Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi pravu gozbu za sve ljubitelje zabave, akcije i magije! Od spektakularnih filmskih hitova i reality showova do napetih serija i glazbenih spektakla, izdvojili smo najbolje što nude HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV. Pogledajte što ne smijete propustiti i pronađite savršenu zabavu za večer pred malim ekranom!

HRT 1

Na HRT 1 večer otvara informativni "Dnevnik 2" u 19:00, a odmah nakon toga slijedi uzbudljiva glazbena emisija za cijelu obitelj "The Voice Kids" u 20:15. Za ljubitelje filmskih večeri, u 22:00 na rasporedu je američka komedija-drama "Mlađa punoljetnica".

19:00 Dnevnik 2

20:15 The Voice Kids

22:00 Mlađa punoljetnica

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras nudi pravu dozu putopisne i kulinarske inspiracije! U 20:15 putujte "Dunavom kroz srce Europe s Joannom Lumley", a od 21:04 čeka vas zabavno-kulinarski show "Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje". Za kraj večeri, od 21:53 uživajte u humorističnom talk showu "Graham Norton i gosti".

20:15 Dunavom kroz srce Europe s Joannom Lumley

21:04 Gordonovo, Ginovo i Fredovo putovanje

21:53 Graham Norton i gosti

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

RTL donosi večer velikih filmskih spektakala! Nakon "RTL Danas" u 19:00, u 20:15 ne propustite epski hit "Egzodus: Bogovi i kraljevi", a od 23:15 slijedi uzbudljiva akcijska avantura "Phoenixov let".

19:00 RTL Danas

20:15 Egzodus: Bogovi i kraljevi

23:15 Phoenixov let

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za ljubitelje akcije i povijesti. U 20:15 pogledajte napeti triler "Pad Londona", a od 22:15 povijesnu akcijsku dramu "Ben Hur". Informativni "Dnevnik Nove TV" počinje u 19:00.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Pad Londona

22:15 Ben Hur

Foto: Nova Tv

RTL 2

RTL 2 donosi večer serija za opuštanje – od 18:30 uživajte u "Dr. Houseu", a od 20:05 kreće dvostruka doza akcije s "Chicago P.D.". Za ljubitelje komedije, od 21:45 tu je "Teorija velikog praska".

18:30 Dr. House

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

Doma TV

Doma TV večeras vodi u svijet magije i čudesa! U 20:00 ne propustite "Čudesne zvijeri: Dumbledoreove tajne" – fantastičnu pustolovinu iz čarobnjačkog svijeta. Prije toga, od 19:10, ekipa serije "Škorpion" rješava najzahtjevnije slučajeve.

19:10 Škorpion

20:00 Čudesne zvijeri: Dumbledoreove tajne

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

"Hotel Grand Budapest" (Star Movies, 22:05) – Vizualno raskošna i duhovita komedija Wesa Andersona s impresivnom glumačkom postavom.

"Seven Pounds – Sedam duša" (Viasat Kino Balkan, 22:00) – Potresna drama s Willom Smithom o iskupljenju i snazi ljudskog duha.

"Eye in the Sky – Pogled s neba" (Star Movies, 20:00) – Napeti triler o moralnim dilemama modernog ratovanja, s Helen Mirren i Alanom Rickmanom.

"Stonehearst Asylum – Umobolnica na osami" (CineStar Fantasy, 20:00) – Jezivi triler smješten u viktorijansku psihijatrijsku bolnicu.

"Birdman" (HBO2, 21:00) – Oscarom nagrađena crna komedija o glumcu koji pokušava vratiti slavu, s Michaelom Keatonom.

"The Big Short – Oklada stoljeća" (HBO2, 19:43) – Istinita priča o financijskoj krizi i briljantnim umovima koji su je predvidjeli.



Bilo da ste ljubitelj napetih trilera, spektakularnih avantura ili duhovitih komedija, večeras na TV-u vas čeka bogat izbor! Uživajte u večeri pred ekranom i ne zaboravite pripremiti kokice!

