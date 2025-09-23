Obavijesti

Evo što vas čeka u sapunicama u utorak: Darya otkriva da je Çağdaş mrtav, javlja se Serdar

Foto: MEHMET OZER

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 23. rujna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Marta i Olga odlaze u bolnicu kako bi doznale u kakvom je stanju Šimun. Paula koristi svaku priliku kako bi se ponovno približila Tomi.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 1 13:20

Jana želi vidjeti tajnu sobu. Zbog lošeg financijskog stanja na La Promesi možda će trebati otpustiti dio posluge. Martina i Catalina otkriju da su poslovne knjige u očajnu stanju.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:40

Pars dozna da se Ceylin i Ilgaz razvode. Darya otkriva Ilgazu da je Çağdaş mrtav. Dzihanova sestra Yesim bila bi prva osumnjičenica, no nakon bolesti vezana je za invalidska kolica pa ne može biti odgovorna za ubojstvo. Serdar se javlja prijateljima.

Foto: MEHMET OZER

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Gabrijela dolazi k Crnom koji joj servira večeru i još neznan plan, a u birtiju u to dolazi i - Toma. Ni Tomi ni Gabrijeli nije jasno zašto se Crni nekako čudno ponaša. Miro je u nevjerici nakon saznanja da su Željka i Divna ostale bez novca koji su podigle s računa firme.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 21:20

 Zvone vidi priliku za spas kada Dragi pukne guma. Pomaže mu i zove ga kući na ručak, a Drago oduševi Anđelu i Lucu. Načas se čini da se Zvone izvukao. Tomi se opet nalazi s Tanjom. Kad on odlučno odbije imati išta s njom, Tanja mu se osveti.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 21:25

Guto kaže Cacau da ne bi trebala biti tužna zbog Marca. Kaže joj da Marquinho možda nije njegov sin. Susana zahvali Tomanéu što ju je odveo Justinovoj kući.

Foto: promo

