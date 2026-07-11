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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Rijeka: Koncert Doris Dragovi?? u dvorani Zamet. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Ne propustite večerašnji TV program: izdvojili smo najzanimljivije filmove, sportske prijenose i serije na glavnim kanalima. Bridget Jones, Asterix i Obelix, napeti trileri i nogometni okršaji čekaju vas pred ekranima!

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Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje zabave, sporta i filma! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti.

SERIJE, UTAKMICE... Evo što večeras gledati na TV-u
Evo što večeras gledati na TV-u

HRT 1

Nudi pravu večer za ljubitelje filmova i informativnog programa. Nakon 'Dnevnika 2' u 19:00, slijedi izvlačenje 'LOTO 7' u 20:07, a zatim romantična komedija 'Djevojka mog prijatelja' (20:15) s Dane Cookom i Kate Hudson u glavnim ulogama. Za ljubitelje trilera, nešto kasnije, u 22:32, na rasporedu je napeti film 'Utjeha' s Colinom Farrellom i Anthonyjem Hopkinsom.

19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Djevojka mog prijatelja
22:32 Utjeha

Loto
Loto | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

HRT 2

Večeras je rezerviran za nogomet! U 20:05 pogledajte snimku četvrtfinala Svjetskog prvenstva Španjolska - Belgija, a od 22:50 uživo prijenos Norveška - Engleska. Prije toga, u 19:02, Doris Dragović koncert na Prokurativama.

19:02 Doris Dragović - koncert na Prokurativama
20:05 Nogomet, SP 2026.: Španjolska - Belgija
22:50 Nogomet, SP 2026.: Norveška - Engleska (prijenos)

Rijeka: Koncert Doris Dragovi?? u dvorani Zamet.
Rijeka: Koncert Doris Dragovi?? u dvorani Zamet. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

RTL

Donosi večer smijeha i napetosti! U 20:15 pogledajte neodoljivu komediju 'Dozvola za Fockere' s Benom Stillerom i Robertom De Nirom, a od 22:45 slijedi triler 'Paukova zavjera'.

20:15 Dozvola za Fockere
22:45 Paukova zavjera

NOVE DRAME Večeras u 'Nasljedniku': Melek i Yıldız prvi put udružile snage i kreću spasiti Serhata iz zatvora!
Večeras u 'Nasljedniku': Melek i Yıldız prvi put udružile snage i kreću spasiti Serhata iz zatvora!

NOVA TV

Večeras donosi akciju i misterij. U 20:15 ne propustite akcijski triler 'Parker' s Jasonom Stathamom, a od 22:30 hit 'Nož u leđa' - inteligentna kriminalistička komedija s Danielom Craigom.

20:15 Parker
22:30 Nož u leđa

RTL 2

Nudi večer za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. U 20:00 'Chicago P.D.' a zatim dvostruka doza 'Zločinačkih umova' od 21:00. Za opuštanje tu su 'Dva i pol muškarca' od 22:45.

20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Vas vodi u svijet nezaboravnih avantura i smijeha! U 20:00 pogledajte 'Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo', a od 21:55 uživajte u povratku legendarne Bridget Jones u filmu 'Drugo stanje Bridget Jones'.

20:00 Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo
21:55 Drugo stanje Bridget Jones

Foto: themoviedb.org

TOP 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:

- 'Cura za sve' (Star Movies, 20:00) - Urnebesna komedija o ženi koja se snalazi u muškom svijetu, s Anne Hathaway i Robertom De Nirom.
- 'Mr. Jones' (Star Movies, 22:15) - Povijesni triler temeljen na istinitoj priči o novinaru koji otkriva strašnu istinu o Sovjetskom Savezu.
- 'Dobrodošli u džunglu' (Star Movies, 17:55) - Akcijska komedija s Dwayneom Johnsonom i Seanom Williamom Scottom.
- 'Osmijesi ljetne noći' (HTV 3, 18:04) - Klasik Ingmara Bergmana, švedska komedija o ljubavnim zapletima.
- 'Divlje jagode' (HTV 3, 19:58) - Još jedan Bergmanov klasik, introspektivna drama o starosti i sjećanjima.

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će se događati u petak u vašim omiljenim sapunicama

Neovisno jeste li ljubitelj nogometa, romantičnih komedija, akcije ili kriminalističkih misterija, večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!

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