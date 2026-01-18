Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer na malim ekranima donosi pravi spektakl – od dugoočekivanih filmskih klasika, akcijskih komedija do vrhunskog sporta! Pripremite kokice i birajte između hitova koje smo izdvojili za vas s HRT 1, HRT 2, RTL-a, Nove TV, RTL 2 i Doma TV. Evo što ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večeras nudi pravu filmsku poslasticu! Nakon informativnog "Dnevnika 2" u 19:01, na rasporedu je "Kum 3: Smrt Michaela Corleonea" – završni dio kultne trilogije koja je obilježila povijest kinematografije. Ako ste ljubitelj ozbiljnih drama i obiteljskih priča, ovo je vaš izbor za nedjeljnu večer.

19:01 Dnevnik 2

20:17 Kum 3: Smrt Michaela Corleonea

22:56 Dnevnik 3

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje glazbenim spektaklom – u 19:08 uživajte u koncertu "Massimo u Areni Zagreb". Sportski entuzijasti ne smiju propustiti dokumentarac o Luki Modriću "(Ne)uspjeh prvaka" u 20:15, a potom slijedi intrigantni dokumentarni film "Ukradeno zlato". Za ljubitelje krimića, tu je "Foyleov rat" od 22:43.

19:08 Massimo u Areni Zagreb

20:15 (Ne)uspjeh prvaka: Luka Modrić

21:20 Ukradeno zlato

22:43 Foyleov rat

Foto: Igor Soban/Pixsell

RTL

RTL donosi lepršavu dozu romantike i humora uz film "Njemu baš i nije stalo" od 20:15, a zatim vas u 22:50 čeka "Čarobni Mike: Posljednji ples" – savršena zabava za kraj tjedna!

19:00 RTL Danas

20:15 Njemu baš i nije stalo

22:50 Čarobni Mike: Posljednji ples

NOVA TV

Nova TV večeras ima pravu domaću komediju! U 20:15 pogledajte "Marginalci", a nakon toga, u 22:10, slijedi akcijska komedija "Plan za mirovinu". Idealan izbor za obiteljsku zabavu i opuštanje!

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Marginalci

22:10 Plan za mirovinu

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih serija i sporta. U 18:00 i 18:40 ne propustite "Dr. House", a od 20:25 uživajte u prijenosu Europskog prvenstva u rukometu – utakmica Rumunjska-Danska. Nakon sportskog uzbuđenja, smijeh osigurava "Teorija velikog praska".

18:00 Dr. House

18:40 Dr. House

19:30 Chicago P.D.

20:25 EP u rukometu: Rumunjska - Danska

22:05 Teorija velikog praska

Foto: Maja Bota Strbe

DOMA TV

Doma TV donosi napetu akciju i znanstvenu fantastiku! U 20:00 pogledajte "Rat svjetova" – film o invaziji izvanzemaljaca koji prijeti uništenju civilizacije. Od 21:55 nastavlja se akcija uz "Policajca iz shopping centra 2".

18:25 Rookie

19:10 Rookie

20:00 Rat svjetova

21:55 Policajac iz shopping centra 2

Top 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:

- "Gospodar vjenčanja" (Star Movies, 20:05) – urnebesna komedija o profesionalnom kumu koji spašava vjenčanja od katastrofe.

- "Dobri Nijemac" (Star Movies, 22:05) – napeti triler smješten u poslijeratni Berlin s Georgeom Clooneyjem.

- "Clementov opus" (Cinemax 2, 21:00) – dirljiva francuska drama o glazbi, sjećanjima i oprostu.

- "Legenda o Ochiju" (CineStar Prem. 2, 20:00) – animirana avantura iz magične radionice studija A24.

- "Marsovac" (HBO3, 21:00) – spektakularni SF hit Ridleya Scotta s Mattom Damonom u borbi za preživljavanje na Marsu.

Nedjeljna večer na TV-u nikad nije bila uzbudljivija – od klasika, akcije, domaćih humorističnih priča do spektakularnog sporta i animacije za cijelu obitelj! Uživajte u gledanju i birajte svoje favorite!