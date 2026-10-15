Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Inspektor Žuvela dolazi u kontrolu. Iako misli da će Katarina šutjeti o tome što joj je Krneta učinio u zatvoru, ona Žuveli govori sve što je prošla u proteklih šest godina. Cvita je umorna - kako od života, tako i od Vukasa. Dolazak Krstina sina Džonija unosi joj intrigu u život. Ohrabrena snovima o izdavanju ploče, Zora više nema strpljenja za rad u Bellavisti. Rajka s Čavkom u Ženevi pokušava obnoviti odnose, ali on i dalje nije spreman za oprost. Je li mirno razdoblje u Vrilu završeno povratkom Ivice?

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La promesa

HRT 1 13:20

Lorenzu postaje predmet sprdnje prijatelja nakon Currove i Ángeline prljave smicalice. María i Samuel uspiju smiriti ljubomornog Carla. Santos se slomi pred Píjom zbog majčine smrti i očeve odsutnosti.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Postaja 51 domaćin je otvorenih vrata na Noć vještica, dok Kidd i Severide pomažu mladoj djevojci koja je izbačena iz svog doma.



Kumovi

NOVA TV 20:25

Ivka se ne sjeća da je bila u Zagrebu. Jadranka je u strahu da joj se vratila demencija i vodi je kod nove doktorice. Vinko ne vjeruje Ivki i misli da radi predstavu. Vesna saznaje da se Aljoša i Saša poznaju iz studentskih dana. Luce otkriva tko stoji iza većine pozitivnih komentara na njezinu kanalu i naljuti se.

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Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Vito priznaje majci svu istinu koja je dovela do njegove trenutačne situacije - Lana nije trudna, a on je skrivio nesreću zbog koje je Frane u komi. Korina shvati da Boris ima Vitinu manžetu nađenu na mjestu nesreće. Žuri kući, želeći pronaći drugu manžetu, ali bezuspješno. Lovorka ucjeni Antu da ide s njom na ručak kod Josipa. Ante nevoljko pristane pa se Josip neugodno iznenadi kada njih dvoje vidi pred vratima.

Foto: NOVA TV

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Teresa govori obitelji o razgovoru s Marijom Paulom i otkriva da je Joãov pištolj kod Césara. Catarina crta i začuje glas Marije Paule na vratima. Curica počne zvati upomoć, a César joj brzo prekrije usta.