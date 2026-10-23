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Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
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Foto: rtl
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Doznajte što vas očekuje u petak 23. listopada, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'La promesa', Chicago u plamenu', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Jakov i Karmela shvaćaju da će morati držati Ivicu pod kontrolom. Špiljak ucjenjuje Nevena i prisiljava ga da zaustavi istragu o Vukasu. Antu zaboli u prsima, jedva uspijeva pobjeći iz skrovišta i, dok traži Marka, nailazi na Cvitu i unuka. Žuvela daje Krneti posljednju priliku, dok se slomljena Kate vraća među zatvorenice bez puno nade. Cvita i Stipan sve su zabrinutiji jer ne mogu doći do Kate u zatvoru, a Rajka pokušava probiti Čavkin zid šutnje. Marino iskreno zaprosi Zoru, ali njoj udaja nije ni na kraj pameti. U međuvremenu, Nikola potajno prati Marka ne bi li konačno otkrio gdje se Ante skriva.

Foto: rtl

La promesa

HRT 1 13:20

Curro kaže Manuelu novosti o Ciru koji sad upravlja imanjem. Manuel počasti Curra i Ángelu putovanjem u toplice. Jacobo uništi Martininu prezentaciju za upravni odbor.

Foto: HRT

Chicago u plamenu 

RTL 2 19:20 

Herrmann dobije zadatak ispuniti čovjekovu želju na samrti. Kidd razmišlja o svom programu nakon što je jedna od njezinih učenica diplomirala na akademiji. Haker napadne postaju.

NOVA EPIZODA Zabrinjavajući poziv iz zatvora i misteriozno pismo: Evo što će danas biti u seriji Divlje pčele
Zabrinjavajući poziv iz zatvora i misteriozno pismo: Evo što će danas biti u seriji Divlje pčele

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Catarina leži na podu bez svijesti, s inhalatorom za astmu u ruci. Miguel razgovara s muškarcem koji je tvrdio da ima informacije o Catarini i prekida poziv.

Foto: HRT

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