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FILMOVI, SERIJE...

Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: NOVA TV
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Otkrijte što vas večeras očekuje na najgledanijim hrvatskim TV kanalima! Donosimo pregled najvažnijih serija, emisija i filmskih hitova koji će vas prikovati uz male ekrane od 18 do 23 sata.

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Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, dok su filmski kanali rezervirani za blockbustere i romantične komedije koje uvijek iznova osvajaju srca gledatelja. Pogledajte što ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i dokumentarni vrhunac večeri. Nakon popularnog kviza "Potjera" i središnjeg Dnevnika, slijedi dokumentarna serija "Divljina Skandinavije: Život uz rub" koja gledatelje vodi u očaravajuće predjele sjevera Europe. Večer završava s intrigantnom dramskom serijom "Ritam srca".

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Divljina Skandinavije: Život uz rub
21:19 Ritam srca (2)

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje uz "Tko želi biti milijunaš?", a potom slijedi napeta kriminalistička serija "Tandem". Prava filmska poslastica stiže u 21:10 s trilerom "Super 8", dok kasnije večer donosi završnicu serije "Senjorita '89".

19:19 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:10 Super 8
23:00 Senjorita '89

RTL

RTL rezervira večer za ljubitelje domaćih serija. "San snova" donosi dvije uzastopne epizode, a informativni "RTL Direkt" donosi najvažnije vijesti dana. Za kraj večeri, tu je akcijski SF spektakl "Battleship".

19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:20 San snova
22:20 RTL Direkt
23:00 Battleship

NOVA TV

Na NOVA TV večer počinje s "Dnevnikom", a potom slijedi popularna serija "Daleki grad" i napeta drama "Nasljednik". Kasnovečernji termin rezerviran je za informativne vijesti i romantičnu komediju "Gola istina".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:15 Večernje vijesti
23:40 Gola istina

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 donosi akciju i humor! "Chicago u plamenu" vodi nas u svijet vatrogasaca, a "Zločinački umovi" garantiraju napetost. Za kraj večeri, tu su neizostavne humoristične serije "Moderna obitelj" i "Dva i pol muškarca".

18:35 Djevojke na zadatku
19:25 Chicago u plamenu
20:05 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:55 Moderna obitelj
22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večeras nudi akciju i istrage – "S.W.A.T." i "Navy CIS" otvaraju večer, a "Crna lista" vodi gledatelje u svijet tajanstvenih kriminalnih umova. Večer završava s popularnom serijom "Zakon i red: Odjel za žrtve".

18:10 Specijalisti: Beč
19:05 S.W.A.T.
20:00 Navy CIS
20:45 Crna lista
21:30 Crna lista
22:25 Zakon i red: Odjel za žrtve

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

FILMSKI HITOVI VEČERI:

Za ljubitelje filmova, ovo su naslovi koje ne smijete propustiti izvan glavnih kanala:

- "Bridget Jones: Na rubu pameti" (Star Movies, 20:00) – Romantična komedija o urnebesnim ljubavnim zavrzlamama simpatične Bridget.

- "Riddickove kronike" (Star Movies, 22:15) – Akcijski SF spektakl s Vinom Dieselom u glavnoj ulozi, idealan za ljubitelje adrenalina i fantastičnih svjetova.

- "Super 8" (HRT 2, 21:10) – Napeti triler Stevena Spielberga i J.J. Abramsa o skupini djece koja otkrivaju nevjerojatnu tajnu.

- "Fontana života" (Star Movies, 00:30) – Fantastična drama o ljubavi, vječnosti i potrazi za smislom.

- "Put bez povratka 3" (Star Movies, 02:15) – Horor triler za one koji vole napetost i neočekivane obrate.

Bez obzira volite li serije, informativne emisije ili filmske uspješnice, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred ekranom i odaberite svoj omiljeni sadržaj!

*uz korištenje AI-ja
 

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