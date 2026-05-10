Evo što vas čeka u sapunicama: Tajna koju su sestre Runje toliko dugo čuvale izlazi na vidjelo

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Ante odluči prihvatiti Čavku kao člana obitelji. Stižu papiri za Krstin i Lucin razvod, no Luce nije sigurna želi li potpisati.

UTORAK Nakon Domazetova sukoba s Jakovom, zadrugari ne znaju kako dalje. Zora je u trudovima, a Mirjana je, s Katom i Ljubom, spremna poroditi bebu u tajnosti. Nikola i Cvita se pripremaju da preuzmu bebu odmah po rođenju.

SRIJEDA Zorin porođaj sve se više komplicira i Nikola mora po doktora. Čim izađe iz skrovišta, naiđe na Čavku, koji ih je pratio. Zora želi da spase dijete, ako dođe do trenutka da moraju odlučiti koga.

ČETVRTAK Kate dozna što je Zora namjeravala učiniti pa je pokušava posljednji put nagovoriti da zadrži dijete. Susret Jakova i Domazeta sve preokrene jer je Domazet otkrio tajnu Petrova ubojstva. Teodora se suočava s istom istinom u Josinu skrovištu. Tajna koju su sestre tako dugo očajnički pokušavale sačuvati sad je otkrivena.

PETAK Teodora ne zna što bi učinila s Josinim pismom, a iznenadni dolazak njezine majke baca je u očaj. Zora više ne može ostati u skrovištu i odluči se vratiti. U kući Vukasa slavi se dolazak bebe.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Martina vjeruje da barun De Valladares ima mnogo više veze s Catalininim odlaskom nego što se naslućuje iz oproštajnih pisama koje je ostavila.

UTORAK Ángela više ne može izdržati i napadne Lorenza jer je želi za ženu. Cristóbal uvede novo pravilo da za tri ozbiljna prekršaja slijedi otkaz.

SRIJEDA Leocadia kaže Ángeli da zna za njezinu vezu s Currom te da se mora udati za Lorenza. Pismo baruna De Valladaresa otkriva njegovu upletenost u Catalinin bijeg. Alonso zahtijeva od Cristóbala da smjesta vrati Píju.

ČETVRTAK Ángela odustane od bijega s Currom. Leocadia objašnjava Alonsu zašto bi trebala upravljati imanjem, ali ne uspije ga uvjeriti. Lope uvjeri Federica da za Veru nije najbolje da se vrati ocu.

PETAK Leocadia se umiješa kako bi spriječila Píjin povratak. Ángela i Curro odluče pokušati još jedanput. Adriano odlukom potrese La Promesu: odlazi i odvest će djecu.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Halstead se pridružuje Atwateru u tajnoj operaciji razbijanja lanca droge. Sve se komplicira kad se otkrije da su i druge policijske postaje tajno uključene u istu operaciju.

UTORAK Tim istražuje neuspjelu krađu automobila, koja završava bijegom kriminalca, a drugi je ubijen. Tim otkriva dokaze koji nagovješćuju da u gradu djeluje lokalni narkobos.

SRIJEDA Dvoje djece ubijeno je u unakrsnoj vatri kriminalaca koji su trgovali drogom. Tim istražuje, no ne uspije pronaći osumnjičenika pa policijski nadzornik preporučuje da koriste novu pametnu tehnološku bazu podataka.

ČETVRTAK Tim istražuje slučaj nestale osobe, a Voight je u situaciji da mora birati: držati se pravila ili raditi na svoj način. Nakon što je lakše ozlijeđena na poslu, Burgess otkriva da je trudna.

PETAK Tim se trudi što prije naći Halsteada, kojeg su oteli nasilnici sa ženom koja je povezana sa slučajem u kojem je Halstead pogriješio, a njegova pogreška žrtvu stajala života.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Braco traži izlaz iz situacije s Larinim “Izvorom ljubavi” koji potkopava njegove poslove na jezeru. Misli da je našao saveznika u Martinu, ali Martin ga razuvjeri. Jadranka pozove Matiju i Kikija na ručak. Kiki opet želi zadobiti Vinkovo povjerenje, ali to neće ići lagano.

UTORAK Zbog Martinove prijave na OPG dolazi inspektorica, a Macani pogrešno shvate da je to socijalna radnica. Iva Bracu ne shvaća ozbiljno te mu se bezuspješno umiljava. Martin je dobre volje i pobjeđuje Kikija na mini-golfu.

SRIJEDA Milica želi obilježiti godišnjicu Markova novog bubrega proslavom iznenađenja. Marko prvi put nakon godinu dana popije piće i ponese ga. Luce je uzrujana Delaševim lažima u novinama i odluči ga prijaviti DORH-u.

ČETVRTAK Braco i Goran su oboje u problemima s Larom. Janko je oduševljen novim šefom. Marku je krivo što je udario Martina. Milicu to nervira, a Martin se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Jadranka priprema štand za prodaju.

PETAK Mještani su dobili poziv za svjedočenje u bitki Martina i Matije za skrbništvo. Ljudi su uzrujani pozivima i nitko nije baš sretan. Milica poludi na Marka zbog pomirbe s Martinom. On se jada Mirjani. Lucu muče ozbiljni problemi.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Esme otkriva Feride da je njezina kći Eleni živa i da je prije 20 godina prodana. Gezep saznaje istinu i jedva se suzdržava da ne krene za Šerifom. Hicran pokušava zadržati Eleni uz sebe, uvjerena da joj je ona kći. Esme traži pomoć kako bi zaštitila Eleni od Šerifa i Hicran.

UTORAK Adil dolazi Esme u pomoć, ali još ne zna da je Eleni njegova kći. Esme i Gezep se sukobljavaju oko toga treba li Adilu odmah reći istinu. Ilve priznaje Gezepu da je promijenila DNK nalaze i tako sakrila istinu od Esme i Adila.

SRIJEDA Na zajedničkom iftaru Kočari i Fırtına pokušavaju riješiti pitanje krvne odštete zbog Eyüphanova zločina. Oruç odbija proliti krv u ramazanskoj noći, ali traži pravednu kaznu. Adil izbacuje Eyüphana iz svoje zaštite.

ČETVRTAK Esme odlazi Feride dati službenu izjavu o prodaji bebe, no postupak se iznenada zaustavlja. Feride saznaje da je suspendirana jer ju je Šerif optužio za neprimjerenu bliskost s Esme. Šerif koristi situaciju kako bi zastrašio Esme i natjerao je da odustane od razvoda.

PETAK Kočarijevi pastiri dižu pobunu, puštaju stoku i napadaju ljude odane Adilu. Eleni odlazi u ambulantu pomoći pretučenom Eyüphanu, dok Hicran i dalje glumi brižnu majku.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Alberto prizna Cristini da voli drugu ženu i opet potvrđuje namjeru da se rastanu. Bijesna Cristina zaklinje se da će uništiti tu ženu. Pijana Cristina spava s Víctorom u njegovu uredu.

UTORAK Cristina govori Bárbari što je Gloria otkrila. Bárbara joj govori da se ne osvećuje bez dokaza, naredi Pepiti da špijunira Anu.

SRIJEDA Na terasi Alberto uvjerava Anu da će Cristina pristati na rastavu. Ana ga ljubi, a Cristina ih ulovi. Bijesna optužuje Anu da joj pokušava uzeti novac. Bárbara se upleće i odvodi Cristinu.

ČETVRTAK Cristina vrijeđa Anu i udari je, zahtijevajući da ona napusti Velvet. Alberto je pokuša zaustaviti, ali shvaća da bi to bilo opasno za Anu. Enrique sazna od Bárbare što se dogodilo i udara Alberta. Sukobi se s Valerijom jer mu je lagala.

PETAK Sofía se sastane s Pilar kako bi je ispitala. Djevojka iznenadi Pilar i Estebana dizajnom nakita za Velvet. Pilar zahtijeva da njezin brat nešto učini kako bi smirio kćer.