Fan šokirao slavnog 'Prijatelja': Izgledaš baš kao Joeyjev tata

Prije nekoliko godina hodao sam ulicom i jedan klinac mi je prišao i rekao: 'Izgledaš baš kao Joeyjev tata'. Samo sam mu odgovorio 'Bježi!' jer mislim da je to nešto što bi starac rekao, ispričao je američki glumac Matt LeBlanc (51) gostujući u emisiji 'Live with Kelly and Ryan'.

Popularni Joey iz 'Prijatelja' odgovarao je na pitanja voditelja o tome gledaju li mlađi naraštaji seriju od čijeg je prikazivanja prošlo već 15 godina, a zanimljiva anegdota nasmijala je sve u studiju.

- Mislim da će uvijek biti novih generacija koja će gledati seriju, a oni će se identificirati sa svim problemima kroz koje smo i mi sami prolazili. Serija je stvarno odlična, jako sam ponosan na nju i njezin uspjeh - dodao je LeBlanc.

Foto: Youtube/Screenshot

Humoristična serija 'Prijatelji' počela se emitirati 1994. godine, a pratila je avanture šest najboljih prijatelja koji žive zajedno u New Yorku. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe i Joey odmah su osvojili srca široke publike, a u ukupno deset sezona snimljeno je čak 236 epizoda.

Iako je glumcima bilo ponuđeno snimanje 11. sezone, tu ponudu ipak su odbili uz objašnjenje da bi to uništilo postojeću reputaciju serije.

Foto: IMDB

Glumica Jennifer Aniston (49), koja je u seriji glumila lik Rachel Greene, nedavno je promovirala svoj novi film 'Dumplin', a tada je progovorila i o mogućem okupljanju popularnih 'Prijatelja'.

- Slušajte, što se tiče snimanja novih nastavaka, djevojke uvijek govore da bi željele ponovno. međutim, dečki iz nekog razloga baš i nisu previše uzbuđeni oko toga - priznala je Jennifer.

Foto: © AFF-USA.COM/Press Association/PIXSELL

- Volim citat Davida Cranea: 'Druženje 50-godišnjaka u kafiću bilo bi patetično' - rekao je redatelj serije Kevin S. Bright (64) i time razočarao obožavatelje koji su se nadali da bi se okupljanje ipak moglo dogoditi.