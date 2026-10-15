Doznajte što vas 15. listopada očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'La promesa', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Divlje pčele
RTL 20:15
Inspektor Žuvela dolazi u kontrolu. Iako misli da će Katarina šutjeti o tome što joj je Krneta učinio u zatvoru, ona Žuveli govori sve što je prošla u proteklih šest godina. Cvita je umorna - kako od života, tako i od Vukasa. Dolazak Krstina sina Džonija unosi joj intrigu u život. Ohrabrena snovima o izdavanju ploče, Zora više nema strpljenja za rad u Bellavisti. Rajka s Čavkom u Ženevi pokušava obnoviti odnose, ali on i dalje nije spreman za oprost. Je li mirno razdoblje u Vrilu završeno povratkom Ivice?
La promesa
HRT 1 13:20
Lorenzu postaje predmet sprdnje prijatelja nakon Currove i Ángeline prljave smicalice. María i Samuel uspiju smiriti ljubomornog Carla. Santos se slomi pred Píjom zbog majčine smrti i očeve odsutnosti.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Postaja 51 domaćin je otvorenih vrata na Noć vještica, dok Kidd i Severide pomažu mladoj djevojci koja je izbačena iz svog doma.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Ivka se ne sjeća da je bila u Zagrebu. Jadranka je u strahu da joj se vratila demencija i vodi je kod nove doktorice. Vinko ne vjeruje Ivki i misli da radi predstavu. Vesna saznaje da se Aljoša i Saša poznaju iz studentskih dana. Luce otkriva tko stoji iza većine pozitivnih komentara na njezinu kanalu i naljuti se.
Slučajna obitelj
NOVA TV 21:20
Vito priznaje majci svu istinu koja je dovela do njegove trenutačne situacije - Lana nije trudna, a on je skrivio nesreću zbog koje je Frane u komi. Korina shvati da Boris ima Vitinu manžetu nađenu na mjestu nesreće. Žuri kući, želeći pronaći drugu manžetu, ali bezuspješno. Lovorka ucjeni Antu da ide s njom na ručak kod Josipa. Ante nevoljko pristane pa se Josip neugodno iznenadi kada njih dvoje vidi pred vratima.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Teresa govori obitelji o razgovoru s Marijom Paulom i otkriva da je Joãov pištolj kod Césara. Catarina crta i začuje glas Marije Paule na vratima. Curica počne zvati upomoć, a César joj brzo prekrije usta.
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