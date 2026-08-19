TV PROGRAM ZA SRIJEDU 19. KOLOVOZA Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima – izdvajamo najzanimljivije serije, informativne emisije i filmske blockbustere koje ne smijete propustiti!
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras nas na najgledanijim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobrog programa! Izdvajamo najvažnije emisije, serije i filmove koje ne smijete propustiti od 18 do 23 sata.
HRT 1
HRT 1 donosi informativnu i dokumentarnu večer uz prepoznatljive domaće sadržaje. Nakon kviza "Potjera" (18:07) i središnjeg Dnevnika 2 (19:00), na rasporedu je dokumentarna serija "Dobro došli u šumu: Zagonetka zvana život" (20:15), a potom nova epizoda dramske serije "Ritam srca" (21:10). Za ljubitelje dokumentaraca, večer završava s "Brže ne može" (22:12).
18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Dobro došli u šumu: Zagonetka zvana život
21:10 Ritam srca
22:12 Brže ne može
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku sporta! Prvo vas očekuje uvodna emisija i prijenos Europskog prvenstva u gimnastici iz Zagreba (19:05), a potom spektakl nogometne Lige prvaka – prijenos utakmice Celtic - LASK (20:55 i 22:05). Za kraj večeri, tu je trilerska serija "Senjorita 89." (23:05).
19:05 EP u gimnastici – uvodna emisija
19:15 EP u gimnastici – višeboj (M)
20:55 Liga prvaka: Celtic - LASK (1. poluvrijeme)
22:05 Liga prvaka: Celtic - LASK (2. poluvrijeme)
23:05 Senjorita 89.
RTL
RTL donosi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" u udarnom terminu (20:15 i 21:20), nakon čega slijedi "RTL Direkt" (22:25) i zabavni show "Direktor svemira" (23:00).
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:25 RTL Direkt
23:00 Direktor svemira
NOVA TV
NOVA TV večer nudi uzbudljivu kombinaciju domaćih serija i informativnog programa. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), slijedi romantična drama "Daleki grad" (20:20) te napeta serija "Nasljednik" (21:20). Najnovije vijesti očekuju vas u 23:15.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:15 Večernje vijesti
RTL 2
RTL 2 nastavlja s napetim krimi i akcijskim serijama – "Chicago u plamenu" (20:05), a zatim "Zločinački umovi" (21:00 i 22:00). Za kraj večeri, opuštanje uz humorističnu seriju "Dva i pol muškarca" (22:50).
18:30 Djevojke na zadatku
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:00 Zločinački umovi
22:50 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večeras nudi akciju i kriminalistiku: "Rookie" (18:20, 19:10), "Navy CIS" (20:05), a potom dvostruka doza "Blue Bloods" (20:55, 21:40). Za kraj, "Zakon i red: Odjel za žrtve" (22:30).
18:20 Rookie
19:10 Rookie
20:05 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri:
"Brzi i žestoki: Hobbs i Shaw" (Star Movies, 19:55) – spektakularni akcijski film s Dwayneom Johnsonom i Jasonom Stathamom u glavnim ulogama
"Blade" (Star Movies, 22:40) – kultni akcijski horor s Wesleyjem Snipesom kao lovcem na vampire.
"Alice" (HTV 3, 22:00) – romantična komedija Woodyja Allena o ženi koja otkriva novi pogled na život.
"Nova stranica" (Nova TV, 23:40) – crna komedija za kraj večeri.
"Otimači" (Nova TV, 01:25) – napeti akcijski triler za noćne ptice.
*uz korištenje AI-ja
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