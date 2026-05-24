Evo što vas čeka u sapunicama: Vice želi pobjeći, Kate je pod pritiskom suda, a Cvita puca

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Mještani Vrila iščekuju suđenje, na kojem će tužitelj za Katarinu tražiti najstrožu kaznu. I dok tužitelj predstavlja svjedoke, Katarina ima potporu većine mještana. Vice želi što prije sve prodati i pobjeći.

UTORAK Antine optužbe pred sudom mijenjaju tijek Katina suđenja. Neočekivano svjedočenje Cvite možda će okrenuti stvari u Katinu korist, ali i zauvijek promijeniti njezin odnos s Vukasima.

SRIJEDA Suđenje Kati se nastavlja. Nakon sukoba s Antom, Ivica neočekivano dolazi svjedočiti kako bi obranio Josu. Katin odvjetnik razmišlja ostaviti njezin slučaj nakon što mu ona prizna cijelu istinu. Cviti postane neizdrživo živjeti u domu Vukasa.

ČETVRTAK Domazet optužuje Antu, Marka i Čavku za Josino ubojstvo. Suđenje se obustavlja dok se njegove optužbe ne dokažu. Kate ga napadne jer joj je skrivao istinu. Tereza bježi u Čavkin zagrljaj nakon sukoba s Vicom.

PETAK Usprkos protivljenjima Vukasa, Cvita i Nikola posjećuju Katarinu, kojoj novi zaokret na suđenju ulijeva nadu. Umjesto da doma miruje, Ivica se nastavlja boriti za pravdu zbog ubojstva svog sina.

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Leocadia zamoli Angelu da ublaži ponašanje prema Lorenzu i konačno prihvati svoju novu stvarnost. Manuel i Toño otkriju da im Enora i dalje laže i uzima nacrte iz hangara.

UTORAK Curro nagovori Angelu da zamoli Lorenza za pomoć i on pristane nabaviti serum koji bi Petri mogao spasiti život. Vera potajno od posjetiti oca.

SRIJEDA Manuel avionom doveze serum koji bi mogao spasiti Petru, ali čini se da lijek ne djeluje i svi su spremni za najgore. Lorenzu se žuri da se što prije oženi Ángelom.

ČETVRTAK Petra preživi noć, što daje tračak nade. La Promesu posjeti Jacobov prijatelj Beltrán, šarmantni mladić koji ima mnogo zajedničkog s Angelom.

PETAK Leocadia zamoli Curra da joj pomogne da se Ángela uda za Beltrána i oslobodi obveze prema satniku. Manuel, Enora i Toño završe nacrt novog motora. Beltrán se uzruja kad otkrije da je Lorenzo Angelin zaručnik.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Ruzekova oca policajca otima banda koja u zamjenu za njegov život želi identitet povjerljivog doušnika. Tim mora smisliti način kako ga spasiti a da se ne ugrozi sigurnost CIA-e.

UTORAK Tim je u potrazi za serijskim silovateljem koji je ostavio jako malo dokaza. Zamjenik nadzornika Miller inzistira da policijski posao tim obavlja po pravilima, a Voight se opet pokušava oduprijeti svojim uobičajenim sklonostima.

SRIJEDA Tim istražuje niz brutalnih provala u domove, a Upton se pita utječe li njezin odnos s Halsteadom na to kako obavlja posao.

ČETVRTAK Burgess je napadnuta i oteta tijekom istrage pa je tim u utrci s vremenom kako bi je spasio. Dok napetosti rastu, Ruzek i Atwater se posvađaju oko ispravnog načina spašavanja.

PETAK Ubijena je doušnica koji je radila s Ruzekom. Njezino ubojstvo samo je jedno u nizu bivših zatvorenica koje su imale istog službenika za uvjetni otpust. Kad jedna žrtva uspije pobjeći od napadača, Voight traži Burgessinu pomoć.

Kumovi

NOVA TV 20:25

PONEDJELJAK Cijelo mjesto je na nogama kad na nacionalnoj televiziji najave večernju emisiju koja razotkriva korupciju kod liječnika Splitsko-dalmatinske županije, među kojima je i Luce. Martin se osramoti pred Kikijem jer mu ne može poslati izvještaj o projektima i sve je ljući zbog lošeg signala u Zaglavama.

UTORAK Luce namjerava tužiti medije zbog klevete, ali putem prema Splitu shvati da je postala viralna i predmet sprdnje. Martin i dalje ima internetskih problema, a služba za korisnike mu ne pomaže. Revoltiran, odluči goniti pravdu u županiji.

SRIJEDA Martin se nastavlja boriti protiv središnjice i TAT-a. Pridobiva mještane na svoju stranu te oni potpisuju peticiju kako bi Zaglave zaradile više novca od odašiljača. Luce je u kaosu, ali mora dalje. Na poslu je dočeka plava kuverta od DORH-a.

ČETVRTAK Nedostatak signala ometa dogovore pa se Stanislav i Spomenka vraćaju u Zaglave nenajavljeni i saznaju da je njihov stan zauzet. Muškarce u mjestu najviše muči gdje će sad pogledati nogometnu utakmicu.

PETAK Braco otkrije što šverca u bačvama. Kad suoči Grabovca, shvati da on zna da je Braco skrivao Ivu. Luci se javi još jedan osumnjičeni u “aferi mito”. Milica i Lara saznaju za Stanislavov dogovor s Ivom.

Crno more

NOVA TV 18:10

PONEDJELJAK Dok Koçarijevi slave Esmein razvod od Şerifa, on pokreće osvetu koja prijeti uništenjem cijele obitelji. Diže u zrak hladnjaču u Rusiji i truje vodu u selu Koçari. Istodobno priprema smrtonosnu zamku za Adila i planira odvesti Esme daleko od svih.

UTORAK Esme otkriva da je i Zarife umiješana u prodaju djece. Eleni potajno odluči napraviti vlastiti DNK test, a zatim kreće u opasnu igru kako bi natjerala Oruça da prizna istinu. Njezini planovi ga izbace iz ravnoteže, a Oruç se sve teže nosi s osjećajima koje prema njoj razvija.

SRIJEDA Esme i Eleni udružuju snage kako bi zaustavile kaos koji Şerif izaziva trovanjem sela i njegovim pokušajem da odvede Esme. Uz Adilovu pomoć uspijevaju ga namamiti u pažljivo pripremljenu zamku.

ČETVRTAK Adil počinje sumnjati da Esme skriva mnogo veću tajnu nego što je dosad vjerovao. Dok se približava istini na neočekivan način, Zarifeini grijesi iz prošlosti izlaze na vidjelo pred svima. Eleni odlučno nastavlja potragu za istinom.

PETAK Stanovnici sela Koçari i Furtuna okupljaju se kako bi svjedočili Adilovoj kazni za Şerifa, no događaji koji slijede nagovještavaju da na Crnome moru više ništa neće biti isto. U planinskoj kući Fadime napokon otvara srce Isu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Ana odluči dati otkaz i otkriti da je ona kreatorica kolekcije na reviji. Cristina kaže Carlosu za ucjene. On obeća da će to riješiti. Sastaje se s Víctorom i nudi mu pet milijuna dolara, a zatim ga ubije.

UTORAK Enrique predbaci sestri zbog mogućih financijskih gubitaka u Velvetu. Margarita potvrdi Pilar da je odlučila dati otkaz u Velvetu.

SRIJEDA Uznemirena Ana odlazi, a publika je snima. Raúl je pokušava utješiti. Margarita objavi da će raditi za Primu, a to onda potakne sukob s Raúlom. Concepción daje USB stick Margariti.

ČETVRTAK Liječnik potvrdi da je Cristina tek u petom tjednu trudnoće. Ljutit Enrique optuži Alberta da čini nažao Cristini, ali Alberto se sukobi s njim i kaže mu da je Cristina u vrlo ranoj trudnoći te da je Víctor djetetov otac.

PETAK Članak o Cristininoj nevjeri izaziva pomutnju na društvenim mrežama. Alberto otkrije da Mateo stoji iza svega i njih dvojica se posvađaju.