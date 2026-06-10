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Evo što vas večeras čeka u seriji 'Nasljednik': Serhat se vraća u obitelj od koje je bježao...

Piše 24sata,
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Evo što vas večeras čeka u seriji 'Nasljednik': Serhat se vraća u obitelj od koje je bježao...
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Doznajte što će se događati u drugoj epizodi serije 'Nasljednik' na Novoj TV

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Ljubav, sudbina i obiteljske dužnosti počinju se ispreplitati u životima Serhata, Melek i Yıldız. Dok se Serhat i Melek pripremaju za jedan od najsretnijih trenutaka svojih života, njihova nježna i iskrena ljubav djeluje kao sigurna luka usred svih oluja koje ih okružuju. Serhat ne skriva koliko mu Melek znači, a ona u njemu pronalazi razlog da vjeruje kako sudbina ponekad doista vodi ljude jedno prema drugome. Njihova povezanost sve je snažnija, no upravo u trenutku kada se čini da je sreća nadohvat ruke, prošlost njegove obitelji počinje kucati na vrata.

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U Urfi, Yıldız i dalje gradi snove o budućnosti koju je godinama zamišljala. Za nju je Serhat mnogo više od zaručnika – on predstavlja izlaz iz ograničenja sredine u kojoj je odrasla i priliku za obrazovanje, samostalnost i drugačiji život. Iako okolina sve glasnije šapuće da je Serhat možda zauvijek otišao ili čak pronašao drugu ženu, Yıldız odbija odustati. Ponosna i tvrdoglava, spremna je braniti svoje dostojanstvo i boriti se protiv svakoga tko dovodi u pitanje njezinu budućnost.

Istodobno, nad obitelji Yelduran u Urfi nadvijaju se novi problemi. Povratak tajanstvene Sevde ponovno uznemiruje ukućane. Dok jedni u njoj vide nesreću i loš predznak, drugi osjećaju da žena koju svi nazivaju „Ludom Sevde“ zna mnogo više nego što pokazuje. Njezin dolazak budi stare strahove i podsjeća na tajne koje nitko ne želi izgovoriti naglas.

Ni u samoj obitelji nema mira. Bekir-aga i Akif ulaze u bolan sukob koji razotkriva godine razočaranja, neispunjenih očekivanja i međusobnih zamjerki. Njihove riječi ostavljaju duboke rane. Istodobno, Akifove ambicije i želja za moći prijeti narušiti ionako krhke obiteljske odnose.

Kada požar zahvati imanje Yelduranovih, postaje jasno da se iza svega krije mnogo ozbiljnija prijetnja. Ubrzo nakon toga Bekir-aga doživi težak zdravstveni slom, a vijest o njegovu stanju prisili Serhata da se vrati u Urfu. Odlazak koji je trebao biti tek kratko poglavlje njegova života pretvara se u povratak korijenima od kojih je godinama bježao. Zbog njegovog odlaska Melek osjeća neobjašnjiv nemir i strah da bi ga mogla izgubiti. Pred Serhatom je put na kojem će morati odlučiti pripada li njegov život ljubavi koju je pronašao ili obitelji i nasljeđu od kojih ne može pobjeći.

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