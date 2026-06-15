Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od vrhunskog nogometa, popularnih serija, do napetih kriminalističkih priča i filmskih blockbustera. Pregledali smo večernji program i izdvajamo najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativno-zabavnu večer za cijelu obitelj. Nakon napete igre u "Potjeri" očekuje vas "Dnevnik 2" s najvažnijim vijestima dana, a zatim slijedi dokumentarna serija "Psi u divljini" i premijera nove sezone kriminalističke serije "Odvjetnica Matlock". Dan završava analizom aktualnih tema u "Otvorenom".

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Psi u divljini: Upoznajmo obitelj

21:18 Odvjetnica Matlock

22:08 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku nogometa! Prijenosi Svjetskog prvenstva 2026. dominiraju programom, a gledatelji mogu uživati u čak dvije utakmice: Španjolska protiv Zelenortskih otoka te Belgija protiv Egipta. Za prave sportske fanove, ovo je večer koju ne smiju propustiti!

18:51 Nogomet, SP 2026.: Španjolska - Zelenortski otoci

20:50 Nogomet, SP 2026.: Belgija - Egipat

RTL

RTL nastavlja s domaćom hit serijom "San snova" u udarnom terminu, a nakon toga slijedi "RTL Direkt" s pregledom najvažnijih društvenih i političkih tema. Za ljubitelje realityja, tu je "Farma Slovenija".

20:15 San snova

21:20 San snova

22:20 RTL Direkt

23:00 Farma Slovenija

Foto: WEB

NOVA TV

Nova TV nudi večer prepunu emocija i napetosti – nakon "Dnevnika Nove TV" slijedi omiljena turska serija "Daleki grad", pa drama "Nasljednik" i triler "Tajne prošlosti". Za one koji vole kasnovečernje filmove, tu je "Zemlja: Novi početak".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

22:20 Tajne prošlosti

Foto: PROMO

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih serija – "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetu večer, a za opuštanje tu su humoristične "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi večer za fanove kriminalistike i misterija. "Navy CIS" i "Tragovi zločina" vode vas u svijet istraga, a kasnije vas očekuje moderna verzija Sherlocka Holmesa u "Sherlock i Watson".

18:10 Škorpion

18:55 Rookie

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:25 Sherlock i Watson

Filmski hitovi večeri

"Spider-Man: Povratak kući" (Star Movies, 19:55) – Spektakularni blockbuster o mladom Peteru Parkeru i njegovim superjunačkim izazovima.

"Braven" (Star Movies, 22:45) – Akcijski triler s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi, u kojem borba za opstanak postaje osobna.

"Zelena milja" (Star Movies, 02:50) – Kultna drama s Tomom Hanksom o čudima, empatiji i pravdi na američkom jugu.

"Pompeji" (Star Movies, 00:45) – Povijesna akcijska drama o borbi za život u sjeni erupcije Vezuva.

"Koja je ona prava" (Star Movies, 17:35) – Romantična komedija koja će vas nasmijati i raznježiti.

*uz korištenje AI-ja

