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Evo tko su kandidati ovotjedne 'Večere za 5': Vjeroučiteljica, reper i otac šestero djece

Piše 24sata,
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Evo tko su kandidati ovotjedne 'Večere za 5': Vjeroučiteljica, reper i otac šestero djece
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Foto: RTL
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Danas od 17.50 sati na RTL-u na rasporedu je prva epizoda novog tjedna 'Večere za 5', koja ovaj put okuplja zanimljive kandidate iz Zagreba i okolice.

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Danas od 17.50 sati na RTL-u na rasporedu je prva epizoda novog tjedna 'Večere za 5', koja ovaj put okuplja zanimljive kandidate iz Zagreba i okolice.

Svatko od pet ovotjednih kuhara ima svoju viziju kako izgleda savršena večera i svoju ideju kako savršeno izbalansirati okuse i oduševiti goste, a sve s ciljem osvajanja primamljive novčane nagrade od 1000 eura.

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U show se prijavila mlada kreativka iz samog centra Zagreba koja svijet oblikuje po vlastitoj mjeri – 35-godišnja kiparica Alana Kajfež. Kaže kako je njezini najbliži opisuju kao jaku, dominantnu, ali i veselu osobu. Alana ističe da je u kuhinji maštovita, ali nikad ne kuha po receptu. Svaki svoj slobodan trenutak provodi u ateljeu, a umjetnost je način njezina postojanja. Tijekom odrastanja posebno joj je važna bila podrška pokojnog oca koji je uvijek vjerovao u nju i želio da uspije ostvariti svoje snove.

Foto: RTL

„Moje javne skulpture mogu se vidjeti u Vrsaru, po Zagrebu, u kafićima, na pročeljima zgrada“, ističe ova svestrana umjetnica, „To je meni sve, to nije samo posao. Ne znam što bih drugo radila.“

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Uz Alanu, tu je i 52-godišnja Zdenka Sever, vjeroučiteljica iz Svetog Ivana Zeline, koja kaže kako ima najbolji posao na svijetu. Djeca su Zdenkina najveća inspiracija, a nakon obiteljske tragedije daju joj snagu da nastavi dalje. Svoju ljubav Zdenka je usmjerila i na kuhanje. Naime, već je jednom sudjelovala u 'Večeri za 5', a nakon jako pozitivnih dojmova odlučila se okušati ponovno. U slobodno vrijeme uživa u svome vrtu, šetnji prirodom i čitanju. Svojim gostima poslužit će laganu, ljetnu večeru, s puno sezonskog povrća iz njezina vrta.

Foto: RTL

Ovaj će tjedan kuhati i Nenad Kumrić - Charlie, 56-godišnji varaždinski glazbenik, radijski i televizijski voditelj te popularni matičar iz RTL-ova showa 'Brak na prvu'. Nenad je ponosni otac troje djece kojima je također prenio ljubav prema glazbi. 

Foto: RTL

„Radim jako puno dinamičnih stvari, to je moj život, velika ljubav mi je glazba, ali najveća – obitelj“, ističe. Nenad kaže kako voli kuhati za svoje najdraže, a pritom se trudi birati domaće namirnice, pa mu je tržnica nezaobilazna destinacija. 

Gledatelji će u ovotjednim epizodama moći pratiti i kulinarsku avanturu 58-godišnjeg repera Renata Đošića Renmana, koji zadnjih desetak godina radi kao ugostitelj. Kako kaže, njegov je poziv da hrani ljude, da oni jedu visokokvalitetno i da se vraćaju natrag. Smatra kako su glavni sastojci u kuhinji ljubav i strast.

Foto: RTL

„Moji burgeri su najbolji u ovoj galaksiji... Taj roštilj je postao moja svakodnevica. Hraniti ljude i vidjeti zadovoljstvo na njihovu licu, to je jedan poseban blagoslov“  ističe.

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Ovotjedni kandidat je i simpatični 43-godišnji ugostitelj Tomislav Pavlović. Tomislav radi u restoranu, a ističe kako je kuhanje oduvijek bila njegova strast. Za sebe kaže da je vedra i otvorena osoba, u slobodno vrijeme obožava trenirati, a već više od dva desetljeća uživa u vožnjama motorom koje mu pružaju osjećaj slobode.

Foto: RTL

Uz to, Tomislav je ponosni otac šestero djece: „To je nešto najljepše što mogu zamisliti. Ja sam se ostvario u životu kroz njih. Imaš te prekrasne male ljude oko sebe pune ljubavi, znatiželjne glavice koje samo upijaju i trebaju te da ih vodiš... Predivno!“

Led danas probija Alana, koja će tijekom kuhanja imati i neočekivanu pomoć! Što sprema svojim gostima i hoće li sve ići prema planu, ne propustite doznati od 17.50 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5'. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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