Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmskih blockbustera. Izdvojili smo najvažnije sadržaje s glavnih kanala te nekoliko najboljih filmskih hitova s kabelskih programa koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi raznoliku večer uz domaći humor i povijesnu dramu. Nakon informativnog "Dnevnika 2" slijedi popularna komedija "Mrkomir I.", a kasnije večer rezervirana je za intrigantnu seriju "Hunyadi - Uspon na vlast" i analitičku emisiju "Otvoreno".

18:10 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Mrkomir I. (komedija)

21:18 Hunyadi - Uspon na vlast (povijesna drama)

22:15 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje edukativno-dokumentarnim sadržajem, a u 21:05 na rasporedu je američki triler "Bandit". Za ljubitelje napetosti, kasnije slijedi akcijska serija "Točka okidanja".

20:15 Graditelji sutrašnjice: Moć oceana

21:05 Bandit (film, triler)

23:13 Točka okidanja

RTL

RTL večeras nudi novu epizodu popularne dramske serije "Divlje pčele", a potom kulinarski show "Igra chefova". Za kasnovečernje gledatelje pripremljen je napeti film "Krvavi dijamant".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:15 Igra chefova

23:35 Krvavi dijamant (film)

NOVA TV

Nova TV nastavlja s najgledanijom domaćom serijom "Kumovi" u dva uzastopna termina, a zatim slijedi uzbudljivi reality "Survivor". Večer završava glazbeno-romantičnim filmom "Honey".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:10 Kumovi

22:05 Survivor

23:45 Honey (film)

RTL 2

Na RTL 2 večer je rezervirana za ljubitelje akcije i humora uz "Chicago P.D." i "Teoriju velikog praska", dok kasnije slijede omiljene komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:35 Chicago u plamenu

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

23:20 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV donosi večer punu kriminalističkih i detektivskih priča. "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Sherlock i Watson" garantiraju napetu atmosferu, a za kraj večeri slijedi "S.W.A.T.".

18:05 Navy CIS

19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

23:15 S.W.A.T.

Od filmskih hitova večeri izdvajamo

"Batman se vraća" (Star Movies, 20:00) – Legendarni nastavak s Michaelom Keatonom i Michelle Pfeiffer u ulogama Batmana i Catwoman. Akcija, napetost i vrhunski vizuali!

"Pregovarač" (Star Movies, 22:35) – Napeti triler s Kevinom Spaceyjem i Samuelom L. Jacksonom o policijskom pregovaraču uhvaćenom u smrtonosnoj igri.

"Bandit" (HRT 2, 21:05) – Temeljen na istinitoj priči o najtraženijem kanadskom pljačkašu banaka, uz Josha Duhamela u glavnoj ulozi.

"Honey" (Nova TV, 23:45) – Inspirativna glazbena drama o mladoj plesačici koja pokušava ostvariti svoje snove.

"Krvavi dijamant" (RTL, 23:35) – Leonardo DiCaprio u ulozi krijumčara dijamanata u ratom razorenoj Africi.

*uz korištenje AI-ja

