Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i filmskih blockbustera. Izdvojili smo najvažnije sadržaje s glavnih kanala te nekoliko najboljih filmskih hitova s kabelskih programa koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi raznoliku večer uz domaći humor i povijesnu dramu. Nakon informativnog "Dnevnika 2" slijedi popularna komedija "Mrkomir I.", a kasnije večer rezervirana je za intrigantnu seriju "Hunyadi - Uspon na vlast" i analitičku emisiju "Otvoreno".
18:10 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Mrkomir I. (komedija)
21:18 Hunyadi - Uspon na vlast (povijesna drama)
22:15 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje edukativno-dokumentarnim sadržajem, a u 21:05 na rasporedu je američki triler "Bandit". Za ljubitelje napetosti, kasnije slijedi akcijska serija "Točka okidanja".
20:15 Graditelji sutrašnjice: Moć oceana
21:05 Bandit (film, triler)
23:13 Točka okidanja
RTL
RTL večeras nudi novu epizodu popularne dramske serije "Divlje pčele", a potom kulinarski show "Igra chefova". Za kasnovečernje gledatelje pripremljen je napeti film "Krvavi dijamant".
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:15 Igra chefova
23:35 Krvavi dijamant (film)
NOVA TV
Nova TV nastavlja s najgledanijom domaćom serijom "Kumovi" u dva uzastopna termina, a zatim slijedi uzbudljivi reality "Survivor". Večer završava glazbeno-romantičnim filmom "Honey".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:10 Kumovi
22:05 Survivor
23:45 Honey (film)
RTL 2
Na RTL 2 večer je rezervirana za ljubitelje akcije i humora uz "Chicago P.D." i "Teoriju velikog praska", dok kasnije slijede omiljene komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
18:35 Chicago u plamenu
19:55 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
23:20 Prijatelji
DOMA TV
Doma TV donosi večer punu kriminalističkih i detektivskih priča. "Zakon i red: Odjel za žrtve" i "Sherlock i Watson" garantiraju napetu atmosferu, a za kraj večeri slijedi "S.W.A.T.".
18:05 Navy CIS
19:55 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:40 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
22:25 Sherlock i Watson
23:15 S.W.A.T.
Od filmskih hitova večeri izdvajamo
"Batman se vraća" (Star Movies, 20:00) – Legendarni nastavak s Michaelom Keatonom i Michelle Pfeiffer u ulogama Batmana i Catwoman. Akcija, napetost i vrhunski vizuali!
"Pregovarač" (Star Movies, 22:35) – Napeti triler s Kevinom Spaceyjem i Samuelom L. Jacksonom o policijskom pregovaraču uhvaćenom u smrtonosnoj igri.
"Bandit" (HRT 2, 21:05) – Temeljen na istinitoj priči o najtraženijem kanadskom pljačkašu banaka, uz Josha Duhamela u glavnoj ulozi.
"Honey" (Nova TV, 23:45) – Inspirativna glazbena drama o mladoj plesačici koja pokušava ostvariti svoje snove.
"Krvavi dijamant" (RTL, 23:35) – Leonardo DiCaprio u ulozi krijumčara dijamanata u ratom razorenoj Africi.
*uz korištenje AI-ja
