Evo što vas čeka u sapunicama u srijedu: Nestaje dokumentacija koja inkriminira Zvonu...

Sjene prošlosti

RTL 20:10

Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra. Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke.

La Promesa

HRT 13:20

Obitelj razmatra može li prihvatiti Lorenzovu financijsku potporu. Ángela da Maríji Fernández da pošalje pismo.

Obiteljske tajne

RTL 00:10

Metin stiže kući te će se braniti sa slobode. Dok Derya i Ilgaz pokušavaju riješiti slučaj ubojstva suca, jedna osoba privlači Ilgazovu pozornost,Çağdaş. Ceylin prihvati novi slučaj. Posjećuje je prijateljica žene kojoj je život u opasnosti zato što je pobjegla s ljubavnikom.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Sudac zbog Veljkove suradnje pušta da se ovaj brani sa slobode i određuje mu visoku jamčevinu koju Veljkova obitelj ne može platiti. Divna i Željka su pak uspješno nabavile novce. Odlaze proslaviti u bar, ali tamo se nađu na meti opasnih momaka.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Šima se trudi poduzeti korake da iz ministarstva nestane dokumentacija koja inkrimira Zvonu, a potom dobiva neočekivanu informaciju da je dokumentacija već nestala. Tko ju je uzeo? Radovi na vodovodu su gotovi i svi slave načelnika Martina.

Cacau

HRT 12:25

Tiago je nemiran zbog Cacau. Martim mu javlja vijest da se nije udala za Marca. Sal daje dar Aniti i ispriča joj se zbog prošlosti. Salomão obavijesti Marca o Conynu stanju.

