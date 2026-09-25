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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: rtl
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Donosimo pregled najboljeg što nude domaći TV kanali večeras od 18 do 23 sata - izdvajamo najzanimljivije serije, informativne emisije i filmske hitove koje ne smijete propustiti!

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Večeras nas na hrvatskim TV ekranima očekuje prava poslastica! Uz uzbudljive serije, kvizove i informativni program, ne propustite i nekoliko filmskih klasika te svjetskih hitova. Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove večeri.

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

HRT 1

Priprema večer za ljubitelje kvizova i vesterna. Nakon popularne "Potjere" u 18:08, slijedi "Dnevnik 2" u 19:00, a od 20:12 uživajte u nagrađivanom vesternu "U 3.10 za Jumu". Kasnije, za ljubitelje trilera, tu je "Ubojstvo s nakanom".

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 U 3.10 za Jumu (vestern)
22:52 Ubojstvo s nakanom (triler)

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Večeras donosi pravu krimi večer! Od 20:15 kreće "Krimi petak: Sommerdahlova ubojstva", a od 21:50 nastavlja se s "Krimi petak: Nijemi svjedok". Prava prilika za sve ljubitelje napetih priča!

20:15 Krimi petak: Sommerdahlova ubojstva
21:50 Krimi petak: Nijemi svjedok

SERIJE, KVIZOVI, FILMOVI... Evo što večeras gledati na TV-u
Evo što večeras gledati na TV-u

RTL

Očekuje vas nastavak domaće dramske serije "Divlje pčele" u 20:15 sati, a odmah zatim slijedi "Specijalisti Zagreb" u 21:25. Za kraj večeri, pogledajte novu sezonu "Stanje nacije".

20:15 Divlje pčele
21:25 Specijalisti Zagreb
22:25 Stanje nacije

Foto: rtl

NOVA TV

Večer otvara informativnim "Dnevnikom Nove TV" u 19:00, nakon čega slijedi hit-serija "Kumovi" u 20:20. Od 22:20 ne propustite kulinarski spektakl "Masterchef".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
22:20 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

Večer je rezervirana za ljubitelje akcije i humora. Od 20:55 gledajte "Zločinački umovi", a zatim "Moderna obitelj" i "Teoriju velikog praska" za laganu zabavu.

20:55 Zločinački umovi
21:45 Moderna obitelj
22:35 Teorija velikog praska

Foto: YouTube/screenshot

DOMA TV

Očekuje vas prava filmska avantura! U 20:00 sati na rasporedu je "Indiana Jones i posljednji Križarski rat" – klasik koji nikad ne dosadi. Od 22:05 slijedi akcijski "Transporter: Nasljedstvo".

20:00 Indiana Jones i posljednji Križarski rat
22:05 Transporter: Nasljedstvo

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog četvrtka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Filmski hitovi večeri 

- Izgubljeni u prijevodu (Star Movies, 18:00) - Melankolična i duhovita drama s Billom Murrayjem i Scarlett Johansson, dobitnica Oscara za scenarij.
- Odred za baštinu (Star Movies, 20:05) - Akcijska komedija inspirirana istinitim događajima iz Drugog svjetskog rata, s Georgeom Clooneyjem i Mattom Damonom.
- RocknRolla** (Star Movies, 22:35) - Britanski kriminalistički film Guya Ritchieja, prepun akcije i crnog humora.
- Indiana Jones i posljednji Križarski rat (DOMA TV, 20:00) - Harrison Ford i Sean Connery u potrazi za Svetim gralom.
- Transporter: Nasljedstvo (DOMA TV, 22:05) - Brza akcija i uzbuđenje uz legendarnog transportera Franka Martina.

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Foto: Profimedia
*Uz korištenje AI-ja

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