Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za ljubitelje napetih serija, kriminalističkih priča i filmskih blockbustera! Izdvajamo najvažnije večernje sadržaje na glavnim kanalima i donosimo preporuku najboljih filmova za opušteno večernje gledanje.

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" od 18:06, nakon čega slijedi informativni blok i dokumentarna serija. U 21:05 ne propustite novu epizodu dramske serije "Ritam srca", dok kasnije večer donosi zanimljive dokumentarce.

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Vodeni svijet Komoda: Opasne životinje (dokumentarna serija)

21:05 Ritam srca

22:08 Ne zaboravite ostaviti recenziju: Priroda (dokumentarna serija)

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras nudi dozu znanja i zabave uz "Tko želi biti milijunaš?" u 19:18, a za ljubitelje krimića tu je serija "Tandem" u 20:15. Večer zaokružuje američki triler "U zamci" od 21:10.

19:18 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Tandem (kriminalistička serija)

21:10 U zamci (film)

RTL

RTL donosi dvostruku dozu domaće serije "San snova" od 20:15 i 21:20, a nakon informativnog "RTL Direkt" slijedi akcijska komedija "Smrtonosno oružje 3".

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:20 San snova

22:30 RTL Direkt

23:05 Smrtonosno oružje 3 (akcijska komedija)

NOVA TV

Nova TV večer započinje s "Dnevnikom" u 19:00, nakon čega slijedi popularna turska serija "Daleki grad" i domaća drama "Nasljednik". Kasnije vas očekuje i filmska drama "Nikad nije kasno".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:50 Nikad nije kasno (film)

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 rezerviran je za ljubitelje napetih američkih serija – "Chicago u plamenu" od 20:05, zatim "Zločinački umovi" i dobru dozu humora uz "Dva i pol muškarca".

18:25 Djevojke na zadatku

19:15 Chicago u plamenu

20:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi pravu serijsku večer: od akcije u "Cobra 11" i "Rookie", do napetih kriminalističkih priča "Navy CIS" i "Crna lista" te popularnog "Zakon i red: Odjel za žrtve".

18:05 Cobra 11

18:55 Rookie

20:00 Navy CIS

20:45 Crna lista

22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala):

Za prave filmofile, preporučujemo ove naslove na specijaliziranim kanalima:

- 20:00 Star Movies – "Transformeri: Posljednji vitez" (akcijski spektakl, SF blockbuster s Markom Wahlbergom, borba između robota i ljudi za spas Zemlje)

- 21:10 HRT 2 – "U zamci" (napeti američki triler iz 2001. s Geneom Hackmanom i Dannyjem DeVitom)

- 22:11 HTV 3 – "Čovjek zvan konj" (vestern drama o Englezu među Indijancima, klasik iz 1970.)

- 23:10 Star Movies – "Put bez povratka 4" (triler-horor za ljubitelje žanra)

- 03:00 Star Movies – "Blade 2" (akcijski horor s Wesleyjem Snipesom, nastavak kultne franšize)

Ne propustite večeras uzbudljive serije, napete trilere i filmske blockbustere – priuštite si večer uz vrhunski TV program!

*uz korištenje AI-ja



