Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kriminalističkih serija, novih epizoda omiljenih domaćih sapunica, do akcijskih i trilerskih filmskih hitova. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove iz bogate ponude!

HRT 1

HRT 1 nudi večer punu emocija i uzbuđenja. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:06, slijedi središnji "Dnevnik 2" u 19:00. Prava TV poslastica stiže u 20:15 s romantičnom komedijom "Ljubav je slijepa", dok večer završava uz triler "Poslije katastrofe".

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Ljubav je slijepa (film)

22:45 Poslije katastrofe (film)

HRT 2

HRT 2 večeras otvara vrata sportu i krimiću. U 20:00 pratite svečano otvorenje Zimskih paraolimpijskih igara iz Verone, a potom u 22:10 uživajte u "Krimi petku" uz seriju "Maigretovi slučajevi".

20:00 Verona: Zimske paraolimpijske igre, svečano otvorenje

22:10 Krimi petak: Maigretovi slučajevi

RTL 2

Na RTL-u vas očekuje večer puna drame i akcije. Nakon informativne emisije "RTL Danas" u 19:00, u 20:20 slijedi popularna serija "Divlje pčele", a od 22:00 ljubitelji akcije dolaze na svoje uz film "Dvostruki udar".

19:00 RTL Danas

20:20 Divlje pčele

22:00 Dvostruki udar (film)

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV donosi nove epizode domaćih hitova. U 19:00 ne propustite "Dnevnik Nove TV", a od 20:20 "U dobru i zlu". Prava doza adrenalina čeka vas od 21:20 u "Survivoru".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 U dobru i zlu

21:20 Survivor

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih i humorističnih serija. Večer počinje s "Chicago u plamenu" od 18:30, a od 20:05 i 21:05 slijede dvije uzastopne epizode "Chicago P.D.". Za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:05 Chicago P.D.

22:15 Teorija velikog praska

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: IMDB/screenshot

DOMA TV

Doma TV nudi večer ispunjenu napetim slučajevima i akcijom. U 18:10 i 19:00 gledajte "Navy CIS", a od 20:00 akcijski film "Velika krađa". Večer se nastavlja uz triler "Smrtonosni pad" u 21:40.

18:10 Navy CIS

19:00 Navy CIS

20:00 Velika krađa (film)

21:40 Smrtonosni pad (film)

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- "Brzi i žestoki" (Star Movies, 20:00) – Kultni akcijski spektakl s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom, idealan za fanove brzih automobila i napetih utrka.

- "As u rukavu" (Star Movies, 22:20) – Napeti triler s Ryanom Reynoldsom i Benom Affleckom o mafijaškim obračunima i FBI-evim agentima.

- "Twister 2" (HBO2, 21:00) – Najnoviji nastavak spektakularnog pustolovnog trilera o lovcima na oluje.

- "Pregovarač" (Cinemax, 20:00) – Napeta drama o otmici i pregovorima, temeljena na istinitim događajima iz Iraka.

- "Souleymanova priča" (Cinemax 2, 21:00) – Snažna drama o borbi za azil u Parizu, koja će vas dirnuti do suza.

Bez obzira jeste li za romantične komedije, akcijske blockbustere ili intrigantne serije, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!