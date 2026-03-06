Saznajte koji su najvažniji večernji sadržaji na glavnim hrvatskim kanalima i otkrijte koje filmske hitove ne smijete propustiti večeras!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kriminalističkih serija, novih epizoda omiljenih domaćih sapunica, do akcijskih i trilerskih filmskih hitova. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove iz bogate ponude!
HRT 1
HRT 1 nudi večer punu emocija i uzbuđenja. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:06, slijedi središnji "Dnevnik 2" u 19:00. Prava TV poslastica stiže u 20:15 s romantičnom komedijom "Ljubav je slijepa", dok večer završava uz triler "Poslije katastrofe".
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Ljubav je slijepa (film)
22:45 Poslije katastrofe (film)
HRT 2
HRT 2 večeras otvara vrata sportu i krimiću. U 20:00 pratite svečano otvorenje Zimskih paraolimpijskih igara iz Verone, a potom u 22:10 uživajte u "Krimi petku" uz seriju "Maigretovi slučajevi".
20:00 Verona: Zimske paraolimpijske igre, svečano otvorenje
22:10 Krimi petak: Maigretovi slučajevi
RTL 2
Na RTL-u vas očekuje večer puna drame i akcije. Nakon informativne emisije "RTL Danas" u 19:00, u 20:20 slijedi popularna serija "Divlje pčele", a od 22:00 ljubitelji akcije dolaze na svoje uz film "Dvostruki udar".
19:00 RTL Danas
20:20 Divlje pčele
22:00 Dvostruki udar (film)
NOVA TV
Nova TV donosi nove epizode domaćih hitova. U 19:00 ne propustite "Dnevnik Nove TV", a od 20:20 "U dobru i zlu". Prava doza adrenalina čeka vas od 21:20 u "Survivoru".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 U dobru i zlu
21:20 Survivor
RTL 2
RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih i humorističnih serija. Večer počinje s "Chicago u plamenu" od 18:30, a od 20:05 i 21:05 slijede dvije uzastopne epizode "Chicago P.D.". Za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:30 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:05 Chicago P.D.
22:15 Teorija velikog praska
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi večer ispunjenu napetim slučajevima i akcijom. U 18:10 i 19:00 gledajte "Navy CIS", a od 20:00 akcijski film "Velika krađa". Večer se nastavlja uz triler "Smrtonosni pad" u 21:40.
18:10 Navy CIS
19:00 Navy CIS
20:00 Velika krađa (film)
21:40 Smrtonosni pad (film)
Od filmskih hitova večeri izdvajamo:
- "Brzi i žestoki" (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski spektakl s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom, idealan za fanove brzih automobila i napetih utrka.
- "As u rukavu" (Star Movies, 22:20) – Napeti triler s Ryanom Reynoldsom i Benom Affleckom o mafijaškim obračunima i FBI-evim agentima.
- "Twister 2" (HBO2, 21:00) – Najnoviji nastavak spektakularnog pustolovnog trilera o lovcima na oluje.
- "Pregovarač" (Cinemax, 20:00) – Napeta drama o otmici i pregovorima, temeljena na istinitim događajima iz Iraka.
- "Souleymanova priča" (Cinemax 2, 21:00) – Snažna drama o borbi za azil u Parizu, koja će vas dirnuti do suza.
Bez obzira jeste li za romantične komedije, akcijske blockbustere ili intrigantne serije, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+