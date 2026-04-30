Evo što vas u četvrtak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

U Vrilu kreću izbori. Tko će biti novi načelnik, Brico ili Šušnjara? Čavka ostavlja oproštajno pismo, Rajka je slomljena.

La Promesa

HRT 1 13:20

Barun De Valladares zapovjedi Catalini da ode sama, bez Adriana i djece. Leocadia ne dopušta Ángeli da izađe iz sobe. Vera i Lope se posvađaju i lakaj se snažno udari u glavu.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Jedan od pacijenata u Chicago Med nestao je nakon požara. Tim otkrije da je pacijentica iz tijela izvadila radiofrekvencijski čip povezan s lancem trgovine ljudima.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Grabovac želi upoznati Bracu s kćeri. Braco je uvjeren da to radi kako bi ga testirao. Ivu obojica jako nerviraju pa provocira Bracu pred ocem. Cvita sve više naginje ocu, što Matiju jako pogađa. Zvone moli Matiju da povuče tužbu.

Crno more

NOVA TV 18:05

Esme se povlači kako bi vratila snagu i pripremila se za ono što smatra novom bitkom, trenutak kada će Eleni reći istinu.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Novinari otkriju Isabelinu prošlost, a to izazove skandal koji ugrožava Velvetov ugled. Raúl se boji za svoju kolekciju. Enrique okrivi Alberta za organizaciju ispraćaja u modnoj kući.