Evo zašto Steve Aoki baca torte na svoje fanove: Uskoro će i publika u Zagrebu to doživjeti!

Jedan od najvećih svjetskih DJ-a i producenata, nezaustavljivi Steve Aoki, stiže u Hrvatsku kao glavna zvijezda prvog dana Fair Festa. Njegov nastup, zakazan za 12. rujna 2025. godine, održat će se u Paviljonu 15 Zagrebačkog velesajma, popularnim "Piramidama". No, Aokijev nastup nije samo glazba; to je potpuni audiovizualni i interaktivni spektakl koji pomiče granice onoga što očekujemo od DJ seta. Pripremite se za euforiju, electro house, trap i, naravno, njegov zaštitni znak – torte.

- Što ima, Zagrebe? Vidimo se 12. rujna na Fair Festu, bit će ludo! - poručio je Aoki u videu u kojem je pozvao svoje fanove na Fair Fest.

Više od DJ-a: Rockstar elektroničke scene

Dok su nekada DJ-i bili anonimne figure skrivene u mračnim kutovima klubova, Steve Aoki je utjelovljenje "DJ-a kao rock zvijezde". Njegovi nastupi, kojih godišnje odradi između 250 i 300, sinonim su za neobuzdanu energiju i euforične zabave. On nije samo osoba koja pušta glazbu; on je showman koji vrišti "1, 2, 3, 4!" prije nego što masu dovede do točke transa.

Split: Druga ve?er Ultra Europe festivala, DJ Steve Aoki | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Njegov scenski arsenal uključuje prskanje publike šampanjcem i "raver rafting" – surfanje preko fanova u čamcu na napuhavanje. Ta ideja rodila se na Coachelli 2009. godine, kada je prvi put uveo čamce u svoj nastup. "To je zanimljiv način zabave s fanovima, a i sigurniji je za mene jer sam prije toga skakao s pozornice u publiku", objasnio je Aoki, čija se fotografija na čamcu s tog festivala našla u časopisu Rolling Stone uz bok Paulu McCartneyju.

Zašto Steve Aoki baca torte?

Nijedan Aokijev nastup nije potpun bez "cakinga" – bacanja torte u lice najvatrenijim obožavateljima. Ovaj bizarni, ali obožavani ritual postao je njegov najprepoznatljiviji potez. No, kako je sve počelo?

Split: DJ Steve Aoki bacao torte partijanerima u publici | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Tradicija je započela u veljači 2011. godine, inspirirana glazbenim spotom izvođača Autoerotique za pjesmu "Turn Up The Volume". U spotu, koji je objavila Aokijeva izdavačka kuća Dim Mak, torte su usporeno eksplodirale u lica ljudi. "Video je bio tako lijepo i filmski snimljen da je postao viralan. Došao sam na ideju da promoviram pjesmu tako što ću baciti tortu na nekoga tijekom nastupa", prisjetio se Aoki. U početku je na tortama pisalo "Autoerotique – Turn Up The Volume". Šest mjeseci kasnije, pjesma je umirovljena, ali bacanje torte postalo je neizostavan dio showa.

Ono što je počelo kao marketinški trik, preraslo je u fenomen. Publika je s oduševljenjem prihvatila ritual, a uskoro su se na nastupima počeli pojavljivati transparenti s natpisima "Cake Me!". Aoki tvrdi da je čin uvijek sporazuman; on bira osobu koja najviše želi biti "počašćena". Popularnost rituala dovela je i do toga da je 2015. izdao pjesmu naziva "Cake Face", koju često pušta tijekom ovog segmenta nastupa. Procjenjuje se da godišnje baci i do 2000 torti.

Završni dan Ultra Europe Festivala, nastup DJ Steve Aoki | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Aoki naglašava da je sigurnost ključna. Torte su posebno dizajnirane, lagane i pjenaste kako bi se izbjegle bilo kakve ozljede. "Provjera torte jednako je važna kao i provjera zvuka. Ne želite nikoga ozlijediti", kaže on. Prisjetio se incidenta iz Glasgowa kada je torta bila tvrda poput cigle. "Vikao sam 'Cigla je! Cigla je!', ali dečko me nije čuo i uporno je tražio tortu. Morao sam to učiniti što sam mekše mogao." Nakon tog iskustva, kvaliteta torte postala je apsolutni prioritet. A što se tiče okusa? "Probao sam ih sve. Čokoladu smo morali izbaciti jer ne izgleda dobro... izgleda kao blato. Ili nešto gore", kroz smijeh je objasnio. "Bacanje torte treba biti meko, ugodno, eksplozivno, slatko i predivno iskustvo!"

Dolazak Stevea Aokija u Zagreb više je od običnog koncerta. To je prilika da se doživi jedinstvena energija čovjeka koji je premostio jaz između punka i elektroničke glazbe, pretvarajući svaki svoj nastup u nezaboravnu proslavu života, glazbe i, naravno, slastica.