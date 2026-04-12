Evo što večeras gledati na TV-u

Nedjeljna večer na malim ekranima donosi pregršt uzbudljivih emisija, serija i filmskih hitova. Pripremili smo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i odabrali najbolje filmove koje ne smijete propustiti!

HRT 1 večeras nudi vrhunsku dozu akcije: nakon Dnevnika 2 u 19:00, slijedi popularni LOTO 6, a potom u 20:15 napeti triler "Neposredna opasnost" s Harrisonom Fordom. Za ljubitelje dokumentaraca, tu je "Stoljeće legende: Divljina Londona" u 23:17.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 6

20:15 Neposredna opasnost

23:17 Stoljeće legende: Divljina Londona

HRT 2 donosi putovanje svijetom i sportsku groznicu. U 20:15 uživajte u dokumentarnoj seriji Anthonyja Bourdaina "Upoznavanje nepoznatog: Los Angeles", a u 21:00 na rasporedu je "Stadion" s najvažnijim sportskim temama dana. Kasnije, u 22:05, pogledajte intrigantnu dokumentarnu seriju "O. J. Simpson: Američki san".

20:15 Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: Los Angeles

21:00 Stadion

22:05 O. J. Simpson: Američki san

RTL večeras donosi akcijski spektakl! U 20:15 na rasporedu je "Jason Bourne", a odmah nakon toga, u 22:45, ne propustite napeti triler "Air Force One" s Harrisonom Fordom u glavnoj ulozi.

20:15 Jason Bourne

22:45 Air Force One

Nova TV je rezervirala večer za zabavu i glazbu. Od 20:15 uživajte u popularnom showu "Tvoje lice zvuči poznato", dok je od 22:30 na rasporedu filmski hit "Mamma Mia!" – savršeno za opuštenu nedjeljnu večer.

20:15 Tvoje lice zvuči poznato

22:30 Mamma Mia!

RTL 2 donosi večer za ljubitelje akcijskih serija. U 20:25 i 21:15 gledajte "Chicago P.D.", dok su od 22:15 na rasporedu humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:25 Chicago P.D.

21:15 Chicago P.D.

22:15 Teorija velikog praska

23:00 Dva i pol muškarca

Doma TV nudi filmsku zabavu za cijelu obitelj. U 20:00 ne propustite urnebesnu "Policijsku akademiju 6: Grad pod opsadom", a od

21:35 akcijski triler "Sam protiv svih 2".

20:00 Policijska akademija 6: Grad pod opsadom

21:35 Sam protiv svih 2

Top 5 filmskih hitova večeri (izvan glavnih kanala):

- "Bridget Jones: Na rubu pameti" (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija s Renée Zellweger u ulozi omiljene Bridget Jones.

- "Erin Brockovich" (Star Movies, 22:20) – Istinita priča o ženi koja je promijenila svijet, s Julijom Roberts u glavnoj ulozi.

- "Bourneovo naslijeđe" (Star Movies, 17:20) – Akcijski triler iz popularne franšize, idealan za ljubitelje napetosti.

- "Brižni vrtlar" (Doma TV, 23:35) – Snažna drama o ljubavi i korupciji, dobitnik Oscara za najbolju sporednu glumicu.

- "E.T. - izvanzemaljac" (Cinemax, 12:40 / Doma TV, 17:50) – Bezvremenski klasik Stevena Spielberga o neobičnom prijateljstvu dječaka i vanzemaljca.

