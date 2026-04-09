Evo što večeras gledati na TV-u

Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras i koje filmske hitove ne smijete propustiti!

Admiral

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, domaćih serija, reality showova i akcijskih filmova! Izdvajamo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima te donosimo preporuke najboljih filmova večeri iz filmskog programa.

HRT 1 

HRT 1 donosi večer prepunu znanja i zanimljivih priča. U 20:15 ne propustite popularni kviz "Tko želi biti milijunaš?", a nakon toga slijedi dokumentarni film "Sve za slavu" (21:13). Za one koji žele biti u toku s aktualnim temama, "Otvoreno" je na rasporedu u 22:10.

20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:13 Sve za slavu
22:10 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje sportskom groznicom uz ceremonijalni start WRC Croatia Rallyja u 19:00, a potom u 20:15 slijedi intrigantna dokumentarna serija "Lucy Worsley istražuje: Jack Trbosjek". Večer zaokružuje hrvatski kriminalistički film "Hitac" u 21:11.

19:00 Rijeka: WRC Croatia Rally, ceremonijalni start
20:15 Lucy Worsley istražuje: Jack Trbosjek
21:11 Hitac

RTL 

RTL večeras donosi finale omiljenog reality showa "Gospodin Savršeni" u 21:20! Prije toga, u 20:15, na rasporedu je serija "Divlje pčele". Za ljubitelje akcije, kasno navečer uživajte u spektaklu "Godzilla" (23:30).

20:15 Divlje pčele
21:20 Gospodin Savršeni – finale
23:30 Godzilla

NOVA TV 

Nova TV tradicionalno okuplja obitelj uz "Kumove" u 20:20, a potom slijedi nova epizoda serije "U dobru i zlu 2" (21:20). Ljubitelji realityja mogu uživati u "Survivoru" od 22:10.

20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu 2
22:10 Survivor

RTL 2

RTL2 večer rezervira za ljubitelje napetih akcijskih serija. Od 19:55 gledajte "Chicago P.D.", a zatim u 21:45 i 22:15 dvije epizode humoristične serije "Teorija velikog praska". Za kraj, tu su i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV donosi večer za ljubitelje kriminalističkih i detektivskih serija. Od 19:55 pratite "Blue Bloods", a potom u 21:35 i 22:30 dvije epizode serije "Sherlock i Watson".

19:55 Blue Bloods
21:35 Sherlock i Watson
22:30 Sherlock i Watson

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Bourneovo naslijeđe" (Star Movies, 20:00) – Akcijski triler s Jeremyjem Rennerom koji nastavlja špijunsku franšizu u stilu najboljih blockbustera.

"O za osvetu" (Star Movies, 22:45) – Napeti akcijski film za ljubitelje adrenalina.

"Kazna" (Cinemax 2, 21:00) – Intenzivna španjolska drama o roditeljima u potrazi za nestalim djetetom.

"Jerry Maguire" (Cinemax 2, 20:00) – Kultni film s Tomom Cruiseom o sportskom agentu koji iz temelja mijenja svoj život.

"Wolfgang" (HBO2, 20:00) – Inspirativna priča o dječaku genijalcu i njegovoj borbi za sretniju budućnost.

*uz korištenje AI-ja
 

