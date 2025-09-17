Doznajte što vas očekuje ove srijede u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Cacau'...
Evo što vas čeka u sapunicama u srijedu: Nestaje dokumentacija koja inkriminira Zvonu...
Sjene prošlosti
RTL 20:10
Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra. Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke.
La Promesa
HRT 13:20
Obitelj razmatra može li prihvatiti Lorenzovu financijsku potporu. Ángela da Maríji Fernández da pošalje pismo.
Obiteljske tajne
RTL 00:10
Metin stiže kući te će se braniti sa slobode. Dok Derya i Ilgaz pokušavaju riješiti slučaj ubojstva suca, jedna osoba privlači Ilgazovu pozornost,Çağdaş. Ceylin prihvati novi slučaj. Posjećuje je prijateljica žene kojoj je život u opasnosti zato što je pobjegla s ljubavnikom.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Sudac zbog Veljkove suradnje pušta da se ovaj brani sa slobode i određuje mu visoku jamčevinu koju Veljkova obitelj ne može platiti. Divna i Željka su pak uspješno nabavile novce. Odlaze proslaviti u bar, ali tamo se nađu na meti opasnih momaka.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Šima se trudi poduzeti korake da iz ministarstva nestane dokumentacija koja inkrimira Zvonu, a potom dobiva neočekivanu informaciju da je dokumentacija već nestala. Tko ju je uzeo? Radovi na vodovodu su gotovi i svi slave načelnika Martina.
Cacau
HRT 12:25
Tiago je nemiran zbog Cacau. Martim mu javlja vijest da se nije udala za Marca. Sal daje dar Aniti i ispriča joj se zbog prošlosti. Salomão obavijesti Marca o Conynu stanju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+