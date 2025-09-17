Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u sapunicama u srijedu: Nestaje dokumentacija koja inkriminira Zvonu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što vas čeka u sapunicama u srijedu: Nestaje dokumentacija koja inkriminira Zvonu...
6
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Doznajte što vas očekuje ove srijede u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:10

Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra. Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 13:20

Obitelj razmatra može li prihvatiti Lorenzovu financijsku potporu. Ángela da Maríji Fernández da pošalje pismo.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:10

Metin stiže kući te će se braniti sa slobode. Dok Derya i Ilgaz pokušavaju riješiti slučaj ubojstva suca, jedna osoba privlači Ilgazovu pozornost,Çağdaş. Ceylin prihvati novi slučaj. Posjećuje je prijateljica žene kojoj je život u opasnosti zato što je pobjegla s ljubavnikom.

Foto: RTL

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Sudac zbog Veljkove suradnje pušta da se ovaj brani sa slobode i određuje mu visoku jamčevinu koju Veljkova obitelj ne može platiti. Divna i Željka su pak uspješno nabavile novce. Odlaze proslaviti u bar, ali tamo se nađu na meti opasnih momaka.

Foto: NOVA TV

Kumovi

NOVA TV 20:20

Šima se trudi poduzeti korake da iz ministarstva nestane dokumentacija koja inkrimira Zvonu, a potom dobiva neočekivanu informaciju da je dokumentacija već nestala. Tko ju je uzeo? Radovi na vodovodu su gotovi i svi slave načelnika Martina.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 12:25

Tiago je nemiran zbog Cacau. Martim mu javlja vijest da se nije udala za Marca. Sal daje dar Aniti i ispriča joj se zbog prošlosti. Salomão obavijesti Marca o Conynu stanju.

Foto: promo

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj
OAZA MIRA I SREĆE

Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj

Dobre vijesti stižu za obožavatelje legendarnog pjevača Halida Bešlića (71). Terapija mu pomaže i doktori već planiraju da ga uskoro puste na kratki otpust iz bolnice. Njegov menadžer kaže da pjevač ni u bolničkoj sobi ne gubi vedrinu. Kad ga sestre zamole, on zapjeva, baš kao da je na pozornici. Razmišlja i o novom albumu
FOTO Minea ima dvije profesije, a ljubav krije kao zmija noge
DANAS SLAVI 48. ROĐENDAN

FOTO Minea ima dvije profesije, a ljubav krije kao zmija noge

Renata Končić Minea jedno je od onih imena koje publika voli već desetljećima. Prvo kao pjevačicu s nizom hitova koji se i danas pjevaju na feštama, a posljednjih godina i kao TV lice koje unosi vedrinu i toplinu u domove gledatelja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025