TV PROGRAM ZA PONEDJELJAK 15. LIPNJA Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim domaćim TV kanalima – izdvajamo najvažnije serije, emisije, sportske prijenose i najbolje filmske naslove!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica – od vrhunskog nogometa, popularnih serija, do napetih kriminalističkih priča i filmskih blockbustera. Pregledali smo večernji program i izdvajamo najzanimljivije sadržaje koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi informativno-zabavnu večer za cijelu obitelj. Nakon napete igre u "Potjeri" očekuje vas "Dnevnik 2" s najvažnijim vijestima dana, a zatim slijedi dokumentarna serija "Psi u divljini" i premijera nove sezone kriminalističke serije "Odvjetnica Matlock". Dan završava analizom aktualnih tema u "Otvorenom".
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Psi u divljini: Upoznajmo obitelj
21:18 Odvjetnica Matlock
22:08 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku nogometa! Prijenosi Svjetskog prvenstva 2026. dominiraju programom, a gledatelji mogu uživati u čak dvije utakmice: Španjolska protiv Zelenortskih otoka te Belgija protiv Egipta. Za prave sportske fanove, ovo je večer koju ne smiju propustiti!
18:51 Nogomet, SP 2026.: Španjolska - Zelenortski otoci
20:50 Nogomet, SP 2026.: Belgija - Egipat
RTL
RTL nastavlja s domaćom hit serijom "San snova" u udarnom terminu, a nakon toga slijedi "RTL Direkt" s pregledom najvažnijih društvenih i političkih tema. Za ljubitelje realityja, tu je "Farma Slovenija".
20:15 San snova
21:20 San snova
22:20 RTL Direkt
23:00 Farma Slovenija
NOVA TV
Nova TV nudi večer prepunu emocija i napetosti – nakon "Dnevnika Nove TV" slijedi omiljena turska serija "Daleki grad", pa drama "Nasljednik" i triler "Tajne prošlosti". Za one koji vole kasnovečernje filmove, tu je "Zemlja: Novi početak".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
22:20 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 rezerviran je za ljubitelje akcijskih i kriminalističkih serija – "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetu večer, a za opuštanje tu su humoristične "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:50 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV donosi večer za fanove kriminalistike i misterija. "Navy CIS" i "Tragovi zločina" vode vas u svijet istraga, a kasnije vas očekuje moderna verzija Sherlocka Holmesa u "Sherlock i Watson".
18:10 Škorpion
18:55 Rookie
19:50 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:25 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri
"Spider-Man: Povratak kući" (Star Movies, 19:55) – Spektakularni blockbuster o mladom Peteru Parkeru i njegovim superjunačkim izazovima.
"Braven" (Star Movies, 22:45) – Akcijski triler s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi, u kojem borba za opstanak postaje osobna.
"Zelena milja" (Star Movies, 02:50) – Kultna drama s Tomom Hanksom o čudima, empatiji i pravdi na američkom jugu.
"Pompeji" (Star Movies, 00:45) – Povijesna akcijska drama o borbi za život u sjeni erupcije Vezuva.
"Koja je ona prava" (Star Movies, 17:35) – Romantična komedija koja će vas nasmijati i raznježiti.
*uz korištenje AI-ja
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