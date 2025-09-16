Evo što vas čeka u sapunicama u utorak: Nakon što otkrije tko je Martina veza, Olga je ucjenjuje

Sjene prošlosti

RTL 20:10

Olga odluči uzeti stvari u svoje ruke i pomoći Ines. Nakon što otkrije tko je Martina veza, Olga je ucjenom pritišće da povuče prijavu. Paula napravi scenu u restoranu kada ugleda Ines i Tomu zajedno. Karlo odbacuje Miru iz svog života.

Foto: rtl

La Promesa

HRT 13:20

Alonso napadne Lorenza, a satnik mu uzvrati ponudom koju ne može odbiti. Nastavlja se istraga o tome tko je bila Lola, žena iz tajne sobe.

Foto: HRT

Obiteljske tajne

RTL 00:10

Derja obavještava Ilgaza da je sudac Kemal bio otrovan. Ceylin ne želi priznati Parsu da ju je Yekta odveo na mjesto na kojem je pronađen Çınar. Yekta ne razumije zašto Ceylin nije na saslušanju otkrila da ju je on odveo do Çınara.

Foto: PROMO

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Drago, Sanja i Jakov izvan sebe su od brige za Lorenu, ali ih iznenadi dolazak Gabrijele. Tereza savjetuje Veljku da se i dalje brani šutnjom, a Veljko brine bi li se i njegova obitelj mogla naći ugrožena zbog istrage.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Zvone laže obitelji da ima sve pod kontrolom, ali mu izmiče tlo pod nogama. Dodatni pritisak stvara mu Golemčeva najava konferencije za novinare u kojoj će ga vjerojatno i javno utopiti. Vinkovi vulgarni odgovori na loše recenzije su hit u Zaglavama. Ostatak zaposlenih u hotelu Macan ne uspijevaju Vinku objasniti da se tako ne radi. Čini se da je Ivka došla sebi pa Jadranka pokušava organizirati Perin povratak kući.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 12:25

Cony odveze hitna pomoć. Regina ispituje Sal o onome što je Cony otkrila o Simone. David i Regina jave Loli, Soraiji i Tomanéu da je Cony možda doživjela moždani udar. Simone i Lalá su opljačkane u Itacaréu.

Foto: promo