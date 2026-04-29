Evo što vas ove srijede očekuje u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ove srijede 29. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...
Divlje pčele
RTL 20:15
Nakon Terezina bijega i Čavkina pokušaja vješanja, svi u kući Vukas pokušavaju doći k sebi. Ivica misli da je Čavka Josipov ubojica. Marko pomaže Terezi da pobjegne iz sobe.
La Promesa
HRT 1 13:20
Barun De Valladares prijeti Catalini i djeci. Angela i Curro odluče pobjeći što dalje od La Promese. Lope se pokuša pomiriti s Verom, ali ona ga konačno odbije.
Chicago P.D.
RTL 2 20:10
Olinsky je nasmrt izboden u zatvoru. Tim provodi istragu kako bi otkrio tko je odgovoran za ubojstvo njihovog kolege dok Woods pokušava konačno srušiti Voighta. Voight se suočava s Woodsom.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Iva se zaželjela slobode i razočara se u Bracu koji se previše boji Grabovca da izađe s njom. Milica se iznervira kad shvati da je Iva ipak ostala u njenom stanu i traži da joj počne plaćati najam, ali Iva nema novac ni posao.
Crno more
NOVA TV 18:05
Prvi dan Ramazana donosi prividni mir, ali i niz neizgovorenih osjećaja. Za zajedničkim sahurom u Koçarijevoj kući okupljaju se i oni koji su do jučer stajali na suprotnim stranama.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Vijest šokira sve, a posebno Anu, koja je sazna tijekom razgovora s Luisom i Margaritom o vezi sa svojom odlukom da prekine s Carlosom. Emilio je shrvan gubitkom ljubavi.
