Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje sporta, serija i filmova! Pripremite kokice i birajte – od spektakularnog nogometa, preko najgledanijih domaćih i stranih serija, pa sve do uzbudljivih filmskih hitova. Evo što ne smijete propustiti na glavnim kanalima i najbolji filmski izbor iz specijaliziranih programa!

HRT 1

HRT 1 nudi informativni i dokumentarni mozaik, ali i povijesnu seriju koja će vas prikovati uz ekran. Večer započinje popularnom "Potjerom", a kasnije slijede intrigantni dokumentarci i povijesna drama.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Varoški amarcord: Samo jedan valcer (dokumentarna serija)

21:14 Hunyadi – Uspon na vlast (povijesna serija)

22:10 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku nogometne groznice! Pratite prijenos Lige prvaka između Paris Saint-Germaina i Liverpoola uživo, uz bogat stručni program prije i poslije utakmice.

20:00 Nogomet, Liga prvaka – uvodna emisija

20:50 PSG – Liverpool, 1. poluvrijeme

21:48 Liga prvaka, emisija

22:00 PSG – Liverpool, 2. poluvrijeme

RTL

RTL donosi omiljene serije i reality showove, a kasnovečernji termin rezerviran je za napeti akcijski film iz poznate franšize.

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

22:50 RTL Direkt

23:25 Bourneovo naslijeđe (akcijski triler)

NOVA TV

Nova TV pripremila je večer domaćih hit-serija i realityja. Nakon "Kumova" slijedi nastavak "U dobru i zlu 2" te popularni "Survivor".

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu 2

22:10 Survivor

RTL 2

RTL 2 večeras je prava adresa za ljubitelje kriminalističkih serija i sitcoma. Od "Chicago P.D." do urnebesnih "Prijatelja", zabava je zagarantirana.

20:00 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

23:15 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV večer rezervira za napetu policijsku akciju i detektivske priče. Pratite "Blue Bloods" i modernu verziju Sherlocka Holmesa.

19:55 Blue Bloods

20:40 Blue Bloods

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Top 5 filmskih hitova večeri (izvan glavnih kanala):

- 20:00 Bourneov ultimatum (Star Movies) – Matt Damon u vrhunskoj akciji kao Jason Bourne u završnici trilogije.

- 20:00 Transformers: Osveta poraženih (Cinemax) – Spektakularni nastavak popularne SF franšize s eksplozivnim akcijskim scenama.

- 21:10 Ja sam majka (CineStar A&T) – Napeti SF triler o odrastanju uz robota nakon apokalipse.

- 22:20 Blade: Trojstvo (Star Movies) – Treći nastavak kultnog serijala o lovcu na vampire, s Wesleyjem Snipesom.

- 22:25 Sherlock i Watson (Doma TV) – Moderna detektivska priča za ljubitelje misterija.

- 22:55 Prijelomni čas (Cinemax 2) – Oscarom nagrađena ratna drama o Winstonu Churchillu.

Bilo da ste fan sporta, serija ili filmova, večeras vas na malim ekranima čeka pregršt uzbuđenja. Uživajte u večernjem programu i pronađite nešto za sebe!

*uz korištenje AI-ja