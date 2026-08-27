Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV, te koji filmski hitovi vas čekaju na ostalim kanalima
Evo što večeras gledati na TV-u
Večeras vas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i filmskih blockbustera! Izdvajamo najvažnije večernje sadržaje na glavnim kanalima i donosimo preporuku najboljih filmova za opušteno večernje gledanje.
HRT 1
Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" od 18:06, nakon čega slijedi informativni blok i dokumentarna serija. U 21:05 ne propustite novu epizodu dramske serije "Ritam srca", dok kasnije večer donosi zanimljive dokumentarce.
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Vodeni svijet Komoda: Opasne životinje (dokumentarna serija)
21:05 Ritam srca
22:08 Ne zaboravite ostaviti recenziju: Priroda (dokumentarna serija)
HRT 2
HRT 2 večeras nudi dozu znanja i zabave uz "Tko želi biti milijunaš?" u 19:18, a za ljubitelje krimića tu je serija "Tandem" u 20:15. Večer zaokružuje američki triler "U zamci" od 21:10.
19:18 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem (kriminalistička serija)
21:10 U zamci (film)
RTL
RTL donosi dvostruku dozu domaće serije "San snova" od 20:15 i 21:20, a nakon informativnog "RTL Direkt" slijedi akcijska komedija "Smrtonosno oružje 3".
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:30 RTL Direkt
23:05 Smrtonosno oružje 3 (akcijska komedija)
NOVA TV
Nova TV večer započinje s "Dnevnikom" u 19:00, nakon čega slijedi popularna turska serija "Daleki grad" i domaća drama "Nasljednik". Kasnije vas očekuje i filmska drama "Nikad nije kasno".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:50 Nikad nije kasno (film)
RTL 2
RTL 2 rezerviran je za ljubitelje napetih američkih serija – "Chicago u plamenu" od 20:05, zatim "Zločinački umovi" i dobru dozu humora uz "Dva i pol muškarca".
18:25 Djevojke na zadatku
19:15 Chicago u plamenu
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi pravu serijsku večer: od akcije u "Cobra 11" i "Rookie", do napetih kriminalističkih priča "Navy CIS" i "Crna lista" te popularnog "Zakon i red: Odjel za žrtve".
18:05 Cobra 11
18:55 Rookie
20:00 Navy CIS
20:45 Crna lista
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):
Za prave filmofile, preporučujemo ove naslove na specijaliziranim kanalima:
- 20:00 Star Movies – "Transformeri: Posljednji vitez" (akcijski spektakl, SF blockbuster s Markom Wahlbergom, borba između robota i ljudi za spas Zemlje)
- 21:10 HRT 2 – "U zamci" (napeti američki triler iz 2001. s Geneom Hackmanom i Dannyjem DeVitom)
- 22:11 HTV 3 – "Čovjek zvan konj" (vestern drama o Englezu među Indijancima, klasik iz 1970.)
- 23:10 Star Movies – "Put bez povratka 4" (triler-horor za ljubitelje žanra)
- 03:00 Star Movies – "Blade 2" (akcijski horor s Wesleyjem Snipesom, nastavak kultne franšize)
Ne propustite večeras uzbudljive serije, napete trilere i filmske blockbustere – priuštite si večer uz vrhunski TV program!
*uz korištenje AI-ja
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