Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje zabave, sporta i filma! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

Nudi pravu večer za ljubitelje filmova i informativnog programa. Nakon 'Dnevnika 2' u 19:00, slijedi izvlačenje 'LOTO 7' u 20:07, a zatim romantična komedija 'Djevojka mog prijatelja' (20:15) s Dane Cookom i Kate Hudson u glavnim ulogama. Za ljubitelje trilera, nešto kasnije, u 22:32, na rasporedu je napeti film 'Utjeha' s Colinom Farrellom i Anthonyjem Hopkinsom.

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Djevojka mog prijatelja

22:32 Utjeha

Loto | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija

HRT 2

Večeras je rezerviran za nogomet! U 20:05 pogledajte snimku četvrtfinala Svjetskog prvenstva Španjolska - Belgija, a od 22:50 uživo prijenos Norveška - Engleska. Prije toga, u 19:02, Doris Dragović koncert na Prokurativama.

19:02 Doris Dragović - koncert na Prokurativama

20:05 Nogomet, SP 2026.: Španjolska - Belgija

22:50 Nogomet, SP 2026.: Norveška - Engleska (prijenos)

Rijeka: Koncert Doris Dragovi?? u dvorani Zamet. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

RTL

Donosi večer smijeha i napetosti! U 20:15 pogledajte neodoljivu komediju 'Dozvola za Fockere' s Benom Stillerom i Robertom De Nirom, a od 22:45 slijedi triler 'Paukova zavjera'.

20:15 Dozvola za Fockere

22:45 Paukova zavjera

NOVA TV

Večeras donosi akciju i misterij. U 20:15 ne propustite akcijski triler 'Parker' s Jasonom Stathamom, a od 22:30 hit 'Nož u leđa' - inteligentna kriminalistička komedija s Danielom Craigom.

20:15 Parker

22:30 Nož u leđa

RTL 2

Nudi večer za ljubitelje akcije i kriminalističkih serija. U 20:00 'Chicago P.D.' a zatim dvostruka doza 'Zločinačkih umova' od 21:00. Za opuštanje tu su 'Dva i pol muškarca' od 22:45.

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Vas vodi u svijet nezaboravnih avantura i smijeha! U 20:00 pogledajte 'Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo', a od 21:55 uživajte u povratku legendarne Bridget Jones u filmu 'Drugo stanje Bridget Jones'.

20:00 Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo

21:55 Drugo stanje Bridget Jones

Foto: themoviedb.org

TOP 5 filmskih hitova večeri na ostalim kanalima:

- 'Cura za sve' (Star Movies, 20:00) - Urnebesna komedija o ženi koja se snalazi u muškom svijetu, s Anne Hathaway i Robertom De Nirom.

- 'Mr. Jones' (Star Movies, 22:15) - Povijesni triler temeljen na istinitoj priči o novinaru koji otkriva strašnu istinu o Sovjetskom Savezu.

- 'Dobrodošli u džunglu' (Star Movies, 17:55) - Akcijska komedija s Dwayneom Johnsonom i Seanom Williamom Scottom.

- 'Osmijesi ljetne noći' (HTV 3, 18:04) - Klasik Ingmara Bergmana, švedska komedija o ljubavnim zapletima.

- 'Divlje jagode' (HTV 3, 19:58) - Još jedan Bergmanov klasik, introspektivna drama o starosti i sjećanjima.

Neovisno jeste li ljubitelj nogometa, romantičnih komedija, akcije ili kriminalističkih misterija, večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u večeri pred ekranom!