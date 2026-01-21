Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima – od uzbudljivih sportskih prijenosa i popularnih serija do vrhunskih filmskih hitova. Izdvajamo najbolje iz večernjeg programa!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, serija i filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove koji vas čekaju na specijaliziranim filmskim programima.
HRT 1
HRT 1 donosi informativno-zabavni večernji blok, idealan za sve koji žele ostati u tijeku s najvažnijim događajima dana, ali i uživati u dokumentarcima i napetim serijama. Nakon "Dnevnika 2" slijedi izvlačenje LOTO 7, zanimljiva dokumentarna serija "Dobra ekonomija" te povijesni triler "Maxima". Za kraj večeri tu je i "Otvoreno" s aktualnim temama.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Dobra ekonomija
21:13 Maxima
22:00 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras vlada sportska groznica! Ljubitelji nogometa mogu uživati u prijenosu Lige prvaka – Marseille protiv Liverpoola, uz stručne komentare i analize. Prije toga, očekuje vas i prijenos vaterpola Hrvatska - Italija.
17:44 Europsko prvenstvo u vaterpolu: Hrvatska - Italija
19:59 Liga prvaka, uvodna emisija
20:54 Liga prvaka: Marseille – Liverpool (1. pol.)
22:04 Liga prvaka: Marseille – Liverpool (2. pol.)
RTL
RTL večer rezervira za sve zaljubljenike u rukomet – u 20:25 sati na rasporedu je prijenos Europskog prvenstva, utakmica Švedska - Hrvatska. Nakon sportskog uzbuđenja, slijedi informativni "RTL Direkt" i magazin "Insajder".
19:00 RTL Danas
19:50 Vrijeme je za rukomet
20:25 EP u rukometu: Švedska - Hrvatska
22:50 RTL Direkt
23:25 Insajder
NOVA TV
Na NOVA TV ne propustite novu epizodu hit serije "Daleki grad" i dramsku napetost u "Tajnama prošlosti". Za ljubitelje filma, kasno navečer stiže akcijski triler "Hladna istina".
18:10 Bogu iza nogu
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:50 Tajne prošlosti
23:15 Hladna istina
RTL 2
RTL 2 donosi maraton hit-serija – od napetih akcijskih trenutaka u "Chicago P.D." do humorističnih klasika "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca". Večer završava s omiljenim "Prijateljima".
18:25 Dr. House
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
23:20 Prijatelji
DOMA TV
Doma TV večeras nudi pravu serijsku avanturu – od akcijskog "Navy CIS" i "Rookieja" do obiteljske policijske sage "Blue Bloods". Za kraj dana, tu je napeta epizoda serije "S.W.A.T.".
18:20 Navy CIS
19:55 Rookie
20:50 Rookie
21:40 Blue Bloods
23:15 S.W.A.T.
Najbolji filmovi večeri – izdvajamo:
- "Nemoguća misija III" (Star Movies, 20:00) – Tom Cruise u ulozi Ethana Hunta u jednom od najuzbudljivijih nastavaka slavne akcijske franšize.
- "Pravednik" (Star Movies, 22:30) – Denzel Washington kao osvetnik koji uzima pravdu u svoje ruke.
- "Misao o tebi" (HBO2, 21:00) – romantična drama s Anne Hathaway o neočekivanoj ljubavi.
- "Za Francusku" (Cinemax, 21:00) – snažna drama o identitetu, obitelji i tragediji na prestižnoj vojnoj akademiji.
- "Beowulf" (AMC, 21:00) – akcijska fantazija o legendarnom ratniku i njegovoj borbi protiv čudovišta.
- "Larry Crowne" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – topla komedija s Tomom Hanksom i Juliom Roberts o novim počecima.
Bilo da ste ljubitelj sporta, napetih serija ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+