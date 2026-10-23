Evo što večeras gledati na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ukuse - od napetih krimića, akcijskih filmova, kultnih serija do zabavnih emisija. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja u udarnom terminu (18:00-23:00) na glavnim kanalima, uz top filmske preporuke na specijaliziranim kanalima!

HRT 1

Večer otvara popularnim kvizom "Potjera" (18:05), a informativni blok "Dnevnik 2" (19:00) donosi najvažnije vijesti dana. U 20:12 uživajte u akcijskoj drami "Dnevno svjetlo" s legendarnim Sylvesterom Stalloneom, dok ljubitelje mračnog fantasyja čeka "Underworld" (22:47), kultni film o vječitoj borbi vampira i vukodlaka.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Dnevno svjetlo (akcijski film)

22:47 Underworld (akcijski horor)

Foto: screenshot/HRT

HRT 2

Petak je u znaku krimi-serija! Večer započinje "Krimi petkom" s novom sezonom "Istražiteljica iz Marlowa" (20:15), a zatim slijede "Ellis" (21:54) i "Ožiljci" (23:39). Za ljubitelje misterija i napetosti – obavezno!

20:15 Istražiteljice iz Marlowa

21:54 Ellis

23:39 Ožiljci

RTL

Donosi večer domaće drame i reality zabave. Nakon "RTL Danas" (19:00), slijedi nova epizoda serije "Divlje pčele" (20:15), a potom informativni show "Stanje nacije" (21:25). Za kraj, "Love Island Adria" (22:10) donosi dozu ljubavnih intriga.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Stanje nacije

22:10 Love Island Adria

Foto: RTL

Nova TV

Tradicionalno donosi zabavu za cijelu obitelj! Nakon informativnog "Dnevnika Nove TV" (19:00), na rasporedu je hit-zabava "Tko to tamo pjeva?" (20:20), a kasnije kulinarski show "Masterchef" (22:25). Za one koji ostaju budni – akcijski film "Kolektiv" (23:20).

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Tko to tamo pjeva?

22:25 Masterchef

23:20 Kolektiv

Foto: Nova TV

RTL 2

Večeras kombinira sport, krimiće i humor. Pratite "Djevojke na zadatku" (18:25), a zatim spektakl Formule 1 – "MSC Cruises United States Grand Prix 2026 Practice 1" (19:25). Krimi serija "Zločinački umovi" (20:55) i legendarni "Prijatelji" (21:35, 22:00) garantiraju dobru zabavu.

18:25 Djevojke na zadatku

19:25 Formula 1: Practice 1

20:55 Zločinački umovi

21:35 Prijatelji

Foto: promo

Doma TV

Idealna je za ljubitelje akcije i hit-serija. "Liječnica sa sela" (18:15) i "Gorski liječnik" (18:55) zagrijavaju atmosferu, a u 20:00 slijedi akcijski film "S.W.A.T.". Za dozu humora i akcije kasnije navečer – "21 Jump Street" (22:10).

18:15 Liječnica sa sela

18:55 Gorski liječnik

20:00 S.W.A.T. (akcijski film)

22:10 21 Jump Street (akcijska komedija)

Top filmski hitovi večeri na specijaliziranim kanalima:

'Nestala bez traga' (Star Movies, 20:00) - napeti triler o nestanku mlade žene koji će vas držati prikovane uz ekran.

'S.W.A.T.' (Doma TV, 20:00) - akcijski spektakl o specijalnoj policijskoj jedinici i njihovim izazovima.

'21 Jump Street' (Doma TV, 22:10) - urnebesna akcijska komedija o tajnim policajcima u srednjoj školi.

'Edward Škaroruki' (Star Movies, 01:10) - fantastična drama Tima Burtona s Johnnyjem Deppom.

'Policijski, pridjev' (HTV 3, 22:36) - nagrađivana rumunjska kriminalistička drama za zahtjevnije gledatelje.