Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kvizova i popularnih serija do vrhunskih filmskih naslova. Donosimo vam najvažnije iz večernjeg programa na glavnim kanalima, kao i preporuke najboljih filmova iz ponude kabelskih i filmskih kanala.

HRT 1

Večernji program na HRT 1 rezerviran je za ljubitelje kvizova i domaće produkcije. Omiljeni kviz "Potjera" zagrijava atmosferu od 18:06, a od 20:15 slijedi poseban dokumentarni film "Potjera za kvizom". U 21:15 ne propustite novu epizodu serije "Dnevnik velikog Perice" koja donosi nostalgičnu dozu humora i drame. Informativni program "Otvoreno" na rasporedu je od 22:15.

18:06 Potjera

20:15 Potjera za kvizom (dokumentarni film)

21:15 Dnevnik velikog Perice

22:15 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas očekuje odličan miks dokumentaraca, sportskih komedija i trilera. U 20:15 pogledajte intrigantnu dokumentarnu seriju o padu leta MH17, dok je od 21:05 na rasporedu američki film "Veliki hakleri" – spoj sporta, drame i komedije. Za ljubitelje trilera, kasno navečer slijedi "S obje strane zakona".

20:15 Ubojstvo na nebu: Tko je srušio let MH17? (dokumentarna serija)

21:05 Veliki hakleri (film)

23:04 S obje strane zakona

RTL

RTL večeras donosi nastavak popularne serije "Divlje pčele" od 20:15. Nakon toga, u 21:20, očekuje vas kulinarski show "Igra chefova" koji će vas prikovati uz ekran. Informativni "RTL Direkt" počinje u 23:00, a za kraj večeri tu je urnebesna komedija "Glup i gluplji 2".

20:15 Divlje pčele

21:20 Igra chefova

23:00 RTL Direkt

23:40 Glup i gluplji 2 (film)

NOVA TV

Na Novoj TV večer započinje s novim epizodama hit-serije "Kumovi" od 20:20 i 20:55, a zatim slijedi napeta drama "Tajne prošlosti" u 22:00. Za ljubitelje romantičnih komedija, u kasnonoćnom terminu prikazuje se "Razvedi me, zavedi me".

20:20 Kumovi

20:55 Kumovi

22:00 Tajne prošlosti

23:35 Razvedi me, zavedi me (film)

RTL 2

RTL 2 večeras je u znaku akcijskih i kriminalističkih serija. U 18:05 možete pratiti prijenos rukometne utakmice Švedska - Hrvatska, a od 19:45 slijede uzbudljive serije "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D.". Za ljubitelje humorističnih serija, "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" garantiraju smijeh do kasno u noć.

18:05 Rukomet: Švedska - Hrvatska

19:45 Chicago u plamenu

20:35 Chicago P.D.

22:05 Teorija velikog praska

DOMA TV

Doma TV večeras nudi maraton kriminalističkih i detektivskih serija. Od 18:05 i 18:55 gledajte "Navy CIS", a od 19:50 i 20:35 na rasporedu su dvije epizode "Zakon i red: Odjel za žrtve". Večer zaokružuju epizode serije "Sherlock i Watson" od 21:30.

18:05 Navy CIS

19:50 Zakon i red: Odjel za žrtve

20:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

21:30 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri (izbor s filmskih kanala)

"Total Recall: Potpuno sjećanje" (Star Movies, 19:55) – Akcijski SF spektakl u kojem se granica između stvarnosti i mašte opasno zamagljuje.

"Ex Machina" (Star Movies, 22:25) – Vizualno impresivan triler o umjetnoj inteligenciji, dobitnik brojnih nagrada i jedan od najhvaljenijih filmova žanra.

"Sinegdoha, New York" (HTV 3, 21:44) – Filozofska drama o kazališnom redatelju koji pokušava rekreirati vlastiti život na pozornici, u režiji Charlieja Kaufmana.

"Dom pod opsadom" (Nova TV, 01:05, repriza) – Napeti triler koji će vas držati u napetosti do zadnje minute.

"Spider-Man" (Star Movies, 13:30, repriza) – Kultni superjunački film koji nikad ne izlazi iz mode.

*uz korištenje AI-ja

