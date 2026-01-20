Obavijesti

FILMOVI, SPORT...

Evo što večeras gledati na TV-u

Evo što večeras gledati na TV-u
Foto: Tom Dubravec

Večer pred ekranom donosi vrhunske serije, informativne emisije i filmske blockbustere! Pogledajte što vas čeka na glavnim hrvatskim kanalima i koji filmovi su must-see večeras.

Admiral

Večeras nas na domaćim kanalima očekuje pravi spektakl uz obilje vrhunskih emisija, napetih serija, sportskih prijenosa i filmskih blockbustera! Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti u udarnom terminu.

HRT 1

HRT 1 donosi raznolik večernji program za ljubitelje dokumentaraca i serija. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:15 očekuje vas fascinantna dokumentarna serija "Posljednji - Darkhad posljednji mongolski nomadi" koja vodi u svijet nomadskih kultura. Od 21:13 na rasporedu je nova epizoda povijesno-trilerske serije "Maxima", dok informativna emisija "Otvoreno" kreće u 22:00.

20:15 Posljednji - Darkhad posljednji mongolski nomadi
21:13 Maxima
22:00 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje dokumentarnim filmom "2050. Treba li zaista odbaciti meso?" (20:15), a nakon toga slijedi romantična drama "Na metar i pol" (21:13) – film koji će vas dirnuti svojom pričom o ljubavi i preprekama. Za ljubitelje trilera, kasnije je tu serija "Baptiste" (23:12).

20:15 2050. Treba li zaista odbaciti meso?
21:13 Na metar i pol
23:12 Baptiste

Sinj, 03.11.2025 - Snimanje RTL serije Divlje Pcele u Sinjskom Obrovcu
Foto: Tom Dubravec

RTL

RTL večer rezervira za domaću serijsku dramu "Divlje pčele" u 20:15, a potom slijedi informativni "RTL Direkt" (21:25). Pravi filmski hit dolazi u 22:05 – urnebesna komedija "Ted 2" za opušteni kraj dana.

20:15 Divlje pčele
21:25 RTL Direkt
22:05 Ted 2

NOVA TV

Nova TV tradicionalno donosi domaće serije i vijesti. U 20:20 ne propustite novu epizodu popularne serije "Daleki grad", dok je u 21:50 na rasporedu napeta drama "Tajne prošlosti". Kasnovečernji termini donose "Večernje vijesti" (22:50) i romantičnu komediju "Kako znaš da je ljubav?" (23:15).

20:20 Daleki grad
21:50 Tajne prošlosti
22:50 Večernje vijesti

RTL 2

RTL 2 večeras donosi odličnu dozu akcije i sporta. Od 18:00 gledajte "Dr. House", a u 20:25 ne propustite prijenos Europskog prvenstva u rukometu – Danska protiv Portugala. Za ljubitelje sitcoma, tu su "Teorija velikog praska" (22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:55).

18:00 Dr. House
20:25 EP u rukometu: Danska - Portugal
22:10 Teorija velikog praska

Foto: Maja Bota Strbe

DOMA TV

Doma TV večer posvećuje hit serijama. "Navy CIS" (18:20) i "Rookie" (19:55) uvode vas u svijet akcije, a od 21:35 slijedi "Blue Bloods" – priča o njujorškoj policijskoj obitelji. Za kraj večeri tu je "S.W.A.T." (23:15).

18:20 Navy CIS
19:55 Rookie
21:35 Blue Bloods
23:15 S.W.A.T.

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog utorka očekuje u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog utorka očekuje u vašim omiljenim sapunicama

FILMSKI SPEKTAKL VEČERI

Za ljubitelje filma, izdvajamo 5 najboljih filmskih naslova večeras na specijaliziranim kanalima:

- "Nemoguća misija II" (Star Movies, 20:00) – Akcijski blockbuster s Tomom Cruiseom u ulozi neustrašivog Ethana Hunta, pun vratolomnih scena i napetih obrata.

- "Elysium" (Star Movies, 22:30) – Znanstveno-fantastična akcija s Mattom Damonom u distopijskoj borbi za jednakost i preživljavanje.

- "Lovac i ledena kraljica" (HBO2, 21:00) – Spektakularna bajka s Emily Blunt i Chrisom Hemsworthom, puna čarolije i epskih sukoba.

- "Pod opsadom" (Cinemax, 21:00) – Kultni akcijski triler s Stevenom Seagalom kao kuharom koji spašava ratni brod od terorista.

- "Osmi dan" (Cinemax, 20:00) – Provokativna drama o potrazi za slobodom iz stroge vjerske zajednice, s mladom junakinjom u središtu priče.

Neovisno jeste li ljubitelj napetih serija, sportskih uzbuđenja ili velikih filmskih hitova – večeras na TV-u zaista ima za svakoga ponešto! Uživajte u večeri pred ekranom.

