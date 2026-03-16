Evo tko je Sven Pocrnić koji je odnio pobjedu u drugoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato
Druga epizoda jubilarne desete sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je nove spektakularne transformacije i dojmljive interpretacije, a na samom vrhu bodovne ljestvice našao se Sven Pocrnić koji je briljirao u ulozi pop princeze Britney Spears. Nakon pobjede Sven je otkrio koliko mu ova transformacija znači:
- Moja donacija ide udruzi 'OSIT' iz Bjelovara za koju znam da već dvadeset godina aktivno sudjeluje u radu s osobama s intelektualnim poteškoćama. Upoznat sam s njihovim radom i vjerujem da će donacija biti jako lijepo iskorištena. Na nastupu mi je bilo apsolutno senzacionalno i iskreno sam sebe malo iznenadio koliko mi je dobro ovo sjelo. Da mi je netko rekao da ću doći do prvog mjesta u nekoj epizodi, nikada ne bih rekao da će to biti Britney Spears - poručio je Sven koji je za izvedbu hita 'You Drive Me Crazy' dobio brojne pohvale žirija.
Sven Pocrnić jedan je od kandidata nove, desete sezone popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Sven je školovani glazbenik, pjevač te vokalni mentor i pedagog s bogatim iskustvom u kazalištu, studijskom radu i radu s izvođačima različitih generacija.
Diplomirao je komercijalnu modernu glazbu u Dublinu, a profesionalno djeluje kao pjevač, mentor i scenski izvođač. Kao vokalni mentor i pedagog djeluje i u školi pjevanja Husar & Tomčić. Publika ga je imala priliku gledati u velikim kazališnim produkcijama Kazališta Komedija, gdje je nastupao u rock operi Jesus Christ Superstar te mjuziklu Jadnici.
Tijekom 2017. i 2018. godine sudjelovao je na A Cappella Academy u Los Angelesu, gdje je imao priliku nastupati i pjevati s poznatom vokalnom skupinom Pentatonix u Hollywood Bowlu. Uz kazališni i scenski rad aktivan je i kao vokalni pedagog te kontinuirano razvija vlastiti glazbeni put, s posebnim interesom za spoj vokalne tehnike, karaktera i scenskog izraza.
Široj javnosti predstavio se i u showu 'The Voice Kids Hrvatska' kao vokalni trener u timu Mije Dimšić.
