Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras, na Štefanje, nas na domaćim TV kanalima očekuje pravi televizijski spektakl! Od legendarnih filmova i omiljenih kvizova do napetih krimi serija i zabavnih emisija – donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti u večernjem terminu (18:00 – 23:00).
HRT 1
HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, nakon čega slijede najvažnije vijesti dana u "Dnevniku 2". Prava poslastica stiže u 20:15 – nezaboravni film "Forrest Gump" s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi, a večer završava glazbenim spektaklom "Božić u Ciboni".
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Forrest Gump
22:37 Božić u Ciboni
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje krimića! Od 20:15 pratimo novu sezonu serije "Slučajevi Thomasa Lynleya", a od 21:45 slijedi "Roy Grace". Za kraj večeri, u 23:21, tu su "Bijele laži" za sve koji vole napete trilere.
20:15 Slučajevi Thomasa Lynleya
21:45 Roy Grace
23:21 Bijele laži
RTL
RTL donosi pravu božićnu zabavu za cijelu obitelj! U 20:15 uživajte u animiranom hitu "Grinch", a od 21:50 slijedi urnebesna komedija "Dozvola za male Fockere". Informativni program "RTL Danas" na rasporedu je u 19:00.
19:00 RTL Danas
20:15 Grinch
21:50 Dozvola za male Fockere
Nova TV tradicionalno donosi "Dnevnik Nove TV" u 19:00, a odmah nakon toga, u 20:20, ne propustite kulinarski show "Masterchef" – idealno za gurmane! Večer završava uz komediju "Igra s vatrom" (22:05).
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Masterchef
22:05 Igra s vatrom
RTL 2
RTL 2 večer otvara s "Dr. Houseom" od 18:35, a zatim slijedi akcijski "Chicago P.D." u dva uzastopna termina. Za ljubitelje humora, kasnije vas čekaju "Teorija velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
18:35 Dr. House
20:05 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:05 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV također ima božićni filmski maraton – u 20:00 pogledajte "Božić s pet zvjezdica", a u 21:35 slijedi romantični film "Božićni dar s neba". Prije toga, od 18:20, na rasporedu je "Neočekivan Božić".
18:20 Neočekivan Božić
20:00 Božić s pet zvjezdica
21:35 Božićni dar s neba
Filmske preporuke večeri (izvan glavnih kanala):
"Steve Jobs" (Star Movies, 20:00) – Biografska drama o genijalcu iz Silicijske doline, u režiji Dannyja Boylea.
"Za dolar više" (HTV 3, 20:00) – Kultni vestern Sergia Leonea s Clintom Eastwoodom.
"Ribolov" (Star Movies, 22:35) – Komedija o neobičnoj potrazi za srećom.
"Princeza" (HTV 3, 22:10) – Dokumentarni film o životu princeze Diane.
"Božić u Rimu" (Doma TV, 23:10) – Romantična priča u srcu vječnog grada.
