraju kada Valdemar kaže da je Simone pokušala ubiti Justina.

ČETVRTAK Regina odluči otići kući kako bi izbjegla sukobe sa Simone. Majoris kaže Ruiju da je Simona bila uplašena kad je ugledala Susanu.

PETAK Susana se povjerava Sal o tome kako ju je Simone otjerala kad ju je vidjela s Ruijem. Sal postane sumnjičava. Salomão najavi da će tajne o Ruiju biti otkrivene tek u oporuci.

Foto: promo