Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, serija i filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove koji vas čekaju na specijaliziranim filmskim programima.

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavni večernji blok, idealan za sve koji žele ostati u tijeku s najvažnijim događajima dana, ali i uživati u dokumentarcima i napetim serijama. Nakon "Dnevnika 2" slijedi izvlačenje LOTO 7, zanimljiva dokumentarna serija "Dobra ekonomija" te povijesni triler "Maxima". Za kraj večeri tu je i "Otvoreno" s aktualnim temama.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Dobra ekonomija

21:13 Maxima

22:00 Otvoreno

Foto: Screenshot HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras vlada sportska groznica! Ljubitelji nogometa mogu uživati u prijenosu Lige prvaka – Marseille protiv Liverpoola, uz stručne komentare i analize. Prije toga, očekuje vas i prijenos vaterpola Hrvatska - Italija.

17:44 Europsko prvenstvo u vaterpolu: Hrvatska - Italija

19:59 Liga prvaka, uvodna emisija

20:54 Liga prvaka: Marseille – Liverpool (1. pol.)

22:04 Liga prvaka: Marseille – Liverpool (2. pol.)

RTL

RTL večer rezervira za sve zaljubljenike u rukomet – u 20:25 sati na rasporedu je prijenos Europskog prvenstva, utakmica Švedska - Hrvatska. Nakon sportskog uzbuđenja, slijedi informativni "RTL Direkt" i magazin "Insajder".

19:00 RTL Danas

19:50 Vrijeme je za rukomet

20:25 EP u rukometu: Švedska - Hrvatska

22:50 RTL Direkt

23:25 Insajder

NOVA TV

Na NOVA TV ne propustite novu epizodu hit serije "Daleki grad" i dramsku napetost u "Tajnama prošlosti". Za ljubitelje filma, kasno navečer stiže akcijski triler "Hladna istina".

18:10 Bogu iza nogu

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:50 Tajne prošlosti

23:15 Hladna istina

Foto: Nova Tv

RTL 2

RTL 2 donosi maraton hit-serija – od napetih akcijskih trenutaka u "Chicago P.D." do humorističnih klasika "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca". Večer završava s omiljenim "Prijateljima".

18:25 Dr. House

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

23:20 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV večeras nudi pravu serijsku avanturu – od akcijskog "Navy CIS" i "Rookieja" do obiteljske policijske sage "Blue Bloods". Za kraj dana, tu je napeta epizoda serije "S.W.A.T.".

18:20 Navy CIS

19:55 Rookie

20:50 Rookie

21:40 Blue Bloods

23:15 S.W.A.T.

Foto: Raymond Liu

Najbolji filmovi večeri – izdvajamo:

- "Nemoguća misija III" (Star Movies, 20:00) – Tom Cruise u ulozi Ethana Hunta u jednom od najuzbudljivijih nastavaka slavne akcijske franšize.

- "Pravednik" (Star Movies, 22:30) – Denzel Washington kao osvetnik koji uzima pravdu u svoje ruke.

- "Misao o tebi" (HBO2, 21:00) – romantična drama s Anne Hathaway o neočekivanoj ljubavi.

- "Za Francusku" (Cinemax, 21:00) – snažna drama o identitetu, obitelji i tragediji na prestižnoj vojnoj akademiji.

- "Beowulf" (AMC, 21:00) – akcijska fantazija o legendarnom ratniku i njegovoj borbi protiv čudovišta.

- "Larry Crowne" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – topla komedija s Tomom Hanksom i Juliom Roberts o novim počecima.

Bilo da ste ljubitelj sporta, napetih serija ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!