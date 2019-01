Fanovi su ljuti. 'Nismo čekali pet sati da Lady GaGa izgubi'

Noćas je bila 76. ceremonija dodjele Zlatnih globusa na Beverly Hillsu, a u kategoriji najboljih glumica pobjedu je odnijela Glenn Close (71) za 'The Wife'. Međutim, prema 'kladionicama' ta je nagrada trebala pripasti Lady GaGi (32), koja je imala glavnu ulogu u filmu 'Zvijezda je rođena'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Mnogim obožavateljima pjevačice nije jasno kako joj je ta nagrada 'pobjegla'.

- Uzalud sam potrošio pet sati svog života gledajući kako Lady GaGa ne dobiva kipić - napisao je jedan fan na društvenim mrežama.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ponovno sam skinuo Twitter samo da kažem da su pokrali Lady GaGu i da je trebala osvojiti nagradu za najbolju glumicu - još je jedan od mnogo komentara ljutnje.

Osim obožavatelja, ako je suditi po reakciji, pobjedom je bila iznenađena i sama Glenn.

If you think you’re surprised Lady Gaga didn’t win, I’ll see your shock and raise you a Glenn Close. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Lcizl0J7Io