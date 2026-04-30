Evo što večeras gledati na TV-u

Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima. Saznajte što gledati i koje filmove ne smijete propustiti!

Admiral

Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje kvizova, kriminalističkih serija, reality showova i filmskih hitova. Izabrali smo najvažnije sadržaje s glavnih kanala i top filmove koje ne smijete propustiti!

HRT 1 večeras donosi provjerene favorite - uz napeti kviz 'Tko želi biti milijunaš?' i novu epizodu popularne serije 'Dnevnik velikog Perice', očekuje vas i informativna emisija 'Otvoreno'. Idealno za one koji vole kombinaciju zabave i aktualnih tema.

20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:11 Dnevnik velikog Perice
22:10 Otvoreno

Na HRT 2 očekuje vas večer dokumentaraca i zanimljivih serija. Posebno izdvajamo 'Lucy Worsley istražuje: Krvava Marija' i dokumentarni film o slavnom glumcu Johnu Malkovichu.

20:15 Lucy Worsley istražuje: Krvava Marija
21:09 Biti u rodu s Johnom Malkovichem
22:27 Točka okidanja

RTL večer rezervira za ljubitelje domaćih serija i zabave. Nakon 'Divljih pčela' slijedi popularni show 'Tko bi rekao', a kasnije informativni 'RTL Direkt' i uzbudljivi akcijski film.

20:20 Divlje pčele
21:25 Tko bi rekao
22:45 RTL Direkt

Na NOVA TV večeras dominiraju 'Kumovi' s dvije uzastopne epizode te novi izazovi u 'Survivoru'. Za kraj večeri slijede vijesti i istraživački magazin 'Provjereno'.

20:20 Kumovi
21:05 Kumovi
22:15 Survivor

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora uz 'Chicago P.D.' i komične klasike 'Teorija velikog praska' i 'Dva i pol muškarca'.

20:05 Chicago P.D.
21:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:40 Dva i pol muškarca

Doma TV večer je rezervirana za ljubitelje napetih kriminalističkih serija. 'Zakon i red: Odjel za žrtve' i 'Sherlock i Watson' garantiraju napetu atmosferu, dok kasnije slijedi akcijski 'S.W.A.T.'.

20:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
23:15 S.W.A.T.

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- 'Nasljednici' (Star Movies, 20:05) - Topla i dirljiva komedija-drama o obitelji i nasljeđu s Georgeom Clooneyjem.
- '22 Metka' (Star Movies, 22:30) - Francuski akcijski triler s Jeanom Renoom o mafijašu koji traži osvetu.
- 'Jexi' (Nova TV, 00:00) - Urnebesna komedija o muškarcu i njegovom 'pametnom' mobitelu koji mu mijenja život.
- 'Junior' (Nova TV, 01:30) - Kultna komedija s Arnoldom Schwarzeneggerom u nezaboravnoj ulozi trudnog muškarca.
- 'MOJIH 200 GODINA' (Star Movies, 01:45) - Fantastična drama o robotu koji želi postati čovjek, s Robinom Williamsom u glavnoj ulozi.

Neovisno jeste li ljubitelj serija, kvizova ili filmskih klasika, večerašnji TV program nudi ponešto za svačiji ukus. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

*Uz pomoć AI-ja

