Evo što večeras gledati na TV-u
Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje sporta, serija i filmova! Pripremite kokice i birajte – od spektakularnog nogometa, preko najgledanijih domaćih i stranih serija, pa sve do uzbudljivih filmskih hitova. Evo što ne smijete propustiti na glavnim kanalima i najbolji filmski izbor iz specijaliziranih programa!
HRT 1
HRT 1 nudi informativni i dokumentarni mozaik, ali i povijesnu seriju koja će vas prikovati uz ekran. Večer započinje popularnom "Potjerom", a kasnije slijede intrigantni dokumentarci i povijesna drama.
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Varoški amarcord: Samo jedan valcer (dokumentarna serija)
21:14 Hunyadi – Uspon na vlast (povijesna serija)
22:10 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku nogometne groznice! Pratite prijenos Lige prvaka između Paris Saint-Germaina i Liverpoola uživo, uz bogat stručni program prije i poslije utakmice.
20:00 Nogomet, Liga prvaka – uvodna emisija
20:50 PSG – Liverpool, 1. poluvrijeme
21:48 Liga prvaka, emisija
22:00 PSG – Liverpool, 2. poluvrijeme
RTL
RTL donosi omiljene serije i reality showove, a kasnovečernji termin rezerviran je za napeti akcijski film iz poznate franšize.
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:50 RTL Direkt
23:25 Bourneovo naslijeđe (akcijski triler)
NOVA TV
Nova TV pripremila je večer domaćih hit-serija i realityja. Nakon "Kumova" slijedi nastavak "U dobru i zlu 2" te popularni "Survivor".
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu 2
22:10 Survivor
RTL 2
RTL 2 večeras je prava adresa za ljubitelje kriminalističkih serija i sitcoma. Od "Chicago P.D." do urnebesnih "Prijatelja", zabava je zagarantirana.
20:00 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
23:15 Prijatelji
DOMA TV
Doma TV večer rezervira za napetu policijsku akciju i detektivske priče. Pratite "Blue Bloods" i modernu verziju Sherlocka Holmesa.
19:55 Blue Bloods
20:40 Blue Bloods
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
Top 5 filmskih hitova večeri (izvan glavnih kanala):
- 20:00 Bourneov ultimatum (Star Movies) – Matt Damon u vrhunskoj akciji kao Jason Bourne u završnici trilogije.
- 20:00 Transformers: Osveta poraženih (Cinemax) – Spektakularni nastavak popularne SF franšize s eksplozivnim akcijskim scenama.
- 21:10 Ja sam majka (CineStar A&T) – Napeti SF triler o odrastanju uz robota nakon apokalipse.
- 22:20 Blade: Trojstvo (Star Movies) – Treći nastavak kultnog serijala o lovcu na vampire, s Wesleyjem Snipesom.
- 22:25 Sherlock i Watson (Doma TV) – Moderna detektivska priča za ljubitelje misterija.
- 22:55 Prijelomni čas (Cinemax 2) – Oscarom nagrađena ratna drama o Winstonu Churchillu.
*uz korištenje AI-ja
