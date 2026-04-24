Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica! Od napetih serija, akcijskih filmova do zabavnih emisija - izdvojili smo za vas najvažnije događaje i preporuke koje ne smijete propustiti.

HRT 1 donosi večer punu akcije i uzbuđenja. Nakon informativnog 'Dnevnika 2' u 19:00, slijedi filmska večer s američkom akcijskom komedijom 'Divljaci na kotačima' u 20:15. Za ljubitelje trilera, u 22:30 na rasporedu je napeti film 'Zaključana'.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Divljaci na kotačima

22:30 Zaključana

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. U 20:15 počinje 'Krimi petak: Povijesti slučajeva', a odmah nakon toga u 22:09 slijedi 'Krimi petak: Karen Pirie' - intrigantna britanska serija koja će vas prikovati uz ekran.

20:15 Krimi petak: Povijesti slučajeva

22:09 Krimi petak: Karen Pirie

RTL donosi novu epizodu popularne serije 'Divlje pčele' u 20:15, a zatim ekskluzivno prikazuje novu sezonu dokumentarno-kriminalističke serije 'Dosje Jarak' u 21:20. Večer završava spektakularnim filmskim hitom 'Mumija: Grobnica zmajskog cara' u 22:35.

20:15 Divlje pčele

21:20 Dosje Jarak

22:35 Mumija: Grobnica zmajskog cara

Na NOVOJ TV zabava je zagarantirana! Nakon 'Dnevnika Nove TV' i sportskih vijesti, u 20:20 počinje legendarni show 'Tko to tamo pjeva?'. Od 22:30 pratite novu epizodu realityja 'Survivor'.

20:20 Tko to tamo pjeva?

22:30 Survivor

RTL 2 donosi večer za ljubitelje akcije i humora. U 20:05 i 21:05 gledajte 'Chicago P.D.', a kasnije se opustite uz 'Teoriju velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.

20:05 Chicago P.D.

21:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

Doma TV nudi pravu filmsku večer! U 20:00 pogledajte napeti triler 'Točka prednosti', a od 21:40 romantična akcija 'Turist' s Angelinom Jolie i Johnnyjem Deppom.

20:00 Točka prednosti

21:40 Turist

TOP 5 filmskih hitova večeri na kabelskim kanalima:

- 'Bad Teacher' (Star Movies, 18:00) - Komedija s Cameron Diaz u ulozi neobične učiteljice koja ne bira sredstva kako bi došla do svog cilja.

- 'Solaris' (Star Movies, 20:00) - Znanstveno-fantastična drama Stevena Soderbergha s Georgeom Clooneyjem.

- 'Klub boraca' (Star Movies, 22:05) - Kultni triler s Edwardom Nortonom i Bradom Pittom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

- '100 godina Wajde: Obećana zemlja' (HTV 3, 22:56) - Remek-djelo poljske kinematografije o industrijalizaciji i ljudskoj pohlepi.

Bilo da ste ljubitelj akcije, trilera, humora ili reality showova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite najbolje što domaći i strani kanali nude!