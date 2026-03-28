Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras na domaćim kanalima očekuje nas prava TV poslastica! Donosimo pregled najvažnijih serija, emisija i filmova koje ne smijete propustiti između 18:00 i 23:00 sata. Uz to, biramo nekoliko najboljih filmskih hitova s kabelskih kanala za idealan vikend uz ekrane.
HRT 1 donosi kombinaciju informativnog programa i filmskih poslastica. Večer započinje s 'Dnevnikom 2' u 19:00, a u 20:15 slijedi popularna američka romantična komedija 'Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta"'. Za ljubitelje klasika, u 22:48 na rasporedu je akcijski triler 'Pakleni val'.
19:00 Dnevnik 2
20:15 Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta
22:48 Pakleni val
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje dokumentaraca i talk showa. U 20:15 pogledajte završnicu putopisne serije 'Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija', a odmah nakon toga, u 21:06, James May vodi vas kroz Indiju u serijalu 'Naš čovjek u Indiji'. Za kraj večeri tu je 'Graham Norton i gosti' u 21:57.
20:15 Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija
21:06 James May: Naš čovjek u Indiji
21:57 Graham Norton i gosti
RTL večeras nudi pravu filmsku akciju! U 20:05 na rasporedu je 'Putovanje u središte zemlje 2: Tajanstveni otok', dok u 22:05 slijedi spektakularni '300: Uspon carstva' – savršeno za ljubitelje epskih avantura.
20:05 Putovanje u središte zemlje 2: Tajanstveni otok
22:05 300: Uspon carstva
Na NOVA TV od 20:15 ne propustite premijeru akcijskog trilera 'Pravednik 3: Konačno poglavlje' s Denzelom Washingtonom, a u 22:20 slijedi spektakularni 'Godzilla protiv Konga' – dvoboj kakav se ne viđa svaki dan!
20:15 Pravednik 3: Konačno poglavlje
22:20 Godzilla protiv Konga
RTL 2 večer posvećuje ljubiteljima kriminalističkih serija i komedije. U 20:05 i 20:55 pogledajte 'Chicago P.D.', a od 21:45 zabavite se uz 'Teoriju velikog praska'.
20:05 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
Doma TV nudi filmsku večer s emotivnom dramom 'Legenda o jeseni' u 20:00, a od 22:20 očekuje vas romantična komedija 'Gola istina'.
20:00 Legenda o jeseni
22:20 Gola istina
Za ljubitelje vrhunskih filmova na kabelskim kanalima, izdvajamo:
- 'Slatki studeni' (Star Movies, 20:00) – romantična drama s Keanuom Reevesom i Charlize Theron o ljubavi s rokom trajanja.
- 'Sajam taštine' (Star Movies, 22:35) – povijesna melodrama s Reese Witherspoon smještena u Englesku 19. stoljeća.
- 'Igra oponašanja' (CineStar Prem. 1, 11:35, repriza kasnije) – briljantna biografija Alana Turinga s Benedictom Cumberbatchom.
- 'Na dnu' (HBO3, 21:00, repriza) – suvremeni vestern o borbi za opstanak i iskupljenju.
- 'Taxi 5' (CineStar Comedy, 21:00, repriza) – urnebesna akcijska komedija za cijelu obitelj.
- 'Život drugih' (CineStar A&T, 20:00) – napeti njemački triler o nadzoru i savjesti u Istočnom Berlinu.
S obzirom na raznolikost programa, sigurni smo da ćete pronaći nešto za sebe – bilo da ste fan uzbudljivih trilera, romantičnih drama ili veselog obiteljskog filma. Uživajte u večeri pred ekranom!
*uz korištenje AI-ja
