Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih serija, popularnih kvizova, sportskih uzbuđenja do vrhunskih filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i zabavni miks za cijelu obitelj. Nakon uzbudljivog kviza "Potjera" (18:06), slijedi "Dnevnik 2" u 19:00 za najvažnije vijesti dana. U 20:12 očekuje vas zanimljiva dokumentarna serija "Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Džungle", a večer završava s novom epizodom kriminalističke serije "Odvjetnica Matlock" (21:15) i aktualnom emisijom "Otvoreno" (22:00).

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Džungle

21:15 Odvjetnica Matlock

22:00 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku nogometa! Od 18:51 pratite prijenos utakmice SP 2026. Argentina - Egipat, a u 20:00 počinje emisija "Nogomet: Americana". Večer završava prijenosom dvoboja Švicarska - Kolumbija (21:50) za sve ljubitelje sporta.

18:51 Nogomet, SP 2026.: Argentina - Egipat

20:00 Nogomet: Americana

21:50 Nogomet, SP 2026.: Švicarska - Kolumbija

Foto: Henry Romero

RTL

RTL večer rezervira za hit seriju "San snova" koja donosi dvije uzastopne epizode od 20:15 i 21:20. Informativna emisija "RTL Direkt" počinje u 22:25, a sve završava reality showom "Farma Slovenija" (23:05).

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

23:05 Farma Slovenija

NOVA TV

Nova TV nudi pravu dramsku večer. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), slijedi romantična serija "Daleki grad" (20:20), a zatim napeta drama "Nasljednik" (21:20). Večer zaokružuje serija "Tajne prošlosti" (22:25).

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:25 Tajne prošlosti

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 donosi večer za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. "Chicago u plamenu" (18:25 i 19:15) zagrijava atmosferu, a od 20:00 slijedi "Chicago P.D.". Prava doza napetosti očekuje vas uz "Zločinačke umove" (21:00 i 21:55), a za opuštanje tu su "Dva i pol muškarca" (22:45, 23:05) i "Prijatelji" (23:35).

18:25 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras nudi uzbudljive kriminalističke serije. "Rookie" (19:00) vodi vas u svijet policije, a "Navy CIS" (19:55) i "Tragovi zločina" (20:45, 21:30) garantiraju napetost. Za kraj, "Teški zločini" (22:20, 23:05) upotpunjuju večer.

19:00 Rookie

19:55 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:20 Teški zločini

Foto: Raymond Liu

FILMSKA PREPORUKA VEČERI:

Za ljubitelje filma izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova iz filmske ponude drugih kanala:

- "Hotel Transilvanija 3: Praznici počinju!" (Star Movies, 15:50) – animirana komedija za cijelu obitelj, savršena za opušteno popodne.

- "Darrow i Darrow: Ključ ubojstva" (Star Movies, 18:00) – napeti kriminalistički film o odvjetnici koja rješava zamršene slučajeve.

- "Slatki studeni" (Star Movies, 19:50) – emotivna drama s Keanu Reevesom i Charlize Theron.

- "Zaselak" (Star Movies, 22:15) – misteriozni triler M. Night Shyamalana koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.

- "Cura za tulume" (HTV 3, 21:55) – zabavna komedija s Christinom Applegate za kasnovečernje opuštanje.

Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, serija ili filmova – večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred malim ekranima!

*uz korištenje AI-ja



