Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras nas na najgledanijim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog programa! Izdvajamo najvažnije emisije, serije i filmove koje ne smijete propustiti od 18 do 23 sata.

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu i dokumentarnu večer uz prepoznatljive domaće sadržaje. Nakon kviza "Potjera" (18:07) i središnjeg Dnevnika 2 (19:00), na rasporedu je dokumentarna serija "Dobro došli u šumu: Zagonetka zvana život" (20:15), a potom nova epizoda dramske serije "Ritam srca" (21:10). Za ljubitelje dokumentaraca, večer završava s "Brže ne može" (22:12).

18:07 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Dobro došli u šumu: Zagonetka zvana život

21:10 Ritam srca

22:12 Brže ne može

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta! Prvo vas očekuje uvodna emisija i prijenos Europskog prvenstva u gimnastici iz Zagreba (19:05), a potom spektakl nogometne Lige prvaka – prijenos utakmice Celtic - LASK (20:55 i 22:05). Za kraj večeri, tu je trilerska serija "Senjorita 89." (23:05).

19:05 EP u gimnastici – uvodna emisija

19:15 EP u gimnastici – višeboj (M)

20:55 Liga prvaka: Celtic - LASK (1. poluvrijeme)

22:05 Liga prvaka: Celtic - LASK (2. poluvrijeme)

23:05 Senjorita 89.

RTL

RTL donosi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" u udarnom terminu (20:15 i 21:20), nakon čega slijedi "RTL Direkt" (22:25) i zabavni show "Direktor svemira" (23:00).

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

23:00 Direktor svemira

Foto: RTL/canva

NOVA TV

NOVA TV večer nudi uzbudljivu kombinaciju domaćih serija i informativnog programa. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), slijedi romantična drama "Daleki grad" (20:20) te napeta serija "Nasljednik" (21:20). Najnovije vijesti očekuju vas u 23:15.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:15 Večernje vijesti

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 nastavlja s napetim krimi i akcijskim serijama – "Chicago u plamenu" (20:05), a zatim "Zločinački umovi" (21:00 i 22:00). Za kraj večeri, opuštanje uz humorističnu seriju "Dva i pol muškarca" (22:50).

18:30 Djevojke na zadatku

20:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:00 Zločinački umovi

22:50 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras nudi akciju i kriminalistiku: "Rookie" (18:20, 19:10), "Navy CIS" (20:05), a potom dvostruka doza "Blue Bloods" (20:55, 21:40). Za kraj, "Zakon i red: Odjel za žrtve" (22:30).

18:20 Rookie

19:10 Rookie

20:05 Navy CIS

20:55 Blue Bloods

21:40 Blue Bloods

22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri:

"Brzi i žestoki: Hobbs i Shaw" (Star Movies, 19:55) – spektakularni akcijski film s Dwayneom Johnsonom i Jasonom Stathamom u glavnim ulogama

"Blade" (Star Movies, 22:40) – kultni akcijski horor s Wesleyjem Snipesom kao lovcem na vampire.

"Alice" (HTV 3, 22:00) – romantična komedija Woodyja Allena o ženi koja otkriva novi pogled na život.

"Nova stranica" (Nova TV, 23:40) – crna komedija za kraj večeri.

"Otimači" (Nova TV, 01:25) – napeti akcijski triler za noćne ptice.

*uz korištenje AI-ja

