TV PROGRAM ZA PETAK 9. LISTOPADA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim kanalima! Pogledajte što vas očekuje na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV
Evo što večeras gledati na TV-u
Večerašnji TV program donosi obilje uzbuđenja za sve ljubitelje dobrog sadržaja! Od napetih kriminalističkih serija i domaćih hitova do akcijskih filmova i avanturističkih blockbustera - večeras vas očekuje prava TV poslastica. Evo što izdvajamo s glavnih kanala i koje filmove morate staviti na svoj popis!
HRT 1
Večer otvara popularnim kvizom 'Potjera' koji okuplja cijelu obitelj pred ekranima, a zatim slijedi informativni 'Dnevnik 2'. Prava poslastica stiže u 20:12 s američkim trilerom 'Vrijeme je novac', a večer završava intrigantnim filmom 'Dogman'.
18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Vrijeme je novac (film)
22:45 Dogman (film)
HRT 2
Petak je rezerviran za ljubitelje krimića! U 20:15 počinje 'Sommerdahlova ubojstva', a odmah nakon toga nastavlja se kriminalistički maraton s 'Nijemi svjedok' i 'Pred sudom javnosti'.
20:15 Sommerdahlova ubojstva
21:51 Nijemi svjedok
23:43 Pred sudom javnosti
RTL
Donosi nastavak omiljene serije 'Divlje pčele' u udarnom terminu, a potom slijede 'Stanje nacije' i reality hit 'Love Island Adria'. Za kasnovečernju akciju tu je 'Kralj Arthur: Legenda o maču'.
20:15 Divlje pčele
21:20 Stanje nacije
22:00 Love Island Adria
23:15 Kralj Arthur: Legenda o maču (film)
NOVA TV
Nudi dozu domaćeg humora i zabave s 'Tko to tamo pjeva?' u 20:20, a večer završava kulinarskim showom 'Masterchef' i komedijom 'Ponovno okupljanje'.
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Tko to tamo pjeva?
22:50 Masterchef
23:55 Ponovno okupljanje (film)
RTL 2
Večeras je u znaku akcije i kriminalistike - od 'Chicago u plamenu' do 'Zločinačkih umova' i neizostavnih 'Prijatelja' za opuštanje prije spavanja.
19:10 Chicago u plamenu
20:00 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
21:50 Prijatelji
22:40 Teorija velikog praska
Doma TV
Donosi dvostruku filmsku poslasticu: u 20:00 'Velika krađa', napeta akcija o zaposlenicima tvrtke za transport novca, a u 21:35 nova ekranizacija 'Ninja kornjača'! Večer završava s legendarnom serijom 'Zakon i red: Odjel za žrtve'.
18:50 Gorski spašavatelji
20:00 Velika krađa (film)
21:35 Ninja kornjače (film)
23:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
Filmske preporuke večeri - ne propustite ove hitove na filmskim kanalima:
- 20:10 'Spider-Man 3' (Star Movies) - Spektakularna Marvelova akcija u kojoj Peter Parker vodi najtežu borbu protiv samog sebe i novih neprijatelja.
- 21:35 'Ninja kornjače' (Doma TV) - Nova ekranizacija legendarnih boraca protiv zla, savršena za cijelu obitelj.
- 23:00 'Četiri pera' (Star Movies) - Povijesna drama i avantura o hrabrosti, ljubavi i iskupljenju.
- 22:21 'O suhim travama' (HTV 3) - Hvaljena europska drama s filmskih festivala.
- 20:00 'Velika krađa' (Doma TV) - Napeta akcija o očajničkom planu zaposlenika tvrtke za transport novca.
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