Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg sadržaja na glavnim hrvatskim TV kanalima! Ističemo sportske prijenose, hit serije i nekoliko vrhunskih filmskih naslova za savršenu večer pred malim ekranom.
Evo što večeras gledati na TV-u
Večerašnji TV program donosi pregršt uzbuđenja i zabave za sve generacije! Od sportskih prijenosa, napetih kriminalističkih serija do hit filmova – otkrijte što vas očekuje na najgledanijim domaćim kanalima.
HRT 1
HRT 1 večeras nudi pravu dozu znanja i zabave s popularnim kvizom "Potjera" od 18:08, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00) slijedi edukativna dokumentarna serija "Sisavci: Voda" u 20:15. Ljubitelji dramskih serija mogu uživati u "Ritmu srca" od 21:17, dok je kasnije na rasporedu i dokumentarac "Svjetla pozornice: Dvijetisućite" (22:19).
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Sisavci: Voda
21:17 Ritam srca
22:19 Svjetla pozornice: Dvijetisućite
HRT 2
Na HRT 2 očekuje vas zabavna i napeta večer! U 19:20 kreće "Tko želi biti milijunaš?", a potom u 20:15 završnica kriminalističke serije "Tandem". Za ljubitelje crnog humora, u 21:12 slijedi film "Veliko ništa" s Davidom Schwimmerom i Simonom Peggom u glavnim ulogama.
19:20 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:12 Veliko ništa
RTL
RTL je večeras rezervirao sportski spektakl – u 20:40 ne propustite prijenos utakmice UEFA Konferencijske lige: Rijeka - Iles! Prije toga, od 20:05, možete pogledati novu epizodu serije "San snova", a informativni "RTL Direkt" počinje u 22:30.
20:05 San snova
20:40 UEFA Konferencijska liga: Rijeka - Iles
22:30 RTL Direkt
NOVA TV
Na NOVA TV večer započinje s "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, a potom slijedi popularna turska serija "Daleki grad" u 20:20, dok je u 21:15 na rasporedu napeta dramska serija "Nasljednik". Za ljubitelje filma, u kasnim satima slijedi "Dobra kuća".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
RTL 2
RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i kriminalističkim pričama – od 18:45 gledajte "Chicago u plamenu", a od 20:10 "Chicago P.D.". Dvije epizode hit serije "Zločinački umovi" slijede od 21:00, dok su za dozu smijeha tu "Dva i pol muškarca" (22:25).
18:45 Chicago u plamenu
20:10 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:25 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi odličan izbor serija – od 18:15 pratite "Rookie", potom "Navy CIS" (19:55), a večer završava s dvije epizode serije "Tragovi zločina" od 21:25.
18:15 Rookie
19:55 Navy CIS
21:25 Tragovi zločina
FILMSKI HITOVI VEČERI:
"Jack Ryan: Poziv iz sjene" (Star Movies, 20:00) – Akcijski triler s Chrisom Pineom u ulozi mladog analitičara CIA-e koji mora spriječiti teroristički napad.
"Veliko ništa" (HRT 2, 21:12) – Crna komedija o trojici nespretnjaka koji pokušavaju izvesti savršenu ucjenu, ali stvari kreću po zlu.
"Dugi oproštaj" (Star Movies, 22:15) – Napeti akcijski triler o bivšem agentu koji se mora suočiti s vlastitom prošlošću.
"Filmovi Clinta Eastwooda: Na rubu" (HTV 3, 22:00) – Kultni akcijski triler s legendarnim Clintom Eastwoodom.
"Dobra kuća" (Nova TV, 23:35) – Komedija-drama o ženi koja pokušava pronaći sreću i ravnotežu u životu.
*uz korištenje AI-ja
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