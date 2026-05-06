Serija 'Kumovi' je na rasporedu od 20.15 na Novoj TV.
Evo što vas večeras očekuje u 'Kumovima': Anđela i Zvone pomrse Martinove planove
U večerašnjoj epizodi omiljene serije 'Kumovi' socijalna radnica dolazi k Akrapima. Martin se trudi prikazati sebe i obitelj u najboljem svjetlu, ali mu Anđela i Zvone pomrse planove. Iva moli Laru za posao i zbližava se s njom, a Bracu nepredvidljiva Iva podjednako privlači i ljuti.
Delaš uvjerava Lucu da je Digresiv dobar lijek. Janko u međuvremenu daje otkaz, Vinko svoj rođendan provodi u malo tužnijoj atmosferi jer se ruši hotel. Obitelj čini sve da makne Vinku misli s hotela.
Martin se pravi kao da je sve u redu nakon posjeta socijalne službe, a onda dobiva zaključak psihijatrijskog vještačenja. Iva se sve više zbližava s Larom i pokazuje svoje prave osjećaje i ranjivost. Kako će se rasplesti situacija s njom i Bracom, ne propustite večeras u seriji 'Kumovi'!
