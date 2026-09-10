Evo što vas u četvrtak čeka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Nakon što izgubi potporu u vijeću aga, Serhatov položaj na čelu obitelji postaje sve nesigurniji. Sultan okuplja najuglednije članove obitelji Yelduran kako bi povećao pritisak na njega i natjerao ga da se razvede od Yıldız.

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

Miguel i Luísa shvate da je Simão opljačkao njezinu kuću. Luísa odluči prijaviti ilegalnu kockarnicu. Miguel joj govori o posjetu dileru, no još nema ništa konkretno što bi mogao iskoristiti protiv Zéa.

Foto: HRT

La promesa

HRT1 13:20

Manuel ne uspije izbaciti Leocadiju iz palače. Vera se ispriča Terezi zbog lošeg ponašanja. Petra objasni kuharicama da nije prihvatila promaknuće radi utočišta.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Casey se obruši na Galla zbog nepoštivanja naredbe tijekom poziva u pomoć te preispituje njegovu budućnost u timu. No ipak Casey dozna za Gallovu prošlost te ga nagovara da se otvori i objasni svoje postupke.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Luce i Goran nastavljaju borbu protiv institucijskih vjetrenjača. Cilj im je dokazati da je Marija poznavala Delaša. Iva je shvatila da joj otac muti s Mirjanom i ukrala dnevnik Mirjanina oca.

Foto: NOVA TV

San Snova

RTL 13:00

Nakon svih spletki koje je Ante priredio, Tonka je odlučila donijeti odluku koja će iznenaditi Romiće. Sonja pokušava pridobiti Jeru, no i Bubalo želi isto te ima izravniji pristup.