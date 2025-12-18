Evo što vas čeka u serijama i sapunicama u četvrtak: Vinko našao zahtjev za razvod braka

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola je zgrožen time što je Ante premlatio Marka. Domazet uvjeri sestre da Vukasi stoje iza krađe. Jakov ne može podnijeti oca nakon svega što je doznao, dok Teodora sve više pokazuje odanost suprugu. Ferida nema hrabrosti odati Ivici što je načula.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Rómulo se čudno drži kad pozdravlja Emiliju - čini se da se poznaju. Curro uspije spriječiti satnikovu rođendansku zabavu, a i ukrasti Rufinovo pismo

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Olinsky je nasmrt izboden u zatvoru. Tim provodi istragu kako bi otkrio tko je odgovoran za ubojstvo njihovog kolege dok Woods pokušava konačno srušiti Voighta. Voight se suočava s Woodsom, koji tvrdi da ga je vidio s Binghamom u noći ubojstva.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Sanja i dalje ne može doći k sebi nakon što je Petra zaposlila svoju mamu Filipu. Još se više iznenadi kad misli da je uhvatila Filipu u krađi novca od bara. Marini su u banci odbili dati kredit za kuću. Damjan joj sugerira da, ako dođe do najgoreg, oni mogu u Bosnu. Veljko to načuje i slomi se. Joco zahtijeva susret sa Đurđom, kojoj nudi mito ako šuti i ostavi Ivanu na miru.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Goran i Stanislav kreću u akciju protiv Jadranka Zovka kojom će dokazati nevinost Macana i istjerati Zovka iz Zaglava. Vijest o ilegalnim aktivnostima u hotelu izašla je u medije i hotel je u problemu, imidž mu je ozbiljno narušen. Još ozbiljniji problem Vinko ima privatno jer je našao Jadrankin zahtjev za razvod braka.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Svi se slože da je ključno da izvuku helikopter iz vode i uvjere se je li Cacau bila u njemu. Tiago je zabrinut zbog mogućnosti da Marco zadrži Marquinha.

Foto: promo