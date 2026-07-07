Saznajte što vas večeras očekuje na najgledanijim TV kanalima – od popularnih kvizova i sportskih prijenosa do uzbudljivih filmova i serija. Pogledajte naš izbor najboljeg večernjeg sadržaja!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih serija, popularnih kvizova, sportskih uzbuđenja do vrhunskih filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi informativni i zabavni miks za cijelu obitelj. Nakon uzbudljivog kviza "Potjera" (18:06), slijedi "Dnevnik 2" u 19:00 za najvažnije vijesti dana. U 20:12 očekuje vas zanimljiva dokumentarna serija "Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Džungle", a večer završava s novom epizodom kriminalističke serije "Odvjetnica Matlock" (21:15) i aktualnom emisijom "Otvoreno" (22:00).
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Roditeljstvo u životinjskom svijetu: Džungle
21:15 Odvjetnica Matlock
22:00 Otvoreno
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku nogometa! Od 18:51 pratite prijenos utakmice SP 2026. Argentina - Egipat, a u 20:00 počinje emisija "Nogomet: Americana". Večer završava prijenosom dvoboja Švicarska - Kolumbija (21:50) za sve ljubitelje sporta.
18:51 Nogomet, SP 2026.: Argentina - Egipat
20:00 Nogomet: Americana
21:50 Nogomet, SP 2026.: Švicarska - Kolumbija
RTL
RTL večer rezervira za hit seriju "San snova" koja donosi dvije uzastopne epizode od 20:15 i 21:20. Informativna emisija "RTL Direkt" počinje u 22:25, a sve završava reality showom "Farma Slovenija" (23:05).
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
23:05 Farma Slovenija
NOVA TV
Nova TV nudi pravu dramsku večer. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), slijedi romantična serija "Daleki grad" (20:20), a zatim napeta drama "Nasljednik" (21:20). Večer zaokružuje serija "Tajne prošlosti" (22:25).
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:25 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 donosi večer za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. "Chicago u plamenu" (18:25 i 19:15) zagrijava atmosferu, a od 20:00 slijedi "Chicago P.D.". Prava doza napetosti očekuje vas uz "Zločinačke umove" (21:00 i 21:55), a za opuštanje tu su "Dva i pol muškarca" (22:45, 23:05) i "Prijatelji" (23:35).
18:25 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras nudi uzbudljive kriminalističke serije. "Rookie" (19:00) vodi vas u svijet policije, a "Navy CIS" (19:55) i "Tragovi zločina" (20:45, 21:30) garantiraju napetost. Za kraj, "Teški zločini" (22:20, 23:05) upotpunjuju večer.
19:00 Rookie
19:55 Navy CIS
20:45 Tragovi zločina
21:30 Tragovi zločina
22:20 Teški zločini
FILMSKA PREPORUKA VEČERI:
Za ljubitelje filma izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova iz filmske ponude drugih kanala:
- "Hotel Transilvanija 3: Praznici počinju!" (Star Movies, 15:50) – animirana komedija za cijelu obitelj, savršena za opušteno popodne.
- "Darrow i Darrow: Ključ ubojstva" (Star Movies, 18:00) – napeti kriminalistički film o odvjetnici koja rješava zamršene slučajeve.
- "Slatki studeni" (Star Movies, 19:50) – emotivna drama s Keanu Reevesom i Charlize Theron.
- "Zaselak" (Star Movies, 22:15) – misteriozni triler M. Night Shyamalana koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.
- "Cura za tulume" (HTV 3, 21:55) – zabavna komedija s Christinom Applegate za kasnovečernje opuštanje.
Bez obzira jeste li ljubitelj sporta, serija ili filmova – večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred malim ekranima!
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+