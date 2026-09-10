Doznajte što vas ovog četvrtka, 10. rujna, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što vas u četvrtak čeka u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 21:20
Nakon što izgubi potporu u vijeću aga, Serhatov položaj na čelu obitelji postaje sve nesigurniji. Sultan okuplja najuglednije članove obitelji Yelduran kako bi povećao pritisak na njega i natjerao ga da se razvede od Yıldız.
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Miguel i Luísa shvate da je Simão opljačkao njezinu kuću. Luísa odluči prijaviti ilegalnu kockarnicu. Miguel joj govori o posjetu dileru, no još nema ništa konkretno što bi mogao iskoristiti protiv Zéa.
La promesa
HRT1 13:20
Manuel ne uspije izbaciti Leocadiju iz palače. Vera se ispriča Terezi zbog lošeg ponašanja. Petra objasni kuharicama da nije prihvatila promaknuće radi utočišta.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Casey se obruši na Galla zbog nepoštivanja naredbe tijekom poziva u pomoć te preispituje njegovu budućnost u timu. No ipak Casey dozna za Gallovu prošlost te ga nagovara da se otvori i objasni svoje postupke.
Kumovi
NOVA TV 20:25
Luce i Goran nastavljaju borbu protiv institucijskih vjetrenjača. Cilj im je dokazati da je Marija poznavala Delaša. Iva je shvatila da joj otac muti s Mirjanom i ukrala dnevnik Mirjanina oca.
San Snova
RTL 13:00
Nakon svih spletki koje je Ante priredio, Tonka je odlučila donijeti odluku koja će iznenaditi Romiće. Sonja pokušava pridobiti Jeru, no i Bubalo želi isto te ima izravniji pristup.
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