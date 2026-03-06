Obavijesti

Show

Komentari 0
AKCIJA, MISTERIJA, SERIJE...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što večeras gledati na TV-u
4
Foto: IMDB/screenshot

Saznajte koji su najvažniji večernji sadržaji na glavnim hrvatskim kanalima i otkrijte koje filmske hitove ne smijete propustiti večeras!

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kriminalističkih serija, novih epizoda omiljenih domaćih sapunica, do akcijskih i trilerskih filmskih hitova. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove iz bogate ponude!

HRT 1

HRT 1 nudi večer punu emocija i uzbuđenja. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:06, slijedi središnji "Dnevnik 2" u 19:00. Prava TV poslastica stiže u 20:15 s romantičnom komedijom "Ljubav je slijepa", dok večer završava uz triler "Poslije katastrofe".

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Ljubav je slijepa (film)
22:45 Poslije katastrofe (film)

HRT 2

HRT 2 večeras otvara vrata sportu i krimiću. U 20:00 pratite svečano otvorenje Zimskih paraolimpijskih igara iz Verone, a potom u 22:10 uživajte u "Krimi petku" uz seriju "Maigretovi slučajevi".

20:00 Verona: Zimske paraolimpijske igre, svečano otvorenje
22:10 Krimi petak: Maigretovi slučajevi

RTL 2

Na RTL-u vas očekuje večer puna drame i akcije. Nakon informativne emisije "RTL Danas" u 19:00, u 20:20 slijedi popularna serija "Divlje pčele", a od 22:00 ljubitelji akcije dolaze na svoje uz film "Dvostruki udar".

19:00 RTL Danas
20:20 Divlje pčele
22:00 Dvostruki udar (film)

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi nove epizode domaćih hitova. U 19:00 ne propustite "Dnevnik Nove TV", a od 20:20 "U dobru i zlu". Prava doza adrenalina čeka vas od 21:20 u "Survivoru".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 U dobru i zlu
21:20 Survivor

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih i humorističnih serija. Večer počinje s "Chicago u plamenu" od 18:30, a od 20:05 i 21:05 slijede dvije uzastopne epizode "Chicago P.D.". Za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:05 Chicago P.D.
22:15 Teorija velikog praska
22:45 Dva i pol muškarca

Foto: IMDB/screenshot

DOMA TV

Doma TV nudi večer ispunjenu napetim slučajevima i akcijom. U 18:10 i 19:00 gledajte "Navy CIS", a od 20:00 akcijski film "Velika krađa". Večer se nastavlja uz triler "Smrtonosni pad" u 21:40.

18:10 Navy CIS
19:00 Navy CIS
20:00 Velika krađa (film)
21:40 Smrtonosni pad (film)

NAPETI RAZVOJ DOGAĐAJA Što će biti u Divljim pčelama danas? Kate ulovi Nikolu i Zoru, a Cvita se suočava s dijagnozom
Što će biti u Divljim pčelama danas? Kate ulovi Nikolu i Zoru, a Cvita se suočava s dijagnozom

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- "Brzi i žestoki" (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski spektakl s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom, idealan za fanove brzih automobila i napetih utrka.

- "As u rukavu" (Star Movies, 22:20) – Napeti triler s Ryanom Reynoldsom i Benom Affleckom o mafijaškim obračunima i FBI-evim agentima.

- "Twister 2" (HBO2, 21:00) – Najnoviji nastavak spektakularnog pustolovnog trilera o lovcima na oluje.

- "Pregovarač" (Cinemax, 20:00) – Napeta drama o otmici i pregovorima, temeljena na istinitim događajima iz Iraka.

- "Souleymanova priča" (Cinemax 2, 21:00) – Snažna drama o borbi za azil u Parizu, koja će vas dirnuti do suza.

Bez obzira jeste li za romantične komedije, akcijske blockbustere ili intrigantne serije, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama
DIJELI ZABAVNE VIDEE

Sjećate se Renate iz 'Ljubav je na selu'? Ovako sada izgleda, hit je na društvenim mrežama

Na farmi je šokirala sve izjavom kako ne radi ništa, a onda otkrila da je to zato što je njezina obitelj prije nekoliko godina osvojila jackpot na lutriji
Što će biti u Divljim pčelama danas? Kate ulovi Nikolu i Zoru, a Cvita se suočava s dijagnozom
NAPETI RAZVOJ DOGAĐAJA

Što će biti u Divljim pčelama danas? Kate ulovi Nikolu i Zoru, a Cvita se suočava s dijagnozom

Nova epizoda popularne serije 'Divlje pčele' je na rasporedu večeras 6. ožujka od 20.15 sati. Evo što će se događati...
Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas očekuje u omiljenim sapunicama i serijama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026