Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka, 14. rujna, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima: 'Kumovi', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...
Evo što vas u ponedjeljak čeka u vašim omiljenim sapunicama
Plamen ljubavi
HRT1 12:30
Zé zahtijeva da mu Luísa objasni zašto ga nije pozvala na Catarininu zabavu. Luísa gubi kontrolu i kaže mu da zna da je on ubio njezine roditelje i da zna i motive.
La promesa
HRT1 13:20
Usprkos Nazariovu neodobravanju Enora i Toño najavljuju vjenčanje. Curro i Ángela umorni su od čekanja: žele se vjenčati sad i odlučuju krenuti u napad objavljujući pred cijelom obitelji da su zaručeni.
Kumovi
NOVA TV 20:30
Luce saznaje da je Mariji presudio sastojak Delaševog lijeka. Ona i Goran traže da inspektor uhiti Delaša za ubojstvo, a on ne može ništa.
Chicago u plamenu
RTL 2 19:20
Casey, Severide i Boden zatečeni su nakon niza neobjašnjivih eksplozija plina. Gallo je duboko uzdrman stanjem jedne od žrtava opeklina, sedmogodišnje djevojčice koja je završila u komi.
San Snova
RTL 13:00
Neočekivani obrat u nogometnoj ligi dovodi Bubala i Maju u prednost. No može li ova situacija potrajati? Dizelov ego prije velike utakmice raste, Mirko od toga pokušava izvući korist, a Alen kipti od bijesa.
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