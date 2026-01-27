Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi pregršt uzbuđenja – od sportskih spektakala, napetih serija, do velikih filmskih hitova! Ako tražite što gledati između 18 i 23 sata, ovdje su naši top prijedlozi za glavne kanale i najbolje filmove iz ponude.

HRT 1

Na HRT 1 večer otvara popularni kviz "Potjera" (18:09), nakon čega slijedi informativni "Dnevnik 2" (19:00). U 20:15 očekuje vas putopisno-dokumentarna serija "Posljednji - Bajo posljednji morski nomadi", a od 21:12 ne propustite završnicu intrigantne povijesne serije "Maxima". Za kraj večeri, "Otvoreno" (22:10) donosi analizu aktualnih tema.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Posljednji - Bajo posljednji morski nomadi

21:12 Maxima

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Ljubitelje sporta oduševit će skijaški prijenosi iz Schladminga: prva vožnja od 19:28, a druga od 20:39. Nakon sporta, u 21:49 pogledajte dirljivu dramu "Zoološki vrt nade" koja govori o hrabrosti i borbi za život u Drugom svjetskom ratu.

19:28 Skijanje, Svjetski Kup: Schladming – veleslalom (M), snimka 1. vožnje

20:39 Skijanje, Svjetski Kup: Schladming – veleslalom (M), prijenos 2. vožnje

21:49 Zoološki vrt nade

RTL

RTL večer počinje sportskim uzbuđenjem – prijenosom utakmice Europskog prvenstva u rukometu Slovenija - Hrvatska (17:55). U 20:30 slijedi popularna serija "Divlje pčele", a od 22:10 nasmijte se uz akcijsku komediju "Prljavi igraju prljavo".

17:55 EP u rukometu: Slovenija - Hrvatska

20:30 Divlje pčele

22:10 Prljavi igraju prljavo

Foto: rtl

NOVA TV

NOVA TV donosi novu epizodu omiljene serije "Daleki grad" u 20:20, a nakon toga, od 22:00, slijedi napeta drama "Tajne prošlosti". Za one koji ostaju budni, u 23:30 je na rasporedu film "Kad te ljubav pronađe".

20:20 Daleki grad

22:00 Tajne prošlosti

23:30 Kad te ljubav pronađe

Foto: NEVZAT ALTIN

RTL 2

RTL 2 nudi odličan serijski maraton – "Dr. House" od 18:45, a zatim večernji sportski spektakl: EP u rukometu Švedska - Mađarska (20:25). Za opuštanje tu su "Teorija velikog praska" od 22:05 i "Dva i pol muškarca" od 22:55.

18:45 Dr. House

20:25 EP u rukometu: Švedska - Mađarska

22:05 Teorija velikog praska

22:55 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Na Doma TV večer je rezervirana za ljubitelje napetih serija – "Navy CIS" u 18:25 i 19:10, "Rookie" od 19:55 te "Blue Bloods" od 21:35. Za kraj, ne propustite akciju u "S.W.A.T." (23:15).

18:25 Navy CIS

19:55 Rookie

21:35 Blue Bloods

23:15 S.W.A.T.

Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri

Transformers: Tamni mjesec (Star Movies, 20:00) – Akcijski SF blockbuster koji donosi epsku borbu Autobotova i Decepticonova za sudbinu Zemlje.

The Aviator – Avijatičar (Cinemax 2, 21:00) – Biografska drama o genijalnom, ali kontroverznom Howardu Hughesu s Leonardom DiCaprijem u glavnoj ulozi.

Pod opsadom 2 (Cinemax, 21:30) – Kultni akcijski triler sa Stevenom Seagalom, ovoga puta u vlaku pod opsadom.

Kockanje (AMC, 21:00) – Napeti triler s Justinom Timberlakeom i Benom Affleckom o mračnom svijetu online kockanja.

Nigdje u Africi (Cinemax, 20:00) – Oskarom nagrađena drama o židovskoj obitelji koja bježi iz nacističke Njemačke u Keniju.

Kad te ljubav pronađe (Nova TV, 23:30) – Topla komedija o ljubavi i novim počecima.