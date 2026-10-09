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Evo što večeras gledati na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što večeras gledati na TV-u
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Foto: SUPPLIED BY LMK/IPA
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TV PROGRAM ZA PETAK 9. LISTOPADA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima! Pogledajte što vas očekuje na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV

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Večerašnji TV program donosi obilje uzbuđenja za sve ljubitelje dobrog sadržaja! Od napetih kriminalističkih serija i domaćih hitova do akcijskih filmova i avanturističkih blockbustera - večeras vas očekuje prava TV poslastica. Evo što izdvajamo s glavnih kanala i koje filmove morate staviti na svoj popis!

NOVA EPIZODA Večeras počinje nova era serije 'Divlje pčele'! Evo što se mijenja
Večeras počinje nova era serije 'Divlje pčele'! Evo što se mijenja

HRT 1

Večer otvara popularnim kvizom 'Potjera' koji okuplja cijelu obitelj pred ekranima, a zatim slijedi informativni 'Dnevnik 2'. Prava poslastica stiže u 20:12 s američkim trilerom 'Vrijeme je novac', a večer završava intrigantnim filmom 'Dogman'.

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Vrijeme je novac (film)
22:45 Dogman (film)

Foto: instagram

HRT 2

Petak je rezerviran za ljubitelje krimića! U 20:15 počinje 'Sommerdahlova ubojstva', a odmah nakon toga nastavlja se kriminalistički maraton s 'Nijemi svjedok' i 'Pred sudom javnosti'.

20:15 Sommerdahlova ubojstva
21:51 Nijemi svjedok
23:43 Pred sudom javnosti

RAZNOLIK IZBOR Evo što gledati večeras na TV-u
Evo što gledati večeras na TV-u

RTL

Donosi nastavak omiljene serije 'Divlje pčele' u udarnom terminu, a potom slijede 'Stanje nacije' i reality hit 'Love Island Adria'. Za kasnovečernju akciju tu je 'Kralj Arthur: Legenda o maču'.

20:15 Divlje pčele
21:20 Stanje nacije
22:00 Love Island Adria
23:15 Kralj Arthur: Legenda o maču (film)

Foto: RTL

NOVA TV

Nudi dozu domaćeg humora i zabave s 'Tko to tamo pjeva?' u 20:20, a večer završava kulinarskim showom 'Masterchef' i komedijom 'Ponovno okupljanje'.

18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Tko to tamo pjeva?
22:50 Masterchef
23:55 Ponovno okupljanje (film)

Foto: Nova TV

RTL 2

Večeras je u znaku akcije i kriminalistike - od 'Chicago u plamenu' do 'Zločinačkih umova' i neizostavnih 'Prijatelja' za opuštanje prije spavanja.

19:10 Chicago u plamenu
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska

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Foto: MONTY BRINTON

Doma TV

Donosi dvostruku filmsku poslasticu: u 20:00 'Velika krađa', napeta akcija o zaposlenicima tvrtke za transport novca, a u 21:35 nova ekranizacija 'Ninja kornjača'! Večer završava s legendarnom serijom 'Zakon i red: Odjel za žrtve'.

18:50 Gorski spašavatelji
20:00 Velika krađa (film)
21:35 Ninja kornjače (film)
23:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

DNEVNI PREGLED Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Filmske preporuke večeri - ne propustite ove hitove na filmskim kanalima:

- 20:10 'Spider-Man 3' (Star Movies) - Spektakularna Marvelova akcija u kojoj Peter Parker vodi najtežu borbu protiv samog sebe i novih neprijatelja.
- 21:35 'Ninja kornjače' (Doma TV) - Nova ekranizacija legendarnih boraca protiv zla, savršena za cijelu obitelj.
- 23:00 'Četiri pera' (Star Movies) - Povijesna drama i avantura o hrabrosti, ljubavi i iskupljenju.
- 22:21 'O suhim travama' (HTV 3) - Hvaljena europska drama s filmskih festivala.
- 20:00 'Velika krađa' (Doma TV) - Napeta akcija o očajničkom planu zaposlenika tvrtke za transport novca.

Foto: SUPPLIED BY LMK/IPA

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