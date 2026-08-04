Fani Čapalija nekada je bila među pet najljepših na svijetu: Otkrila je zašto se povukla

Fani Čapalija (51) bila je Miss Hrvatske 1993. godine, a na izboru za Miss svijeta u Sun Cityju ušla je među pet najljepših žena svijeta. Tada je imala samo 18 godina, a mnogi je i danas pamte po kultnom odgovoru "It's OK!".

Iako joj se smiješila uspješna inozemna karijera, ona se odlučila za potpunu suprotnost. Svoju sreću je pronašla na Čiovu, nedaleko od Trogira, gdje vodi miran život daleko od svjetla reflektora.

Zagreb: Izbor Miss Hrvatske za Miss svijeta, 03.10.1993. | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

S odmakom od tri desetljeća, ima poruku za mlađu verziju sebe, koja je tek krenula u taj svijet.

- Rekla bih joj da se manje opterećuje tuđim očekivanjima i da vjeruje sebi. U tim godinama sve doživljavamo puno intenzivnije, mislimo da svaki uspjeh ili pogreška određuju cijeli život. Danas znam da je život puno duži i bogatiji od jednog razdoblja i da se sve na kraju posloži baš onako kako treba - govori za Showbuzz.

Upravo je taj mir, kaže, bio razlog zbog kojeg se svjesno udaljila od javnog života.

Foto: Privatni album/

- Taj izbor donio mi je mir. Nikada nisam osjećala potrebu biti stalno prisutna u javnosti. Privatnost mi je uvijek bila važna i mislim da je upravo ona omogućila da živim život koji odgovara meni, a ne očekivanjima drugih. Ljepše mi je imati svoj ritam nego živjeti pod reflektorima - kaže Fani.

S vremenskim odmakom drukčije gleda i na uspjehe i na razočaranja koja su obilježila njezin život.

Foto: Instagram

- Svako razdoblje, bilo lijepo ili teško, ostavi svoj trag. Mislim da nas upravo izazovni trenuci nauče što je u životu zaista važno i pokažu koliko smo zapravo snažni. Danas na sve gledam kao na iskustva koja su me učinila mirnijom i zahvalnijom osobom.

Danas smatra da je važnije ostati vjeran sebi nego živjeti od tuđeg odobravanja.

- Puno mi je važnije da mogu mirno pogledati sebe u ogledalo. Naravno da je lijepo kada vas ljudi pamte po nečemu lijepom, ali na kraju dana najvažnije je da ste u skladu sa sobom i da živite prema vlastitim vrijednostima - ističe.