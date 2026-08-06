Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi pregršt uzbuđenja i zabave za sve generacije! Od sportskih prijenosa, napetih kriminalističkih serija do hit filmova – otkrijte što vas očekuje na najgledanijim domaćim kanalima.

HRT 1

HRT 1 večeras nudi pravu dozu znanja i zabave s popularnim kvizom "Potjera" od 18:08, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00) slijedi edukativna dokumentarna serija "Sisavci: Voda" u 20:15. Ljubitelji dramskih serija mogu uživati u "Ritmu srca" od 21:17, dok je kasnije na rasporedu i dokumentarac "Svjetla pozornice: Dvijetisućite" (22:19).

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Sisavci: Voda

21:17 Ritam srca

22:19 Svjetla pozornice: Dvijetisućite

HRT 2

Na HRT 2 očekuje vas zabavna i napeta večer! U 19:20 kreće "Tko želi biti milijunaš?", a potom u 20:15 završnica kriminalističke serije "Tandem". Za ljubitelje crnog humora, u 21:12 slijedi film "Veliko ništa" s Davidom Schwimmerom i Simonom Peggom u glavnim ulogama.

19:20 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem

21:12 Veliko ništa

Foto: HRT

RTL

RTL je večeras rezervirao sportski spektakl – u 20:40 ne propustite prijenos utakmice UEFA Konferencijske lige: Rijeka - Iles! Prije toga, od 20:05, možete pogledati novu epizodu serije "San snova", a informativni "RTL Direkt" počinje u 22:30.

20:05 San snova

20:40 UEFA Konferencijska liga: Rijeka - Iles

22:30 RTL Direkt

NOVA TV

Na NOVA TV večer započinje s "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, a potom slijedi popularna turska serija "Daleki grad" u 20:20, dok je u 21:15 na rasporedu napeta dramska serija "Nasljednik". Za ljubitelje filma, u kasnim satima slijedi "Dobra kuća".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i kriminalističkim pričama – od 18:45 gledajte "Chicago u plamenu", a od 20:10 "Chicago P.D.". Dvije epizode hit serije "Zločinački umovi" slijede od 21:00, dok su za dozu smijeha tu "Dva i pol muškarca" (22:25).

18:45 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:25 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi odličan izbor serija – od 18:15 pratite "Rookie", potom "Navy CIS" (19:55), a večer završava s dvije epizode serije "Tragovi zločina" od 21:25.

18:15 Rookie

19:55 Navy CIS

21:25 Tragovi zločina

Foto: Nova Tv

FILMSKI HITOVI VEČERI:

"Jack Ryan: Poziv iz sjene" (Star Movies, 20:00) – Akcijski triler s Chrisom Pineom u ulozi mladog analitičara CIA-e koji mora spriječiti teroristički napad.

"Veliko ništa" (HRT 2, 21:12) – Crna komedija o trojici nespretnjaka koji pokušavaju izvesti savršenu ucjenu, ali stvari kreću po zlu.

"Dugi oproštaj" (Star Movies, 22:15) – Napeti akcijski triler o bivšem agentu koji se mora suočiti s vlastitom prošlošću.

"Filmovi Clinta Eastwooda: Na rubu" (HTV 3, 22:00) – Kultni akcijski triler s legendarnim Clintom Eastwoodom.

"Dobra kuća" (Nova TV, 23:35) – Komedija-drama o ženi koja pokušava pronaći sreću i ravnotežu u životu.

*uz korištenje AI-ja

