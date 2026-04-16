Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od napetih kvizova i informativnih emisija do vrhunskih kriminalističkih serija i filmskih blockbustera. Evo što ne smijete propustiti na glavnim kanalima i koji su filmski hitovi večeri!

HRT 1

HRT 1 večer rezervira za ljubitelje kvizova i aktualnih tema. U 20:15 na rasporedu je omiljeni kviz "Tko želi biti milijunaš?", a odmah nakon toga u 21:13 slijedi intrigantan dokumentarni film "Internet u krizi". Za kraj večeri, informativna emisija "Otvoreno" (22:10) donosi najvažnije aktualnosti dana.

HRT 2

Na HRT 2 u 21:13 pogledajte domaći filmski hit "Nije kraj" – dirljivu dramu koja će vas potaknuti na razmišljanje. Prije toga, u 20:15, dokumentarna serija "Lucy Worsley istražuje: Barutna urota" vodi vas kroz povijesne misterije.

RTL

RTL donosi večer ispunjenu napetom dramom i zabavom. U 20:10 ne propustite popularnu seriju "Divlje pčele", a od 21:15 uživajte u zabavnom showu "Tko bi rekao". Kasno navečer, u 23:15, na rasporedu je komedija "Kako se riješiti šefa 2".

NOVA TV

Nova TV priprema dvostruku dozu hit-serije "Kumovi" (20:20 i 21:15), a od 22:10 gledatelje očekuje napeti "Survivor". Za kraj večeri, u 23:50, istraživački magazin "Provjereno".

RTL 2

RTL 2 večer donosi akciju i humor uz serije "Chicago P.D." (20:05 i 21:05), a za ljubitelje sitcoma tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:15) i "Dva i pol muškarca" (22:35, 22:50).

DOMA TV

Doma TV nudi uzbudljive kriminalističke i obiteljske serije. U 19:55 i 20:40 pratite "Blue Bloods", dok je od 21:40 na rasporedu moderna ekranizacija Sherlocka Holmesa u seriji "Sherlock i Watson".

Top 5 filmskih prijedloga večeri

"Godzilla" (Star Movies, 20:05) – Spektakularni akcijski SF blockbuster o borbi čovječanstva protiv legendarnog čudovišta.

"Izgubljeni u prijevodu" (Cinemax 2, 21:00) – Kultna drama o neočekivanom prijateljstvu Scarlett Johansson i Billa Murraya u Tokiju.

"Kaos u Bangkoku" (Star Movies, 22:55) – Napeti akcijski triler smješten u egzotičnu prijestolnicu Tajlanda

"Paddington u džungli" (HBO2, 20:00) – Nova obiteljska avantura omiljenog medvjedića, puna humora i topline.

"Teorija svega" (Cinemax, 20:00) – Inspirativna biografska drama o životu Stephena Hawkinga s Oscarom nagrađenom izvedbom Eddieja Redmaynea

*uz korištenje AI-ja

