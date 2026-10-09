Evo što večeras gledati na TV-u

Večerašnji TV program donosi obilje uzbuđenja za sve ljubitelje dobrog sadržaja! Od napetih kriminalističkih serija i domaćih hitova do akcijskih filmova i avanturističkih blockbustera - večeras vas očekuje prava TV poslastica. Evo što izdvajamo s glavnih kanala i koje filmove morate staviti na svoj popis!

HRT 1

Večer otvara popularnim kvizom 'Potjera' koji okuplja cijelu obitelj pred ekranima, a zatim slijedi informativni 'Dnevnik 2'. Prava poslastica stiže u 20:12 s američkim trilerom 'Vrijeme je novac', a večer završava intrigantnim filmom 'Dogman'.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Vrijeme je novac (film)

22:45 Dogman (film)

Foto: instagram

HRT 2

Petak je rezerviran za ljubitelje krimića! U 20:15 počinje 'Sommerdahlova ubojstva', a odmah nakon toga nastavlja se kriminalistički maraton s 'Nijemi svjedok' i 'Pred sudom javnosti'.

20:15 Sommerdahlova ubojstva

21:51 Nijemi svjedok

23:43 Pred sudom javnosti

RTL

Donosi nastavak omiljene serije 'Divlje pčele' u udarnom terminu, a potom slijede 'Stanje nacije' i reality hit 'Love Island Adria'. Za kasnovečernju akciju tu je 'Kralj Arthur: Legenda o maču'.

20:15 Divlje pčele

21:20 Stanje nacije

22:00 Love Island Adria

23:15 Kralj Arthur: Legenda o maču (film)

Foto: RTL

NOVA TV

Nudi dozu domaćeg humora i zabave s 'Tko to tamo pjeva?' u 20:20, a večer završava kulinarskim showom 'Masterchef' i komedijom 'Ponovno okupljanje'.

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Tko to tamo pjeva?

22:50 Masterchef

23:55 Ponovno okupljanje (film)

Foto: Nova TV

RTL 2

Večeras je u znaku akcije i kriminalistike - od 'Chicago u plamenu' do 'Zločinačkih umova' i neizostavnih 'Prijatelja' za opuštanje prije spavanja.

19:10 Chicago u plamenu

20:00 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Prijatelji

22:40 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

Doma TV

Donosi dvostruku filmsku poslasticu: u 20:00 'Velika krađa', napeta akcija o zaposlenicima tvrtke za transport novca, a u 21:35 nova ekranizacija 'Ninja kornjača'! Večer završava s legendarnom serijom 'Zakon i red: Odjel za žrtve'.

18:50 Gorski spašavatelji

20:00 Velika krađa (film)

21:35 Ninja kornjače (film)

23:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

Filmske preporuke večeri - ne propustite ove hitove na filmskim kanalima:

- 20:10 'Spider-Man 3' (Star Movies) - Spektakularna Marvelova akcija u kojoj Peter Parker vodi najtežu borbu protiv samog sebe i novih neprijatelja.

- 21:35 'Ninja kornjače' (Doma TV) - Nova ekranizacija legendarnih boraca protiv zla, savršena za cijelu obitelj.

- 23:00 'Četiri pera' (Star Movies) - Povijesna drama i avantura o hrabrosti, ljubavi i iskupljenju.

- 22:21 'O suhim travama' (HTV 3) - Hvaljena europska drama s filmskih festivala.

- 20:00 'Velika krađa' (Doma TV) - Napeta akcija o očajničkom planu zaposlenika tvrtke za transport novca.