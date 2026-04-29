Evo što vas ove srijede očekuje u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon Terezina bijega i Čavkina pokušaja vješanja, svi u kući Vukas pokušavaju doći k sebi. Ivica misli da je Čavka Josipov ubojica. Marko pomaže Terezi da pobjegne iz sobe.

La Promesa

HRT 1 13:20

Barun De Valladares prijeti Catalini i djeci. Angela i Curro odluče pobjeći što dalje od La Promese. Lope se pokuša pomiriti s Verom, ali ona ga konačno odbije.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Olinsky je nasmrt izboden u zatvoru. Tim provodi istragu kako bi otkrio tko je odgovoran za ubojstvo njihovog kolege dok Woods pokušava konačno srušiti Voighta. Voight se suočava s Woodsom.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Iva se zaželjela slobode i razočara se u Bracu koji se previše boji Grabovca da izađe s njom. Milica se iznervira kad shvati da je Iva ipak ostala u njenom stanu i traži da joj počne plaćati najam, ali Iva nema novac ni posao.

Crno more

NOVA TV 18:05

Prvi dan Ramazana donosi prividni mir, ali i niz neizgovorenih osjećaja. Za zajedničkim sahurom u Koçarijevoj kući okupljaju se i oni koji su do jučer stajali na suprotnim stranama.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Vijest šokira sve, a posebno Anu, koja je sazna tijekom razgovora s Luisom i Margaritom o vezi sa svojom odlukom da prekine s Carlosom. Emilio je shrvan gubitkom ljubavi.